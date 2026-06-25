OnBuy expanderar i Norden med investering från Posten Bring när efterfrågan på alternativ till marknadsplatser ökar

Globala marknadsplatsen OnBuy.com lanseras i Norge, Sverige, Danmark och Finland med stöd av investering från Posten Bring

Nordisk lansering följer den starkaste konverteringsutvecklingen av alla OnBuys marknader under mjuklanseringen

Rekryteringssatsning för säljare pågår med förenklad onboarding och incitament för anslutning

LONDON, 25 juni, 2026 /PRNewswire/ -- OnBuy.com, en av Europas snabbast växande online-marknadsplatser, har annonserat sin lansering i Norden med stöd av en investering från logistikaktören Posten Bring. Expansionen syftar till att driva tillväxt bland återförsäljare i Norge, Sverige, Danmark och Finland.

Bolaget, som är verksamt på 21 marknader globalt, har identifierat Norden som en prioriterad region efter att ha uppnått sina högsta konverteringsgrader globalt under regionens mjuklanseringsperiod. Expansionen sker samtidigt som återförsäljare i regionen i allt högre grad söker alternativ till etablerade marknadsplatser och lokala plattformar för att bredda sina kundkanaler.

Cas Paton, vd och grundare av OnBuy, säger:

"Vi ser ett tydligt gap på den nordiska marknaden. Det finns ingen enskild marknadsplatsmodell som möter behoven hos alla återförsäljare i regionen, och allt fler företag vill undvika att vara alltför beroende av en enda försäljningskanal.

Det skapar en verklig möjlighet. Vårt fokus är att ge återförsäljare ett enkelt sätt att växa, oavsett om det handlar om att nå kunder lokalt eller expandera internationellt, utan den komplexitet som ofta följer med."

I Norge, Sverige, Danmark och Finland använder återförsäljare i allt större utsträckning en kombination av globala marknadsplatser, regionala plattformar och kategorispecialister för att diversifiera sina försäljningskanaler. OnBuy positionerar sig som en kompletterande och skalbar kanal för återförsäljare som vill stärka sin motståndskraft och öka sin försäljning.

Marknadsplatsen har rapporterat en kvartalsvis GMV-tillväxt på 152 % i sina första 12 europeiska marknader under 2025 samt en tillväxt på 374 % i efterföljande marknader under mjuklansering, vilket speglar en stark initial efterfrågan i takt med den internationella expansionen.

Posten Brings investering kommer att stödja en bredare etablering och användning av plattformen, tack vare företagets starka position inom nordisk e-handel och långvariga relationer med återförsäljare och handlare i regionen.

Cas Paton, vd och grundare av OnBuy, kommenterar:

"Vi säkrade en investering från Posten Bring redan 2021 med en nordisk expansion som en långsiktig ambition, men tidpunkten behövde vara rätt. Sedan dess har vi expanderat i Europa och byggt den skala och de kapaciteter som krävs för att etablera oss på ett meningsfullt sätt i regionen och skapa nya möjligheter för återförsäljare.

Vi lyckas när våra säljare lyckas. Vi säljer inte egna produkter, vilket innebär att vi aldrig konkurrerar med de företag som säljer på vår plattform. Återförsäljare behåller kontrollen över sin egen verksamhet, inklusive logistik- och fulfilmentlösningar, samtidigt som de får tillgång till miljontals nya kunder via OnBuy. Denna återförsäljarfokuserade, transparenta modell får starkt genomslag bland företag, vilket också återspeglas i den utveckling vi ser runt om i Europa."

Som en del av lanseringsfasen introducerar OnBuy en förenklad onboardingprocess som ska hjälpa återförsäljare att snabbt ansluta sig till plattformen, inklusive ett tidsbegränsat abonnemangserbjudande som gäller till och med 31 July.

Bolaget kommer senare i år att introducera ytterligare verktyg för att stödja gränsöverskridande försäljning och möjliggöra expansion till nya marknader.

Om OnBuy

OnBuy grundades i Storbritannien 2016 av Cas Paton och är en ledande europeisk online-marknadsplats och teknikplattform. Företaget arbetar enligt en rättvis och transparent marknadsplatsmodell och konkurrerar aldrig med sina säljare. Samtidigt erbjuder det en infrastruktur som är utformad för att stödja internationell tillväxt och flera konsumentvarumärken.

Med miljontals produkter inom kategorier som elektronik, hem och trädgård, skönhet och leksaker samt tusentals betrodda säljare fortsätter OnBuy att expandera snabbt i Europa samtidigt som bolaget utvecklar den underliggande handelsplattformen som driver en växande portfölj av marknadsplatsvarumärken.

www.onbuy.com