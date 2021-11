Oppenheimer & Co. Inc. oznamuje zahájení činnosti globální skupiny Global Fund Placement and Advisory Group

Tým vedený zkušenými odborníky na umisťování fondů využije velikost, inovativnost a zdroje společnosti Oppenheimer k dalšímu rozšíření nabídky služeb pro alternativní investiční společnosti

Očekává se, že rozšířená nabídka služeb přinese další příležitosti v oblasti investičního bankovnictví a kapitálových trhů v technologiích a zdravotnictví, odvětvích zaměřených na obchodování s nemovitostmi a dalších oblastech

NEW YORK, 15. listopadu 2021 /PRNewswire/ -- Společnost Oppenheimer & Co. Inc. (dále jen „Oppenheimer") – přední investiční banka, správce majetku a dceřiná společnost Oppenheimer Holdings (NYSE: OPY) – dnes oznámila zahájení činnosti své nové skupiny Global Fund Placement and Advisory Group (dále jen „FPA Group"). FPA Group bude poskytovat služby předním alternativním investičním společnostem s cílem naplnit jejich strategické plány a ambice v oblasti fundraisingu. Služby budou zahrnovat strategické a taktické poradenství a rovněž služby v oblasti fundraisingu, a to jak pro primární fondy, tak pro transakce.

Robert Lowenthal, výkonný ředitel a vedoucí investičního bankovnictví společnosti Oppenheimer, k tomu řekl: „Divize investičního bankovnictví rozšiřuje své úsilí v oblasti tvorby soukromého kapitálu se zaměřením na institucionální investory na soukromém trhu. Skupina FPA Group rozšíří možnosti divize, která tak bude alternativním investičním společnostem moci nabídnout ještě rozsáhlejší portfolio služeb s přidanou hodnotou, jež budou vhodným doplňkem zdrojů, existujících vzájemných vztahů a inovativního přístupu globální platformy Oppenheimer. Služby, které bude FPA Group poskytovat, zahrnují specializované odborné znalosti v oblasti poradenství globálním alternativním investičním společnostem. Představení této nové skupiny je důsledkem upevňování naší pozici na rychle rostoucím globálním trhu fundraisingu."

Skupinu Global Fund Placement and Advisory Group povede Tanya McHaleová, výkonná ředitelka, která bude sídlit v Londýně. Paní McHaleová bude podřízena panu Lowenthalovi, vedoucímu investičního bankovnictví v Severní Americe, a Maxi Lamimu, výkonnému řediteli a vedoucímu investičního bankovnictví společnosti Oppenheimer v regionu EMEA.

Paní McHaleovou doplní Andrew Roberts, výkonný ředitel, Marcus Klasse, ředitel, a Curran Gaur, partner, kteří do společnosti Oppenheimer přicházejí ze společnosti MVision Private Equity Advisers (dále jen „MVision"), uznávané nezávislé mezinárodní poradenské firmy v oblasti alternativních aktiv. Tým bude působit celosvětově a v současné době probíhá přijímání dalších zaměstnanců v USA a Asii.

Max Lami k tomu uvedl: „Je mi potěšením přivítat Tanyu a její tým ve společnosti Oppenheimer. Tento tým má dohromady více než 30 let zkušeností s úspěšným poradenstvím alternativním investičním společnostem a umisťováním soukromých kapitálových fondů. Je to tato talentovaná skupina odborníků s podnikatelským duchem, která má za sebou prokazatelné výsledky v rozvíjení dlouhodobých vztahů se společnostmi soukromého kapitálu a institucionálními investory na celosvětové úrovni. Nový rozměr naší platformy služeb je důležitým krokem k posílení našeho podnikání na soukromých kapitálových trzích, který mnoha našim klientům poskytne atraktivní příležitosti k silnému růstu."

Před nástupem do společnosti Oppenheimer působila paní McHaleová jako výkonná ředitelka ve společnosti MVision, v níž pracovala od jejího založení v roce 2001. Ve společnosti MVision byla paní McHaleová členkou vedení společnosti a hrála významnou roli při získávání investorů, realizaci investic a strategickém poradenství pro přední alternativní investiční společnosti, jakož i v distribuci institucionálním investorům. Před nástupem do MVision zastávala různé pozice ve společnostech Credit Suisse First Boston a DLJ v Londýně.

Pan Roberts hrál ve společnosti MVision hlavní roli při získávání investorů, realizaci fundraisingu, strategickém poradenství a distribuci, se zaměřením na investory ve Velké Británii, Německu, Rakousku a Švýcarsku. Před nástupem do MVision pracoval pět let ve společnosti Cebile Capital v Londýně. Pan Klasse strávil pět let ve společnosti MVision, kde pracoval na řadě významných fundraisingových projektů v regionu EMEA, ale také na distribuci se zaměřením na investory v severských státech. Pan Gaur se během čtyř let ve společnosti MVision věnoval zejména získávání investorů a výzkumu a také distribuci investorům ve Velké Británii a v Radě pro spolupráci arabských států v Perském zálivu.

Paní McHaleová řekla: „Díky vysoce odborným znalostem společnosti Oppenheimer, jejímu celosvětovému dosahu a důležitým vztahům bude mít naše nová skupina FPA Group ideální pozici pro to, aby hrála vedoucí roli na globálním trhu umisťování fondů. Za svůj tým mohu říct, že nás velmi těší, že se stáváme součástí tak silné mezinárodní platformy, a jsme nadšeni synergiemi, které může skupina FPA Group přinést, a doplnit tak služby, které společnost Oppenheimer již nabízí, čímž zároveň přispěje k jejímu dalšímu růstu a úspěchu."

