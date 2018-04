Onlineprinters: Opsalgseksperter satser på emballering - E-commerce giver emballagetryk væsentlige impulser

Stadig flere reklameudbydere bruger fordelene ved individuel emballage til salgskampagner på messer og til sæsonbetingede kundekampagner. Derfor går den markedsførende onlinetrykudbyder, Onlineprinters, nu ind i emballeringsmarkedet. "Vores kunder ønsker at modtage deres trykprodukter hurtigt. De har ikke tid til at indhente tilbud og forhandle priser. Desuden ønsker reklameudbydere i dag ikke at bestille 1.000 emballager, hvis de kun har brug for 100 stk. til en kampagne", forklarer Christian Würst, CCO hos onlinetrykudbyderen Onlineprinters. Virksomhedsgruppen producerer hvert år over 2,5 milliarder trykprodukter og har en højt integreret produktion fra webshop til forsendelse. "På den måde kan vi også fremstille små oplag til fornuftige priser. I dag er der ingen, der behøver at give afkald på emballage", fortsætter Würst.

Onlineprinters' emballagesortiment omfatter i øjeblikket flaskeemballager, klap-, folde- og opbevaringsæsker med låg. Emballage er meget velegnet som en del af opsalgsprocessen, fordi et emballeret produkt bliver opfattet som værende mere værd. "Mange af vores kunder bruger klapæskerne til giveaways som f.eks. powerbanks. Opbevaringsæskerne med låg er ikke kun dekorative, men også funktionelle, fordi de er velegnet til forsendelsen", siger salgs- og marketingeksperten Würst. Onlineprinters vil på mellemlang sigt udvide emballagesortimentet yderligere.

Onlineprinters-gruppen hører til de førende onlinetrykkerier i Europa, har ansat flere end 1.400 medarbejdere og fremstillede sidste år over 2,5 milliarder trykte reklamemidler. Flere end 1.500 trykprodukter fra visitkort, brevpapir og flyers over kataloger og hæfter/magasiner til reklamesystemer i storformat sælges via 18 webshops til 800.000 kunder i 30 lande i Europa. Internationalt er onlinetrykudbyderen kendt under mærkenavnet Onlineprinters, i Tyskland optræder virksomheden som diedruckerei.de. Den markedsførende britiske virksomhed Solopress og hovedaktøren på det skandinaviske marked, LaserTryk, er en del af Onlineprinters-gruppen.

