Omdia, первое полугодие 2026 года: Hisense выходит на первое место в мире по объему поставок телевизоров с диагональю от 100 дюймов

ЦИНДАО, Китай, 25 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- По данным Omdia, в первом полугодии 2026 года компания Hisense, один из ведущих мировых брендов потребительской электроники и бытовой техники, вышла на первое место в мире по объему поставок телевизоров с диагональю от 100 дюймов, что означает долю мирового рынка в размере 55,1%. Этот результат отражает растущий спрос на большие экраны, обеспечивающие более глубокий эффект погружения, а также способность Hisense сделать премиальные впечатления от домашнего просмотра на большом экране доступными для большего числа пользователей.

Опираясь на свои лидирующие позиции, Hisense ставит во главу угла впечатления от просмотра, превращая передовые технологии отображения в еще более захватывающий и реалистичный визуальный опыт. В серии UR9 технология RGB MiniLED получила дальнейшее развитие за счет независимого управления красным, зеленым и синим светом непосредственно в источнике подсветки, что обеспечивает более насыщенные цвета, глубокий контраст и высокую детализацию, благодаря которым фильмы выглядят кинематографичнее, спортивные трансляции — ярче, а каждая сцена — реалистичнее.

Hisense также делает премиальные возможности MiniLED доступными пользователям в сериях U7 и U6 Pro на базе технологии Hi-QLED MiniLED. Сочетая точное локальное затемнение с технологией Quantum Dot, эти телевизоры обеспечивают более яркие светлые участки, более глубокий черный цвет и насыщенную цветопередачу, помогая зрителям рассмотреть каждую деталь в фильмах, спортивных трансляциях и повседневном контенте.

Опыт Hisense в области больших экранов распространяется и на сегмент лазерных телевизоров, где в 2025 году на долю бренда пришлось более 70% объема мировых поставок. Иными словами, более двух из каждых трех лазерных телевизоров, поставляемых во всем мире, были произведены Hisense, что свидетельствует о многолетнем курсе компании на переосмысление возможностей домашних развлечений.

На выставке IFA 2026 Hisense продолжит развивать эту концепцию под девизом «Инновации расцвечивают жизнь» (Innovating a Brighter Life), демонстрируя, как технологии способны сделать повседневную жизнь более интеллектуальной, захватывающей и приятной. Пресс-конференция Hisense на выставке IFA состоится 3 сентября с 15:00 до 16:00 часов на площадке Innovation Stage в выставочном центре Messe Berlin, а экспозиция Hisense будет работать с 4 по 8 сентября ежедневно с 09:00 до 17:00 часов в павильоне 23A.

От лидерства на рынке до инновационных дисплеев нового поколения — Hisense продолжает превращать технологии в новые впечатления, помогая людям видеть больше, получать больше удовольствия и жить ярче.

О компании Hisense

Компания Hisense, основанная в 1969 году, является признанным мировым лидером в области бытовой техники и потребительской электроники, работая в более чем 180 странах мира, и специализируется на выпуске высококачественных мультимедийных изделий, бытовой техники и интеллектуальных ИТ-решений. По данным Omdia, Hisense занимает первое место в мире в сегменте телевизоров с диагональю от 100 дюймов (с 2023 года по 1-й квартал 2026 года). Как родоначальник технологии RGB MiniLED, компания Hisense остается лидером разработки и внедрения решений RGB MiniLED следующего поколения. Являясь официальным спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA 2026™, компания Hisense стремится к глобальному спортивному партнерству как способу общения с аудиторией по всему миру.