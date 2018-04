Onlineprinters: I professionisti dell'upselling puntano sul packaging - L'E-Commerce dà un forte impulso alla stampa di imballaggi

Un numero sempre maggiore di inserzionisti sfrutta i vantaggi degli imballaggi personalizzati per vendite promozionali in occasione di fiere e per campagne stagionali. Onlineprinters, il leader della stampa online, ha quindi deciso di proporsi anche in questo settore. "I nostri clienti vogliono ricevere le stampe ordinate in tempi rapidi. Non hanno tempo di aspettare offerte speciali e di contrattare i prezzi. I pubblicitari di oggi non ordinano 1.000 imballaggi se per una campagna o una promozione hanno bisogno solo di 100 pezzi", spiega Christian Würst, CCO di Onlineprinters, fornitore di stampe online. Il gruppo produce ogni anno più di 2,5 miliardi di stampe e può contare su una produzione altamente integrata, dal negozio online alla spedizione. "Questo ci consente di produrre a prezzi competitivi anche le piccole tirature. Al giorno d'oggi nessuno deve più rinunciare all'imballaggio", continua Würst.

La gamma di imballaggi proposta da Onlineprinters comprende attualmente imballaggi per bottiglie, scatole a cuscino, pieghevoli e telescopiche. Considerato che un prodotto imballato acquista valore agli occhi dell'acquirente, gli imballaggi si integrano alla perfezione nel processo di upselling. "Molti dei nostri clienti utilizzano le scatole a cuscino per i propri gadget, come ad esempio i Powerbank. Le scatole telescopiche non sono solo decorative, ma anche funzionali e particolarmente indicate per la spedizione", ribadisce Würst, esperto di vendite e marketing. Onlineprinters ha intenzione di aggiornare a breve il proprio assortimento di imballaggi con nuove proposte.

Il gruppo Onlineprinters è una delle stamperie online più importanti d'Europa, conta più di 1.400 dipendenti e solo l'anno scorso ha prodotto oltre 2,5 miliardi di mezzi pubblicitari. Oltre 1.500 prodotti (biglietti da visita, carta da lettera, volantini, cataloghi, riviste, sistemi pubblicitari di grande formato) vengono venduti attraverso 18 negozi online a 800.000 clienti di 30 paesi europei. La società è nota a livello internazionale con il nome commerciale di Onlineprinters e in Germania con diedruckerei.de. Il leader di mercato britannico Solopress e LaserTryk, il principale attore sul mercato scandinavo, sono ora entrati a far parte del gruppo Onlineprinters.

