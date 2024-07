Open Innovation AI et Nscale concluent une alliance stratégique pour offrir des services de GPU cloud pour l'IA

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 17 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Open Innovation AI, un leader des plateformes d'orchestration GPU avec des outils et des cadres d'IA et de science des données, et Nscale, un fournisseur de services cloud d'IA de premier plan, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique conçu pour fournir des services cloud d'IA et des charges de travail d'IA optimisées à l'échelle sur le marché mondial. Cette alliance alliera la puissante infrastructure GPU de Nscale à la plateforme d'IA de bout en bout d'Open Innovation AI pour fournir des solutions d'IA optimisées, évolutives et efficaces.

Présentation de l'alliance stratégique

Ce partenariat vise à améliorer les performances, l'évolutivité et l'accessibilité des charges de travail d'IA tout en donnant la priorité au développement durable. Cette initiative conjointe souligne l'engagement des partenaires à fournir des solutions performantes et respectueuses de l'environnement.

Principaux éléments du partenariat

Solutions intégrées d'IA : Open Innovation AI s'appuiera sur les capacités GPU cloud de Nscale pour améliorer sa plateforme, offrant une orchestration transparente, une gestion des ressources et des outils d'IA pour simplifier le développement et le déploiement de l'IA. La solution combinée comprend des outils et des cadres d'IA et d'AA, la surveillance et la journalisation des ressources, la gestion des tâches, l'allocation des ressources et la planification des tâches, le tout optimisé par les bibliothèques, les compilateurs, les outils et le moteur d'exécution de Nscale sur les GPU Instinct d'AMD.

: Open Innovation AI s'appuiera sur les capacités GPU cloud de Nscale pour améliorer sa plateforme, offrant une orchestration transparente, une gestion des ressources et des outils d'IA pour simplifier le développement et le déploiement de l'IA. La solution combinée comprend des outils et des cadres d'IA et d'AA, la surveillance et la journalisation des ressources, la gestion des tâches, l'allocation des ressources et la planification des tâches, le tout optimisé par les bibliothèques, les compilateurs, les outils et le moteur d'exécution de Nscale sur les GPU Instinct d'AMD. Stratégie go-to-market commune : les deux entreprises élaboreront une stratégie unifiée pour fournir des solutions d'IA de bout en bout, en ciblant dans un premier temps une clientèle composée de grandes entreprises à l'échelle mondiale.

: les deux entreprises élaboreront une stratégie unifiée pour fournir des solutions d'IA de bout en bout, en ciblant dans un premier temps une clientèle composée de grandes entreprises à l'échelle mondiale. L'innovation collaborative : les deux parties s'engageront dans des initiatives conjointes visant à démontrer la valeur du produit aux fournisseurs tiers, y compris les principaux fabricants d'accélérateurs.

Abed Benaichouche, PDG et cofondateur d'Open Innovation AI, a déclaré : "Cette alliance stratégique avec Nscale est une étape importante dans notre mission consistant à stimuler l'innovation et l'efficacité opérationnelle dans l'IA et l'apprentissage automatique à l'échelle mondiale. Chez Open Innovation AI, le développement durable est un principe fondamental, et nous nous engageons à fournir des solutions informatiques efficaces et performantes qui s'alignent sur nos valeurs communes de responsabilité environnementale".

Josh Payne, fondateur et PDG de Nscale, a déclaré : "Le partenariat avec Open Innovation AI nous permet d'illustrer tout le potentiel de nos ressources de calcul à haute performance. Ensemble, nous sommes bien positionnés pour répondre à la demande croissante de solutions d'IA évolutives et efficaces dans tous les secteurs d'activité à l'échelle mondiale."

L'alliance prévoit d'étendre ses activités de manière significative, visant le déploiement de 30 000 GPU AMD au cours des trois prochaines années. Ce plan d'exécution progressif répondra aux exigences de calcul des tâches complexes de l'IA, positionnant les deux entreprises à la pointe de l'innovation en matière d'IA.

À propos d'Open Innovation AI

Basée aux Émirats arabes unis, Open Innovation AI s'attèle à démocratiser le développement et le déploiement de l'IA. Sa plateforme d'orchestration de l'IA agnostique sur le plan matériel s'intègre de manière transparente dans divers matériels GPU, améliorant les performances et l'efficacité des charges de travail d'IA pour les entreprises à l'échelle mondiale. Open Innovation AI donne la priorité à l'innovation, à la flexibilité et à une sécurité à toute épreuve, ce qui permet aux clients de déployer en toute confiance des solutions d'IA adaptées à leurs besoins uniques.

À propos de Nscale

Nscale, basée au Royaume-Uni, est un fournisseur de GPU cloud pour l'IA entièrement intégré verticalement, qui fournit des calculs au marché de l'IA générative à grande échelle. S'appuyant sur son centre de données renouvelable de 60 MW en Norvège et sur de nouvelles instllations de plus de 500 MW, Nscale offre un entraînement efficace et évolutif de l'IA, un réglage fin et des charges de travail intensives en calcul, soutenant ainsi la recherche et le développement avancés en matière d'IA. Nscale fournit l'infrastructure d'IA essentielle au marché de l'IA générative.