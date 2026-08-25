Omdia 2026年上半期：Hisense、100インチ以上のテレビの出荷台数で世界第1位に

中国・青島、2026年8月25日 /PRNewswire/ -- 世界のコンシューマーエレクトロニクスおよび家電分野をリードするブランドであるHisenseは、Omdiaによると、2026年上半期に100インチ以上のテレビの出荷台数で世界第1位となり、市場シェア55.1％を占めました。この結果は、より大型で没入感の高い画面への需要と、Hisenseがプレミアムな大画面体験をより多くの家庭に届ける力を反映しています。

このリーダーシップを基盤に、Hisenseは視聴体験を最優先し、ディスプレイ技術によって、より没入感が高く、リアルな映像体験を実現しています。UR9シリーズは、バックライト光源で赤・緑・青の光を個別に制御することでRGB MiniLED技術をさらに進化させ、豊かな色彩、深みのあるコントラスト、精細な描写を実現しています。これにより、映画では映画館さながらの臨場感が高まり、スポーツはより鮮やかに、あらゆるシーンはよりリアルに映し出されます。

Hisenseはまた、Hi-QLED MiniLEDテクノロジーを搭載したU7シリーズおよびU6 Proシリーズを通じて、プレミアムなMiniLED性能を消費者に提供しています。精密なローカルディミングと量子ドットによる色彩表現を組み合わせることで、これらのテレビは、より明るいハイライト、より深みのある黒、より鮮やかな色彩を実現し、視聴者が映画やスポーツ、日々視聴するコンテンツの細部まで見逃さず楽しめるようにします。

Hisenseの大画面分野における技術力はレーザーテレビにも及んでおり、同ブランドは2025年に世界のレーザーテレビ出荷台数の70％超を占めました。端的に言えば、世界で出荷されたレーザーテレビの3分の2超がHisense製であり、これは、家庭でのエンターテインメントの在り方を再定義するという同社の長年にわたる取り組みを示しています。

IFA 2026では、Hisenseは「より明るい暮らしの革新（Innovating a Brighter Life）」というテーマのもと、このビジョンをさらに推し進め、テクノロジーがよりスマートで、没入感が高く、楽しい体験をどのように生み出せるかを紹介します。Hisense IFA記者会見（Hisense IFA Press Conference）は、9月3日15:00～16:00にメッセ・ベルリンのInnovation Stageで開催されます。その後、Hisenseの展示が9月4日～8日の毎日09:00～17:00、ホール23aで行われます。

市場でのリーダーシップから次世代ディスプレイのイノベーションに至るまで、Hisenseは、人々がより多くを見て、より多くを楽しみ、より明るく暮らせるよう、テクノロジーを体験へと変え続けています。

Hisenseについて

1969年に設立されたHisenseは、家電およびコンシューマーエレクトロニクス分野で世界的に認知されたリーダーで、180か国超で事業を展開し、高品質なマルチメディア製品、家電製品、インテリジェントITソリューションの提供を専門としています。Omdiaによると、Hisenseは100インチ以上のテレビ市場で世界第1位です（2023年～2026年上半期）。「RGB MiniLEDの起源（The Origin of RGB MiniLED）」として、Hisenseは次世代RGB MiniLEDのイノベーションを引き続きリードしています。FIFAワールドカップ2026™（FIFA World Cup 2026™）の公式スポンサーであるHisenseは、世界中のオーディエンスとつながる手段として、グローバルなスポーツパートナーシップに取り組んでいます。

SOURCE Hisense