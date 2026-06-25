OnBuy udvider til Norden med investering fra Posten Bring i takt med stigende efterspørgsel efter alternativer til markedspladser

Den globale markedsplads OnBuy.com lanceres i Norge, Sverige, Danmark og Finland med støtte fra en investering fra Posten Bring

Nordisk lancering følger den stærkeste konverteringsperformance blandt alle OnBuys markeder under soft launch

Rekruttering af sælgere er i gang med incitamenter til en forenklet onboardingproces

LONDON, 25. juni 2026 /PRNewswire/ -- OnBuy.com, en af Europas hurtigst voksende online markedspladser, har annonceret sin lancering i Norden med støtte fra en investering fra logistikvirksomheden Posten Bring. Udvidelsen har fokus på vækst blandt detailhandlere i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Virksomheden, som opererer på 21 markeder globalt, har udpeget Norden som en prioriteret region efter at have registreret de højeste konverteringsrater på verdensplan i regionens soft launch-periode. Lanceringen sker på et tidspunkt, hvor detailhandlere i stigende grad søger alternativer til etablerede markedspladser og lokale platforme for at diversificere deres kundeadgang.

Cas Paton, CEO og grundlægger af OnBuy,udtaler:

"Vi ser et tydeligt hul i det nordiske marked. Der findes ikke én markedspladsmodel, der imødekommer behovene hos alle detailhandlere i regionen, og virksomheder ønsker i stigende grad ikke at være for afhængige af én enkelt salgskanal.

Det skaber en reel mulighed. Vores fokus er at give detailhandlere en enkel vej til vækst – uanset om målet er at nå kunder lokalt eller ekspandere internationalt – uden den kompleksitet, der ofte følger med."

På tværs af Norge, Sverige, Danmark og Finland benytter detailhandlere i stigende grad en kombination af globale markedspladser, regionale platforme og kategorispecialister for at diversificere deres salgskanaler. OnBuy positionerer sig som en yderligere skalerbar kanal for detailhandlere, der ønsker at styrke deres robusthed og øge salget.

Markedspladsen har rapporteret en kvartalsvis GMV-vækst på 152 % på tværs af sine første 12 europæiske markeder i 2025 samt en vækst på 374 % på efterfølgende markeder under soft launch, hvilket afspejler en stærk tidlig efterspørgsel i takt med den internationale ekspansion.

Posten Brings investering skal understøtte øget udbredelse af platformen med afsæt i virksomhedens stærke position inden for nordisk e-handel og mangeårige relationer til detailhandlere og handelsvirksomheder i regionen.

Cas Paton, CEO og grundlægger af OnBuy, kommenterer:

"Vi sikrede os en investering fra Posten Bring i 2021 med nordisk ekspansion som en langsigtet ambition, men timingen skulle være den rette. Siden da har vi udvidet i Europa og opbygget den skala og de kompetencer, der er nødvendige for at etablere en meningsfuld tilstedeværelse i regionen og skabe nye muligheder for detailhandlere.

Vi lykkes, når vores sælgere lykkes. Vi sælger ikke selv produkter, hvilket betyder, at vi aldrig konkurrerer med de virksomheder, der sælger på vores platform. Detailhandlere bevarer kontrollen over deres egne aktiviteter, herunder logistik- og fulfilmentløsninger, samtidig med at de får adgang til millioner af nye kunder gennem OnBuy. Denne retailer-focused, transparent model skaber genklang hos virksomhederne og afspejles i den fremdrift, vi oplever på tværs af Europa."

Som en del af lanceringsfasen introducerer OnBuy en forenklet onboardingproces, der skal hjælpe detailhandlere med hurtigt at komme i gang på platformen. Initiativet omfatter blandt andet et tidsbegrænset abonnementsincitament, som løber frem til 31 July.

Virksomheden vil senere i år lancere yderligere værktøjer, der skal understøtte grænseoverskridende handel og åbne muligheder for ekspansion til nye markeder.

Om OnBuy

OnBuy blev grundlagt i Storbritannien i 2016 af Cas Paton og er en førende europæisk online markedsplads og teknologivirksomhed. Virksomheden driver en fair og transparent markedspladsmodel og konkurrerer aldrig med sine sælgere, samtidig med at den leverer infrastruktur, der understøtter international vækst og flere forbrugerbrands.

Med millioner af produkter inden for kategorier som elektronik, bolig og have, skønhed og legetøj samt tusindvis af betroede sælgere ekspanderer OnBuy hurtigt i Europa, samtidig med at virksomheden udvikler den underliggende handelsplatform, som driver en voksende portefølje af markedspladsbrands.

www.onbuy.com