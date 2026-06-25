OnBuy ekspanderer i Norden med investering fra Posten Bring etter økende etterspørsel etter alternativer til etablerte markedsplasser

Global markedsplass OnBuy.com lanseres i Norge, Sverige, Danmark og Finland med støtte fra en investering fra Posten Bring

Nordisk lansering følger den sterkeste konverteringsytelsen av alle OnBuys markeder under soft launch-perioden

Rekrutteringskampanje for selgere er i gang med forenklet onboarding og introduksjonsinsentiver

LONDON, 25. juni 2026 /PRNewswire/ -- OnBuy.com, en av Europas raskest voksende nettbaserte markedsplasser, har kunngjort sin lansering i Norden, støttet av en investering fra logistikkaktøren Posten Bring. Ekspansjonen vil rette seg mot vekst blant forhandlere i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Selskapet, som opererer i 21 markeder globalt, har identifisert Norden som en prioritert region etter å ha registrert de høyeste konverteringsratene globalt i løpet av regionens soft launch-periode. Lanseringen kommer samtidig som stadig flere forhandlere i regionen ser utover etablerte markedsplasser og lokale plattformer for å diversifisere hvordan de når kundene sine.

Cas Paton, CEO og grunnlegger av OnBuy, uttaler:

– Vi ser et tydelig gap i det nordiske markedet. Det finnes ikke én markedsplassmodell som dekker behovene til alle forhandlere i regionen, og stadig flere virksomheter ønsker å redusere avhengigheten av én enkelt salgskanal.

– Dette skaper en reell mulighet. Vårt fokus er å gi forhandlere en enkel og effektiv måte å vokse på, enten det handler om å nå kunder lokalt eller å ekspandere internasjonalt, uten kompleksiteten som ofte følger med.

På tvers av Norge, Sverige, Danmark og Finland benytter forhandlere i økende grad en kombinasjon av globale markedsplasser, regionale plattformer og kategorispesialister for å diversifisere salgskanalene sine. OnBuy posisjonerer seg som en ekstra, skalerbar kanal for forhandlere som ønsker å styrke robustheten i virksomheten og øke salget.

Markedsplassen har rapportert 152 % kvartalsvis GMV-vekst på tvers av sine første 12 europeiske markeder i 2025, samt 374 % vekst i påfølgende markeder under soft launch, noe som gjenspeiler sterk tidlig etterspørsel i takt med den internasjonale ekspansjonen.

Investeringen fra Posten Bring vil bidra til å skalere adopsjonen av plattformen, støttet av selskapets sterke posisjon innen nordisk e-handel og langvarige relasjoner til forhandlere og handelsaktører i regionen.

Cas Paton, CEO og grunnlegger av OnBuy, kommenterer:

– Vi sikret oss investering fra Posten Bring i 2021, med nordisk ekspansjon som en langsiktig ambisjon, men tidspunktet måtte være riktig. Siden den gang har vi ekspandert i Europa og bygget den skalaen og kapasiteten som kreves for å etablere en meningsfull tilstedeværelse i regionen og skape nye muligheter for forhandlere.

– Vi lykkes når våre selgere lykkes. Vi selger ikke egne produkter, noe som betyr at vi aldri konkurrerer med virksomhetene som selger på plattformen vår. Forhandlerne beholder kontrollen over egen drift, inkludert logistikk- og leveringsløsninger, samtidig som de får tilgang til millioner av nye kunder gjennom OnBuy. Denne forhandlerfokuserte, transparente modellen får stadig større gjennomslag blant virksomheter, noe som gjenspeiles i momentumet vi ser på tvers av Europa.

Som en del av lanseringsfasen introduserer OnBuy en forenklet onboardingprosess som skal gjøre det raskt og enkelt for forhandlere å komme i gang på plattformen. Dette inkluderer et tidsbegrenset abonnementsinsentiv som gjelder frem til 31. juli.

Selskapet vil senere i år lansere flere verktøy for å støtte grensekryssende handel og legge til rette for ekspansjon til nye markeder.

Om OnBuy

OnBuy ble grunnlagt i Storbritannia i 2016 av Cas Paton og er en ledende europeisk nettbasert markedsplass og teknologiselskap. Selskapet opererer med en rettferdig og transparent markedsplassmodell og konkurrerer aldri med sine selgere, samtidig som det tilbyr infrastruktur utviklet for å støtte internasjonal vekst og flere forbrukerrettede merkevarer.

Med millioner av produkter innen kategorier som elektronikk, hjem og hage, skjønnhet og leker, samt tusenvis av pålitelige selgere, ekspanderer OnBuy raskt i Europa samtidig som selskapet bygger den underliggende handelsplattformen som driver en voksende portefølje av markedsplassmerker.

www.onbuy.com