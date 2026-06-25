OnBuy laajentuu Pohjoismaihin Posten Bringin investoinnin tukemana markkinapaikkavaihtoehtojen kysynnän kasvaessa

Kansainvälinen markkinapaikka OnBuy.com käynnistyy Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa Posten Bringin investoinnin tukemana

Pohjoismaiden lanseeraus seuraa OnBuyn kaikkien markkinoiden vahvinta konversiosuorituskykyä pehmeän lanseerauksen aikana

Myyjähankinta käynnissä sujuvoitettujen käyttöönottoetujen tukemana

LONTOO, 25. kesäkuuta 2026 /PRNewswire/ -- OnBuy.com, yksi Euroopan nopeimmin kasvavista verkkomarkkinapaikoista, on ilmoittanut käynnistyvänsä Pohjoismaissa Posten Bringin investoinnin tukemana. Laajentuminen keskittyy vähittäiskauppiaiden kasvun tukemiseen Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa.

Yhtiö, joka toimii 21 markkinalla maailmanlaajuisesti, on tunnistanut Pohjoismaat strategisesti tärkeäksi alueeksi nähtyään siellä maailmanlaajuisesti korkeimmat konversioasteet pehmeän lanseerauksen aikana. Laajentuminen tapahtuu tilanteessa, jossa alueen vähittäiskauppiaat etsivät yhä useammin vaihtoehtoja vakiintuneille markkinapaikoille ja paikallisille alustoille monipuolistaakseen tapojaan tavoittaa asiakkaita.

Cas Paton, OnBuyn toimitusjohtaja ja perustaja, kommentoi:

"Näemme Pohjoismaiden markkinassa selkeän aukon. Ei ole olemassa yhtä markkinapaikkamallia, joka vastaisi kaikkien alueen vähittäiskauppiaiden tarpeisiin, ja yhä useammat yritykset haluavat välttää riippuvuutta yhdestä ainoasta myyntikanavasta.

Se luo merkittävän mahdollisuuden. Tavoitteemme on tarjota vähittäiskauppiaille suoraviivainen tapa kasvaa – olipa kyse asiakkaiden tavoittamisesta paikallisesti tai kansainvälisestä laajentumisesta – ilman siihen usein liittyvää monimutkaisuutta."

Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa vähittäiskauppiaat hyödyntävät yhä useammin yhdistelmää globaaleja markkinapaikkoja, alueellisia alustoja ja erikoistuneita toimijoita monipuolistaakseen myyntikanaviaan. OnBuy asemoituu lisäkanavaksi, joka tarjoaa skaalautuvan ratkaisun liiketoiminnan kestävyyden vahvistamiseen ja myynnin kasvattamiseen.

Markkinapaikka on raportoinut vuoden 2025 aikana ensimmäisillä 12 Euroopan markkinallaan 152 %:n neljännesvuosittaisen GMV-kasvun sekä myöhemmillä markkinoilla pehmeän lanseerauksen aikana 374 %:n kasvun, mikä kuvastaa vahvaa alkuvaiheen kysyntää kansainvälisen laajentumisen edetessä.

Posten Bringin investointi tukee käyttöönoton laajentamista hyödyntäen yhtiön vahvaa asemaa Pohjoismaiden verkkokaupassa sekä pitkäaikaisia suhteita alueen vähittäiskauppiaisiin ja kauppiaisiin.

Cas Paton, OnBuyn toimitusjohtaja ja perustaja, sanoi:

"Saimme Posten Bringiltä investoinnin vuonna 2021, jolloin Pohjoismaihin laajentuminen oli pitkän aikavälin tavoitteemme, mutta ajoituksen tuli olla oikea. Sen jälkeen olemme laajentuneet ympäri Eurooppaa ja rakentaneet mittakaavan sekä kyvykkyydet, joita tarvitaan merkityksellisen markkina-avauksen tekemiseen alueella ja uusien mahdollisuuksien luomiseen vähittäiskauppiaille.

Menestymme, kun alustallamme toimivat myyjät menestyvät. Emme itse myy tuotteita vähittäiskaupassa, joten emme koskaan kilpaile alustallamme toimivien yritysten kanssa. Vähittäiskauppiaat säilyttävät täyden hallinnan omiin toimintoihinsa, mukaan lukien logistiikka- ja toimitusjärjestelyt, samalla kun he saavat pääsyn miljooniin uusiin asiakkaisiin OnBuyn kautta. Tämä vähittäiskauppiaslähtöinen, läpinäkyvä toimintamalli puhuttelee yrityksiä, mikä näkyy myös Euroopassa näkemässämme kasvuvauhdissa."

Osana lanseerausvaihetta OnBuy ottaa käyttöön yksinkertaistetun liittymisprosessin, jonka tavoitteena on auttaa vähittäiskauppiaita liittymään alustalle nopeasti. Kokonaisuuteen sisältyy myös määräaikainen tilausetu, joka on voimassa 31. heinäkuuta saakka.

Yhtiö tuo myöhemmin tämän vuoden aikana markkinoille lisätyökaluja, joiden tarkoituksena on tukea rajat ylittävää myyntiä ja mahdollistaa laajentuminen uusille markkinoille.

Tietoa OnBuysta

Cas Patonin vuonna 2016 Isossa-Britanniassa perustama OnBuy on johtava eurooppalainen verkkomarkkinapaikka ja teknologiayhtiö. Yhtiö toimii reilulla ja läpinäkyvällä markkinapaikkamallilla eikä kilpaile omien myyjiensä kanssa. Samalla se tarjoaa kansainvälistä kasvua ja useita kuluttajabrändejä tukevan infrastruktuurin.

Miljoonien tuotteiden valikoimalla elektroniikan, kodin ja puutarhan, kauneuden sekä lelujen kaltaisissa kategorioissa sekä tuhansien luotettujen myyjien voimin OnBuy laajenee nopeasti Euroopassa samalla, kun se rakentaa kasvavaa markkinapaikkabrändien portfoliota tukevaa kaupankäyntialustaa.

www.onbuy.com