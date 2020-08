One Drop ogłasza uzyskanie od Bayer finansowania i zobowiązań inwestycyjnych w wysokości prawie 100 mln USD

Transakcja stanowi dowód zaangażowania Bayer na rzecz współpracy z One Drop oraz chęci wcielania w życie wizji One Drop, w której przyszłością postępowania ze schorzeniami przewlekłymi jest spersonalizowana, wydajna samoopieka oparta na danych. Siłą napędową rozwiązania One Drop są dane pozyskiwane z ponad 13 mld różnych punktów danych na temat zdrowia pochodzących od przeszło 3 mln użytkowników, którzy ściągnęli aplikację One Drop. Bazująca na danych platforma umożliwia formułowanie przewidywań dotyczących stanu zdrowia z uwzględnieniem potrzeb użytkownika, a tym samym odpowiednio wczesne podejmowanie działań leczniczych.

Obecne rozwiązania One Drop przeznaczone są dla cukrzyków, osób, u których stwierdzono stan przedcukrzycowy, wysoki poziom cholesterolu albo nadciśnienie tętnicze (dotyczy to też osób, u których problemy te występują jednocześnie), ale dzięki zobowiązaniu Bayer do zainwestowania kwoty 64 mln USD, częściowo pod warunkiem realizacji celów rozwojowych, firma będzie mogła rozszerzyć swoje rozwiązanie, już teraz wiodące prym w branży, o obszary leżące w sferze zainteresowania spółki Bayer, czyli np. kardiologię, onkologię i zdrowie kobiet. Rozbudowa rozwiązania One Drop o nowe dziedziny leczenia możliwa będzie dzięki jego modułowej architekturze. Zamiast leczenia poszczególnych schorzeń platforma One Drop stwarza możliwość wsparcia użytkownika w samoopiece w zakresie wszystkich tych chorób, które może on kontrolować, zapewniając kompleksowe podejście przynoszące zrównoważone rezultaty.

„Aby poprawić stan zdrowia i ograniczyć koszty leczenia na poziomie populacji, musimy skupić się na jednostkach – powiedział Jeff Dachis, CEO i założyciel One Drop. - One Drop to spersonalizowany program przemiany zdrowotnej, który w dynamiczny sposób dopasowuje się do codziennych potrzeb i zachowań użytkownika, zapewniając każdemu narzędzia do osiągania jak najlepszych rezultatów w zakresie zdrowia. Stanowi on zatem przeciwieństwo innych platform, pozbawionych bogatych zasobów danych i silnika przewidywań, które skupiają się na telemedycynie i obserwacji zdalnej oraz reagowaniu na zaistniałe już problemy, oferując model uniwersalny, który sprawdza się tylko w nielicznych przypadkach".

Z uruchomionej w 2016 r. platformy zdrowia cyfrowego korzystają konsumenci, pracodawcy, ubezpieczyciele i podmioty świadczące usługi medyczne, a jej skuteczność potwierdzono w ponad 20 recenzowanych badaniach, które wykazały znaczną poprawę kontroli glikemii u cukrzyków w ciągu zaledwie miesiąca. Podczas mającej niedawno miejsce 80. Dorocznej Konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego One Drop zaprezentowała długoterminowe prognozy wartości hemoglobiny A1c, ciśnienia tętniczego i masy ciała u osób cierpiących na cukrzycę, nadciśnienie tętnicze lub ze stanem przedcukrzycowym, a także przewidywania dobowe w zakresie hipoglikemii dla osób korzystających z urządzeń do stałego monitorowania poziomu glukozy (CGM). Prognozy te zostały opracowane na podstawie tych samych danych populacyjnych, które wykorzystano w modelach uczenia się, w oparciu o które działają funkcje prognozowania stanu zdrowia i dostarczania danych na jego temat. Aktualnie użytkownicy One Drop mogą uzyskać prognozy stężenia cukru we krwi z 8-godzinnym wyprzedzeniem, jak również skorzystać z udzielanych w czasie rzeczywistym porad dotyczących ćwiczeń, diety czy zmiany stylu życia za każdym razem, gdy aplikacja One Drop ma dostęp do ich danych.

„Budowanie nowych cyfrowych modeli biznesowych stanowi kluczowy element naszej strategii, u podstaw której leży ambicja aktywnego kształtowania przyszłości opieki zdrowotnej – powiedziała dr Jeanne Kehren, dyrektor Działu Cyfryzacji i Innowacji Handlowych oraz członkini Komitetu Wykonawczego ds. Leków w spółce Bayer AG. - Jesteśmy przekonani, że dzięki rozwiązaniu opartym na danych pacjenci będą mogli osiągać lepsze rezultaty, a w centrum uwagi znów znajdzie się człowiek, a nie choroba. Współpraca z One Drop pozwoli Bayerowi na przyspieszenie ewolucji w kierunku branży zdrowia cyfrowego, otwierając drogę do powstania nowych ofert zintegrowanych usług opieki zdrowotnej".

Skupiając się na pacjencie, inteligentne rozwiązanie One Drop wypełnia lukę pomiędzy opieką zdrowotną i samoopieką poprzez spełnienie potrzeb wszystkich interesariuszy w branży, od świadczeniodawców, którym zależy na lepszej opiece nad pacjentami, przez producentów dążących do maksymalizacji skuteczności, aż po podmioty ubezpieczenia zdrowotnego, które za cel stawiają sobie poprawę rezultatów przy obniżeniu kosztów opieki zdrowotnej.

One Drop

One Drop stwarza nowe, dotychczas niewyobrażalne możliwości, okiełznując moc nauk klinicznych, behawiorystyki i zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji z myślą o dokonaniu przemiany w życiu osób cierpiących na choroby przewlekłe na całym świecie. Stworzona przez One Drop platforma zdrowia cyfrowego oparta jest na dowodach naukowych, a jej skuteczność została potwierdzona klinicznie. Korzystając z niej, użytkownicy mogą realizować indywidualne zalecenia i spersonalizowane plany przemiany zdrowotnej, które pomagają w zmianie zachowań i poprawiają rezultaty działań profilaktycznych, jednocześnie ograniczając koszty po stronie ubezpieczycieli, pracodawców i podmiotów świadczących usługi medyczne. Produkty i usługi One Drop można nabyć za pośrednictwem jej nagradzanej aplikacji (działającej na systemach iOS i Androidzie), a także w sklepach internetowych https://onedrop.today, Walmart, Amazon, BestBuy, Apple Store, i CVS.

Więcej informacji na temat tego, jak pomóc organizacji w ograniczeniu kosztów opieki, można uzyskać, wysyłając wiadomość na adres [email protected].

Bayer

Spółka Bayer jest międzynarodowym przedsiębiorstwem dysponującym kluczowymi kompetencjami z zakresu dziedzin nauk o życiu, jakimi są opieka zdrowotna i dietetyka. Jej produkty i usługi tworzone są z myślą o wsparciu walki z największymi wyzwaniami, jakie niesie ze sobą wzrost i starzenie się populacji na świecie. Jednocześnie Grupa dąży do zwiększania swojej zdolności zarobkowej i kreowania wartości poprzez innowacje i wzrost. Bayer konsekwentnie realizuje zasady zrównoważonego rozwoju, a jej marka jest synonimem zaufania, wiarygodności i jakości na całym świecie. W roku obrotowym 2019 Grupa zatrudniała ok. 104 tys. osób, a jej przychody wyniosły 43,5 mld euro. Wysokość nakładów inwestycyjnych i kosztów prac badawczo-rozwojowych ukształtowała się na poziomie odpowiednio 2,9 mld i 5,3 mld euro. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bayer.com

Więcej informacji na stronie www.pharma.bayer.com

Nasz internetowy serwis prasowy jest w zasięgu jednego kliknięcia: media.bayer.com

Śledź nas na Facebooku: http://www.facebook.com/pharma.bayer

Śledź nas na Twitterze: @BayerPharma

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/427008/One_Drop_Logo.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1232140/One_Drop_and_Bayer_Logo.jpg

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/837526/One_Drop___Automated_Decision_Support.jpg

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1153979/One_Drop___Real_Time_Glucose_Forecasts.jpg

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1153980/One_Drop___Everything_you_need_to_manage_your_diabetes.jpg

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/427006/One_Drop_Android_Feature.jpg

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/445314/One_Drop_Coffee_and_One_Drop.jpg

Related Links

http://www.onedrop.today



SOURCE One Drop