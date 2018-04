Onlineprinters : Les professionnels de la vente incitative s'appuient sur le packaging - Le commerce électronique donne un élan significatif à l'impression de produits d'emballage

De plus en plus d'annonceurs utilisent les avantages de l'emballage individuel pour leurs campagnes de vente dans les salons ou pour des campagnes saisonnières auprès de leurs clients. C'est la raison pour laquelle le leader de l'impression en ligne Onlineprinters a fait son entrée sur le marché du packaging. « Nos clients veulent recevoir leurs imprimés rapidement. Ils n'ont pas le temps de demander des offres et de négocier les prix. Par ailleurs, les annonceurs ne veulent plus commander 1 000 emballages s'ils n'en ont besoin que de 100 pour une campagne ou une promotion », explique Christian Würst, CCO du prestataire d'impression en ligne Onlineprinters. Le groupe produit 2,5 milliards de produits imprimés par an et dispose d'une production hautement intégrée de la boutique en ligne jusqu'à l'expédition. « Cela signifie qu'il est possible d'imprimer de faibles tirages à des prix équitables. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison de se priver du packaging », poursuit Würst.

La gamme d'emballages d'Onlineprinters comprend actuellement des emballages de bouteilles, des boîtes coussin, des boîtes pliantes et des boîtes cloche. Parce qu'un produit emballé est perçu comme ayant plus de valeur, l'emballage est très bien adapté au processus de la vente incitative. « Beaucoup de nos clients utilisent les boîtes coussin pour leurs cadeaux publicitaires comme les batteries de secours. Les boîtes cloche ne sont pas seulement décoratives, mais aussi fonctionnelles, car elles sont bien adaptées à l'expédition », explique Würst, expert en vente et marketing. Onlineprinters prévoit d'élargir davantage encore sa gamme d'emballages à moyen terme.

Le groupe Onlineprinters qui compte parmi les premières imprimeries en ligne d'Europe et emploie plus de 1 400 salariés, a fabriqué l'an passé plus de 2,5 milliards de supports publicitaires imprimés. À travers les 18 boutiques en ligne, le groupe commercialise à quelques 800 000 clients dans 30 pays d'Europe 1 500 imprimés dont des cartes de visite, papiers à lettre et flyers en passant par des catalogues et brochures jusqu'au matériel publicitaire grand format. À l'international, l'entreprise d'impression en ligne est connue sous le nom commercial Onlineprinters, en Allemagne sous la marque allemande diedruckerei.de. Le leader britannique Solopress ainsi que LaserTryk, le principal acteur du marché scandinave, font partie du groupe Onlineprinters.

