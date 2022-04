Oi anuncia el vencimiento y los resultados de su oferta de adquisición para todos sus bonos en circulación con garantía preferente al 8,750 % y vencimiento en 2026

Este anuncio no debe distribuirse en los Estados Unidos ni en ninguna otra jurisdicción en la que su distribución no cumpla con la ley de valores aplicable, y no es una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de cualquier tipo de valores, ni constituye una invitación o una solicitud de oferta para adquirir, comprar o suscribir títulos valores o una invitación a celebrar un acuerdo para realizar tales acciones.

RÍO DE JANEIRO, 21 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Oi S.A., en reorganización judicial (el "Oferente"), anunció hoy el vencimiento y los resultados de su oferta de adquisición para comprar en efectivo (la "Oferta de adquisición") todos y cada uno de sus bonos en circulación con garantía preferente al 8,750 % y vencimiento en 2026 (los "Bonos"). La Oferta de adquisición fue realizada por el Oferente en concordancia y cumpliendo las obligaciones que le son exigibles conforme a la Sección 4.07 del contrato con fecha 30 de julio de 2021 que rige los bonos.

La Oferta de adquisición venció a las 5:00 p. m., hora de Nueva York, el 20 de abril de 2022 (la "Hora de vencimiento").

Al Oferente se le notificó que, al momento de la publicación de este aviso, los bonos por un monto de capital total de USD 868.643.000, que representan aproximadamente el 98,71 % del capital total de bonos en circulación, fueron adquiridos de manera válida (y no se retiraron de manera válida) en conformidad con la oferta de adquisición. El Oferente aceptó la compra de todos los títulos que se adquirieron de manera válida (y que no se retiraron de manera válida) antes de la publicación de este aviso. Se espera que la Oferta de adquisición se liquide el 26 de abril de 2022 (la "Fecha de pago"). Los titulares de los bonos adquiridos de manera válida (y no retirados de manera válida) antes de la publicación de este aviso recibirán USD 1.029,17 por cada monto de capital de USD 1.000 de los bonos adquiridos de manera válida (y no retirados de manera válida) y aceptados para la compra, más los intereses incurridos y no pagados, de haberlos, sobre los bonos aceptados para ser adquiridos e incluyendo la última fecha de pago de intereses anterior a la Fecha de pago, pero sin incluir la Fecha de pago.

La Oferta de adquisición se llevó a cabo siguiendo los términos y condiciones establecidos en la Oferta de compra, con fecha 13 de abril de 2022, así como el Aviso relacionado de entrega garantizada (en conjunto, los "Documentos de la oferta"). Las copias de los Documentos de la oferta están disponibles para los titulares de bonos de Global Bondholder Services Corporation, el agente de información y adquisición de la Oferta de adquisición, a través de los siguientes medios: +1 212 855-654-2015 (número gratuito), +1 212-430-3774 (por cobrar), [email protected] y https://www.gbsc-usa.com/oi.

Ni los Documentos de la oferta ni ningún documento relacionado se han presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, ni se han presentado o sometido a revisión ante ninguna comisión federal o estatal de valores o autoridad reguladora de ningún país. Ninguna autoridad ha aprobado la exactitud o adecuación de los Documentos de la oferta o cualquier otro documento relacionado, y es ilegal y puede constituir un delito la declaración en contrario.

Este anuncio no constituye una oferta de venta, ni una solicitud de oferta de compra de bonos. La Oferta de adquisición fue realizada exclusivamente por el Oferente de acuerdo con los Documentos de la oferta. La Oferta de adquisición no estuvo dirigida a titulares ubicados en jurisdicciones donde la Oferta de adquisición o su aceptación no cumplieran con las leyes de valores aplicables, y el Oferente tampoco aceptó ofertas de bonos en estas condiciones.

Nota especial sobre las declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado de prensa constituyen declaraciones prospectivas. Las declaraciones que no son hechos históricos, incluidas las declaraciones sobre nuestras convicciones y expectativas, son declaraciones prospectivas. Las palabras "afirmar", "planificar" y "pretender", entre otras expresiones similares, en la medida en que se relacionan con el Oferente, tienen como objetivo identificar las declaraciones prospectivas. Esas declaraciones reflejan las opiniones actuales de la gerencia y están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres. Las declaraciones se basan en muchos supuestos y factores, incluidas las condiciones económicas y de mercado en general, las condiciones de la industria y los factores operativos. Cualquier cambio en dichas suposiciones o factores podría causar que los resultados reales difieran sustancialmente de las expectativas actuales. No se recomienda depositar una confianza excesiva en dichas declaraciones. Las declaraciones prospectivas se refieren exclusivamente a la fecha en que se realizan.

FUENTE Oi S.A. - In Judicial Reorganization

SOURCE Oi S.A. - In Judicial Reorganization