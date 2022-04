Oi informuje o wygaśnięciu i wynikach uzyskanych w ramach oferty dotyczącej wszystkich pozostałych uprzywilejowanych, zabezpieczonych obligacji na poziomie 8,750% wymagalnych w roku 2026

Niniejsze ogłoszenie nie jest przeznaczone do rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych ani w żadnej innej jurysdykcji, w której jego rozpowszechnianie nie byłoby zgodne z obowiązującym prawem w zakresie papierów wartościowych. Nie stanowi ono również oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych, jak również nie stanowi zaproszenia ani namowy do złożenia oferty nabycia, zakupu lub subskrypcji papierów wartościowych, ani też zaproszenia do zawarcia umowy w celu dokonania takich czynności.

RIO DE JANEIRO, 21 kwietnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Oi S.A. – In Judicial Reorganization (dalej: „Oferujący") ogłosił dziś wygaśnięcie i wyniki uzyskane w ramach procedury przyjmowania ofert publicznych zakupu pieniężnego (dalej: „Oferta") wszystkich pozostałych uprzywilejowanych zabezpieczonych obligacji na poziomie 8,750% wymagalnych w roku 2026 (dalej: „Obligacje"). Oferta została złożona przez Oferenta zgodnie i z poszanowaniem obowiązków Oferującego wynikających z ust. 4.07 umowy obustronnej z dnia 30 lipca 2021 r. dotyczącej Obligacji.

Oferta wygasła o godz. 17:00 czasu nowojorskiego w dniu 20 kwietnia 2022 r. („Termin wygaśnięcia").

Oferujący został poinformowany, że na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia w ramach przedstawionej oferty prawidłowo złożono (i nie wycofano) oferty zakupu o łącznej wartości nominalnej 868.643.000 USD, co stanowi około 98,71% łącznej wartości nominalnej pozostających w obiegu obligacji. Oferujący zatwierdził do nabycia wszystkie obligacje objęte ofertami prawidłowo złożonymi (i niewycofanymi) przed datą publikacji niniejszego ogłoszenia. Rozliczenie w ramach oferty planowane jest na dzień 26 kwietnia 2022 r. („Data płatności"). Posiadacze obligacji objętych ofertami prawidłowo złożonymi (i niewycofanymi) przed datą publikacji niniejszego ogłoszenia otrzymają kwotę 1029,17 USD za każdy 1000 USD wartości nominalnej obligacji objętych prawidłowo złożonymi (i niewycofanymi) ofertami, których zakup został zatwierdzony, wraz z ewentualnymi narosłymi i niezapłaconymi odsetkami od obligacji zatwierdzonych do zakupu, począwszy od ostatniej daty płatności odsetek poprzedzającej Datę płatności, wliczając dzień, w którym przypadła ta data, do Daty płatności z wyłączeniem dnia, w którym przypadła ta data.

Warunki zostały określone w ofercie zakupu z dnia 13 kwietnia 2022 r. oraz w powiązanym z nią Zawiadomieniu o gwarantowanej dostawie (łącznie: „Dokumenty ofertowe"). Posiadacze obligacji mogą uzyskać egzemplarze dokumentów ofertowych od Global Bondholder Services Corporation, agenta ds. informacji i ofert publicznych wyznaczonego na potrzeby niniejszej Oferty, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu: +1 212 855-654-2015 (połączenie bezpłatne), +1 212-430-3774 (połączenie płatne) lub drogą elektroniczną [email protected] i https://www.gbsc-usa.com/oi.

