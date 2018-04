Onlineprinters: Upselling-professionals zetten in op packaging - E-commerce geeft verpakkingsdruk duidelijke impulsen

Steeds meer reclamemensen maken gebruik van de voordelen van een individuele verpakking voor verkoopacties op beurzen en voor seizoensgebonden klantacties. Daarom treedt de marktleider op het gebied van onlinedrukwerk Onlineprinters toe tot de packagingmarkt. "Onze klanten willen hun gedrukte producten snel in handen hebben. Zij hebben geen tijd om uitgebreid offertes aan te vragen en over prijzen te onderhandelen. Bovendien willen reclamemakers tegenwoordig niet 1000 verpakkingen bestellen, wanneer ze maar 100 stuks nodig hebben voor een campagne of promotieactie", legt Christian Würst, CCO van de dienstverlener voor onlinedrukwerk Onlineprinters uit. De ondernemingsgroep produceert jaarlijks meer dan 2,5 miljard gedrukte producten en heeft een zeer goed geïntegreerde productie, van de webshop tot en met de verzending. "Daardoor kunnen ook kleine oplagen tegen faire prijzen worden geproduceerd. Tegenwoordig hoeft niemand het meer zonder verpakking te stellen", zo vervolgt Würst.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/676351/OnlinePrinters.jpg )



Het assortiment verpakkingen van Onlineprinters omvat momenteel flesverpakkingen, kussendoosjes, vouw- en dekseldozen. Omdat een verpakt product een volwaardiger indruk maakt, zijn verpakkingen zeer geschikt om deel uit maken van het upselling-proces. "Veel van onze klanten gebruiken de kussendoosjes voor give-aways als powerbanks. De dekseldozen zijn niet alleen decoratief maar ook functioneel, omdat ze zeer geschikt zijn om artikelen in te verzenden", aldus sales- en marketingexpert Würst. Onlineprinters zal het assortiment verpakkingen op middellange termijn verder uitbreiden.

Over de onderneming

De Onlineprinters-groep behoort tot de toonaangevende onlinedrukkerijen van Europa, heeft meer dan 1.400 medewerkers in dienst en vervaardigde het afgelopen jaar meer dan 2,5 miljard gedrukte reclamemiddelen. Meer dan 1.500 gedrukte producten, van visitekaartjes, briefpapier en flyers, catalogi en brochures tot en met grootformaat reclamesystemen, worden via 18 webshops geleverd aan 800.000 klanten in 30 landen van Europa. Internationaal is de dienstverlener voor onlinedrukwerk bekend onder de merknaam "Onlineprinters", in Duitsland presenteert de onderneming zich als "diedruckerei.de". De Britse marktleider Solopress en de belangrijkste speler op de Scandinavische markt LaserTryk maken deel uit van de Onlineprinters-groep.

Perscontact

Onlineprinters GmbH

Patrick Piecha

Hoofd Pers en PR

Tel.: +49-9161-6209807

+49-174-3077250

press@onlineprinters.be

http://www.onlineprinters.be



SOURCE Onlineprinters GmbH