Raccoon 2 SE lancia l'offerta speciale di Natale: un'offerta delle feste per preparare il tuo prato alla primavera

SHENZHEN, Cina, 8 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Dopo il suo grande debutto su Kickstarter, il robot tagliaerba di nuova generazione di RoboUP, il Raccoon 2 SE, ha già superato i 500 sostenitori, a conferma della forte domanda tra i proprietari di piccoli giardini. Per festeggiare, l'azienda ha lanciato un Christmas Surprise Bundle limitato, che offre il Raccoon 2 SE con lame extra e picchetti per confine al prezzo speciale di $406.

È il tipo di regalo pratico per le feste molto apprezzato dai genitori. Facile, semplice e fatto per tagliare l'erba senza stress.

Raccoon 2 SE Launches Christmas Special — A Holiday Offer to Get Your Lawn Ready for Spring

Facile da usare, senza necessità di competenze tecniche: nessuna configurazione RTK, nessun cavo perimetrale e persino nessuna app richiesta. Gli utenti possono iniziare subito a tagliare l'erba premendo il pulsante sul tosaerba.

Taglio immediato e senza problemi: la modalità Area target gestisce fino a 80㎡ con percorsi paralleli, mentre la modalità Taglio spot offre uno schema preciso a spirale quadrata di 2 m×2 m (entrambi completamente privi di mappatura).

Risultati costanti e senza preoccupazioni: la mappatura automatica, la falciatura programmata e il ritorno automatico lavorano insieme per semplificare la cura quotidiana del prato senza sforzo.

Il Raccoon 2 SE aiuta le famiglie impegnate, in cui tutti lavorano, a risparmiare tempo e a concentrarsi su ciò che conta di più, diventando un regalo di Natale importante per chi desidera un anno più rilassato e piacevole.

Un cortile ordinato senza lavori extra: la funzione Ride-on-Edge e Edge Mowing riduce ed elimina la necessità di rifiniture extra, garantendo bordi puliti senza lavoro manuale.

Un'esperienza di taglio più intelligente e più sicura: un sistema intelligente per evitare gli ostacoli aiuta a proteggere la famiglia, gli animali domestici e i mobili esterni. Il design ultra silenzioso con >56 dB garantisce inoltre che il taglio dell'erba non arrechi disturbo.

Gestisce l'intero cortile senza supervisione: supporta fino a tre zone di taglio, con capacità di salita del 36% e navigazione su percorsi stretti di 80 cm. Ciò consente una copertura fluida e automatizzata per i tipici giardini domestici inferiori a 500㎡/5.400 piedi quadrati.

Il pacchetto speciale natalizio di Raccoon 2 SE è disponibile fino alla fine della campagna Kickstarter. La produzione in serie è in corso e le prime spedizioni sono previste per febbraio 2026. Il tosaerba è dotato di una garanzia di 3 anni e di una copertura di 2 anni per i componenti principali, con riparazione, sostituzione e risoluzione dei problemi a distanza assicurati in base alle necessità. I centri di assistenza RoboUP sono dislocati in Europa e negli Stati Uniti e la rete è in continua espansione.

Questa è l'ultima opportunità per assicurarsi il Raccoon 2 SE con vantaggi esclusivi per le vacanze, prima che i prezzi tornino ai livelli standard. Per saperne di più e richiedere lo Speciale Natale finché è disponibile, unisciti alla community RoboUP e visita la pagina della campagna oggi stesso.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2839297/51a65560da6a6f6923135cbaba595a95.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2814496/RoboUp_Logo.jpg