Oppenheimer & Co. Inc. ogłasza powstanie Globalnej Grupy ds. Lokowania Środków i Doradztwa

Zespół pracujący pod kierunkiem doświadczonych specjalistów w dziedzinie lokowania środków będzie pracował nad zwiększeniem skali działalności firmy Oppenheimer, merytorycznego przywództwa i zasobów umożliwiających rozszerzenie oferty usług adresowanych do firm zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Przewiduje się, że rozszerzenie oferty usług przyczyni się do zwiększenia możliwości realizowania w sektorze bankowości i rynków kapitałowych inwestycji dodatkowych w technologię i opiekę zdrowotną, nieruchomości i inne.

NOWY JORK, 15 listopada 2021 r. /PRNewswire/ -- Oppenheimer & Co. Inc. („Oppenheimer") - czołowy bank inwestycyjny, zarządca aktywów i spółka zależna Oppenheimer Holdings (NYSE: OPY) - ogłosiła powołanie nowej Globalnej Grupy ds. Lokowania Środków i Doradztwa (ang. Global Fund Placement and Advisory Group, „FPA"). Grupa FPA będzie zajmowała się świadczeniem usług na rzecz wiodących firm zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, które pomogą im zaspokoić ambicje związane z pozyskiwaniem funduszy oraz zrealizować plany strategiczne. Usługi te będą obejmowały doradztwo strategiczne i taktyczne oraz pozyskiwanie funduszy przeznaczanych na finansowanie pierwotne i transakcje.

Robert Lowenthal, dyrektor zarządzający i szef Działu Bankowości Inwestycyjnej Oppenheimer powiedział: „Dział Bankowości Inwestycyjnej intensyfikuje działania na rzecz pozyskiwania kapitału prywatnego, z którego skorzystać mogliby obecni na rynku prywatni inwestorzy instytucjonalni. Grupa FPA zapewni działowi dodatkowe zasoby, dzięki którym będzie mógł zaoferować firmom zarządzającym alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi szerszą gamę lepszej jakości usług wzbogaconych o wartość dodaną, które uzupełnią zasoby, możliwości zawiązania współpracy i merytoryczne przywództwo platformy Oppenheimer. Do zadań grupy FPA będzie należało dzielenie się specjalistycznym doświadczeniem w zakresie doradztwa skierowanego do światowych firm zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Cieszymy się, że udało nam się powołać do życia tę nową grupę, ponieważ przyczyni się ona do rozszerzenia naszej działalności na szybko rozwijającym się, światowym rynku pozyskiwania kapitału".

Globalną Grupą ds. Lokowania Środków i Doradztwa będzie kierować Tanya McHale, dyrektor zarządzająca, która pracuje w Londynie. Bezpośrednimi przełożonymi Tanyi McHale będą Robert Lowenthal, dyrektor Działu Bankowości Inwestycyjnej na region Ameryki Północnej i Max Lami, dyrektor naczelny i szef Działu Bankowości Inwestycyjnej Oppenheimer na region EMEA.

Tanyę McHale będą wspomagać: dyrektor zarządzający Andrew Roberts, dyrektor Marcus Klasse i wspólnik Curran Gaur, który przeszedł do Oppenheimer z MVision Private Equity Advisers („MVision"), powszechnie szanowanej, niezależnej firmy zajmującej się doradztwem w zakresie międzynarodowych, alternatywnych funduszy inwestycyjnych. Działalność zespołu będzie mieć zasięg globalny, przy czym w Stanach Zjednoczonych i w Azji planowana jest dalsza rekrutacja pracowników.

Max Lami powiedział: „Z przyjemnością witamy Tanię i cały zespół na pokładzie Oppenheimer. Członkowie zespołu wnoszą ponad 30-letnie doświadczenie w doradzaniu firmom zarządzającym alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i pozyskiwaniem funduszy typu private equity. Ten utalentowany i przedsiębiorczy zespół posiada udokumentowane doświadczenie w nawiązywaniu długoterminowych relacji ze światowymi firmami prowadzącymi działalność w obszarze funduszy typu private equity i inwestorami instytucjonalnymi. Poszerzenie zakresu usług dostępnych na naszej platformie to ważny krok ku umocnieniu naszej działalności na prywatnych rynkach kapitałowych i czynnik, który zapewni naszym klientom dodatkowe możliwości rozwoju".

Przed dołączeniem do Oppenheimer Tanya McHale zajmowała stanowisko dyrektor zarządzającej w MVision, gdzie trafiła w 2001 r. W MVision Tanya McHale pełniła funkcję członka zarządu firmy i odegrała znaczącą rolę w planowaniu i realizacji doradztwa strategicznego na rzecz wiodących firm zarządzającym alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i inwestorów instytucjonalnych. Przed rozpoczęciem pracy w MVision zajmowała różne stanowiska w Credit Suisse First Boston i DLJ w Londynie.

W MVision Andrew Roberts zajmował się przede wszystkim planowaniem i realizacją działań zmierzających do pozyskania funduszy oraz doradztwa strategicznego na rzecz inwestorów z Wielkiej Brytanii i niemieckojęzycznego regionu Europy. Przed rozpoczęciem pracy w MVision Andrew Roberts przez pięć lat pracował w londyńskim oddziale Cebile Capital. Marcus Klasse przepracował w MVision pięć lat, zajmując się pozyskiwaniem i podziałem funduszy w regionie EMEA (Europa. Bliski Wschód, Afryka) przede wszystkim na rzecz inwestorów z państw nordyckich. Przez pierwsze cztery lata pracy w MVision Curran Gaur zajmował się działalnością planistyczną i badawczą, a także rozdysponowywaniem funduszy na rzecz inwestorów z Wielkiej Brytanii i państw należących do Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej.

Tanya McHale powiedziała: „Uwzględniając szerokie doświadczenie, działalność prowadzoną na światową skalę i znakomite kontakty firmy Oppenheimer, nasza nowa grupa FPA będzie miała ogromne pole do popisu w zakresie objęcia czołowej pozycji na światowym rynku alternatywnych funduszy inwestycyjnych. W imieniu mojego zespołu chcę powiedzieć, że jesteśmy zaszczyceni, że możemy być częścią tak silnej platformy międzynarodowej i cieszymy się, że grupa FPA może wnieść wkład w rozszerzenie gamy usług oferowanych przez Oppenheimer, a także przyczynić się do dalszego rozwoju i sukcesu".

