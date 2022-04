Oi anuncia el vencimiento y los resultados de su oferta pública de adquisición de pagarés al 8,750%

Oi anuncia el vencimiento y los resultados de su oferta pública de adquisición de todos y cada uno de sus pagarés senior garantizados al 8,750% en circulación con vencimiento en 2026

Este anuncio no es para su distribución en los Estados Unidos ni en ninguna otra jurisdicción en la que su distribución no cumpla con la ley de valores aplicable, y no es una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ningún valor, y no constituye una invitación o solicitud de una oferta para adquirir, comprar o suscribir valores o una invitación para celebrar un acuerdo para hacer tales cosas

RÍO DE JANEIRO, 21 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Oi S.A. – In Judicial Reorganization (el "ofertante") anunció hoy el vencimiento y los resultados de su oferta pública de adquisición en efectivo (la "Oferta Pública de Adquisición") de cualquiera y todas sus Obligaciones Negociables Senior Garantizadas al 8,750% en circulación con vencimiento en 2026 (las "Obligaciones Negociables"). La Oferta Pública de Adquisición fue realizada por el ofertante de conformidad con, y en cumplimiento de las obligaciones del ofertante en virtud de la Sección 4.07 del contrato de fideicomiso, con fecha del 30 de julio de 2021, que rige los Bonos.

La Oferta Pública venció a las 5:00 p. m., hora de la Ciudad de Nueva York, el 20 de abril de 2022 (la "Hora de Vencimiento").

Se ha informado al ofertante que, a partir de la publicación de este aviso, se han ofrecido válidamente (y no se han retirado válidamente) 868.643.000 dólares estadounidenses en cantidad de capital total de los bonos, lo que representa aproximadamente el 98,71% de la cantidad de capital total en circulación de los bonos, de conformidad con a la Oferta Pública de Adquisición. El ofertante ha aceptado para la compra todos los bonos que fueron ofrecidos válidamente (y no retirados válidamente) antes de la publicación de este aviso. Se espera que la Oferta Pública de Adquisición se liquide el 26 de abril de 2022 (la "Fecha de Pago"). Los poseedores de los bonos que se ofrecieron válidamente (y no se retiraron válidamente) antes de la publicación de este aviso recibirán 1.029,17 dólares estadounidenses por cada cantidad de capital de 1.000 dólares estadounidenses de los títulos ofertados válidamente (y no se retiraron válidamente) y aceptados para la compra, más intereses devengados y no pagados, si los hubiere, sobre los bonos aceptados para la compra desde e incluyendo la última Fecha de Pago de intereses anterior a la fecha de pago hasta, pero sin incluir, la Fecha de Pago.

La Oferta Pública de Adquisición se realizó en los términos y sujeta a las condiciones establecidas en la Oferta de Compra, con fecha 13 de abril de 2022, y el Aviso de Entrega Garantizada relacionado (en conjunto, los "Documentos de la Oferta"). Las copias de los Documentos de la Oferta están disponibles para los poseedores de Bonos de Global Bondholder Services Corporation, el agente de información y licitación de la Oferta Pública en el +1 212 855-654-2015 (llamada gratuita), +1 212-430-3774 (cobro revertido), [email protected] y https://www.gbsc-usa.com/oi.

Ni los Documentos de la Oferta ni ningún otro documento relacionado se han presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, ni dichos documentos han sido presentados o revisados por ninguna comisión de valores federal o estatal o autoridad reguladora de ningún país. Ninguna autoridad se ha pronunciado sobre la exactitud o adecuación de los Documentos de la Oferta o cualquier documento relacionado, y es ilegal y puede ser un delito penal hacer cualquier declaración de lo contrario.

Este anuncio no es una oferta de venta, ni una solicitud de una oferta de compra de Bonos. La Oferta Pública de Adquisición fue realizada únicamente por el ofertante de conformidad con los Documentos de la Oferta. La Oferta de Compra no se hizo, ni el ofertante aceptó ofertas de Bonos de poseedores en ninguna jurisdicción en la que la Oferta de Compra o la aceptación de la misma no cumpliera con las leyes de valores aplicables.

Aviso especial relacionado con las declaraciones de futuro

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones prospectivas. Las declaraciones que no son hechos históricos, incluidas las declaraciones sobre nuestras creencias y expectativas, son declaraciones prospectivas. Las palabras "mantener", "planea" y "pretende" y expresiones similares, en lo que respecta al que realiza la oferta, pretenden identificar declaraciones prospectivas. Tales declaraciones reflejan las opiniones actuales de la administración y están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres. Las declaraciones se basan en muchas suposiciones y factores, incluidas las condiciones económicas y de mercado generales, las condiciones de la industria y los factores operativos. Cualquier cambio en dichas suposiciones o factores podría causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales. No se debe confiar indebidamente en tales declaraciones. Las declaraciones a futuro se refieren solo a la fecha en que se realizan.

