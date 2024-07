Open Innovation AI en Nscale sluiten strategische alliantie om AI GPU-clouddiensten te leveren

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten, 17 juli 2024 /PRNewswire/ -- Open Innovation AI, een leider in GPU orchestration platforms met AI en datawetenschapstools en frameworks, en Nscale, een toonaangevende aanbieder van AI-clouddiensten, hebben vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd dat is ontworpen om AI cloud services en geoptimaliseerde AI workloads op schaal aan de wereldmarkt te leveren. Deze alliantie combineert de krachtige GPU-infrastructuur van Nscale met het geavanceerde end-to-end AI-platform van Open Innovation AI om geoptimaliseerde, schaalbare en efficiënte AI-oplossingen te bieden.

Overzicht strategische allianties

De samenwerking is gericht op het verbeteren van de prestaties, schaalbaarheid en toegankelijkheid van AI-workloads. Duurzaamheid staat hierbij centraal. Met gezamenlijke initiatief tonen zij hun inzet om hoogwaardige, milieuvriendelijke oplossingen aan te bieden.

Belangrijkste onderdelen van het partnerschap

Geïntegreerde AI-oplossingen : Open Innovation AI maakt gebruik van de GPU-cloudmogelijkheden van Nscale om zijn platform te verbeteren. Het biedt naadloze orkestratie, resourcebeheer en AI-tools om de ontwikkeling en implementatie van AI te vereenvoudigen. De gecombineerde oplossing omvat AI en ML tools & frameworks, bronmonitoring & logging, taakbeheer, brontoewijzing en taakplanning aangedreven door Nscale's geoptimaliseerde bibliotheken, compilers, tools en runtime op AMD Instinct GPU's.

: Open Innovation AI maakt gebruik van de GPU-cloudmogelijkheden van Nscale om zijn platform te verbeteren. Het biedt naadloze orkestratie, resourcebeheer en AI-tools om de ontwikkeling en implementatie van AI te vereenvoudigen. De gecombineerde oplossing omvat AI en ML tools & frameworks, bronmonitoring & logging, taakbeheer, brontoewijzing en taakplanning aangedreven door Nscale's geoptimaliseerde bibliotheken, compilers, tools en runtime op AMD Instinct GPU's. Gezamenlijke go-to-market strategie : De bedrijven gaan een gezamenlijke strategie ontwikkelen om end-to-end AI-oplossingen te leveren, in eerste instantie gericht op grote zakelijke klanten wereldwijd.

: De bedrijven gaan een gezamenlijke strategie ontwikkelen om end-to-end AI-oplossingen te leveren, in eerste instantie gericht op grote zakelijke klanten wereldwijd. Collaboratieve innovatie: Beide partijen zullen gezamenlijke initiatieven ontplooien om waarde aan derde leveranciers te bewijzen, waaronder belangrijke fabrikanten van versnellers.

Dr. Abed Benaichouche, CEO en mede-oprichter van Open Innovation AI, verklaarde: "Deze strategische alliantie met Nscale is een belangrijke stap in onze missie om innovatie en operationele efficiëntie in AI en machine learning wereldwijd te stimuleren. Bij Open Innovation AI is duurzaamheid een kernprincipe en we zetten ons in om efficiënte, high-performance computeroplossingen te leveren die in lijn zijn met onze gedeelde waarden op het gebied van milieuverantwoordelijkheid."

Josh Payne, oprichter en CEO van Nscale: "De samenwerking met Open Innovation AI stelt ons in staat om het volledige potentieel van onze high-performance computermiddelen te laten zien. Samen zijn we goed gepositioneerd om te voldoen aan de groeiende vraag naar schaalbare en efficiënte AI-oplossingen in alle sectoren wereldwijd."

De alliantie is van plan haar activiteiten aanzienlijk op te schalen en mikt op de inzet van 30.000 AMD GPU's in de komende drie jaar. Dit gefaseerde uitvoeringsplan zal tegemoet komen aan de rekenkundige eisen van complexe AI-taken en positioneert beide bedrijven in de voorhoede van AI-innovatie.

Over Open Innovation AI

Met het hoofdkantoor gevestigd in de Verenigde Arabische Emiraten, wil Open Innovation AI de democratisering van AI-ontwikkeling en -implementatie doorvoeren. Het hardware-agnostische AI-orkestratieplatform van het bedrijf integreert naadloos met verschillende GPU-hardware en verbetert de prestaties en efficiëntie van AI-workloads voor bedrijven wereldwijd. Open Innovation AI geeft prioriteit aan innovatie, flexibiliteit en robuuste beveiliging, zodat klanten vol vertrouwen AI-oplossingen kunnen gebruiken die zijn afgestemd op hun unieke behoeften.

Over Nscale

Nscale, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, is een volledig verticaal geïntegreerde AI GPU Cloud provider die rekenkracht op schaal levert aan de generatieve AI-markt. Door gebruik te maken van zijn 60 MW duurzame datacenter in Noorwegen en meer dan 500 MW aan greenfield site-uitbreidingen, biedt Nscale efficiënte en schaalbare AI-training, fijnafstemming en rekenintensieve workloads, ter ondersteuning van geavanceerd AI-onderzoek en -ontwikkeling. Nscale levert de AI-infrastructuur als ruggengraat voor de Generative AI-markt.