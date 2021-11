Oppenheimer & Co. Inc. annonce le lancement d'un groupe consultatif et de placement de fonds à l'échelle mondiale

Une équipe dirigée par des professionnels expérimentés du placement de fonds s'appuiera sur l'échelle, le leadership intellectuel et les ressources d'Oppenheimer pour renforcer l'offre de services aux sociétés d'investissement alternatif

L'élargissement de l'offre de services devrait générer des opportunités supplémentaires en matière de banque d'investissement et de marchés des capitaux dans les industries de la technologie et de la santé, des biens immobiliers et autres

NEW YORK, 15 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Oppenheimer & Co. Inc. (« Oppenheimer ») - une banque d'investissement et un gestionnaire de patrimoine de premier plan, et une filiale d'Oppenheimer Holdings (NYSE : OPY) - a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau groupe mondial de placement de fonds et de conseil (« groupe FPA »). Le groupe FPA fournira des services aux principales sociétés d'investissement alternatif pour les aider à réaliser leurs ambitions de collecte de fonds et leurs plans stratégiques. Les services comprendront des conseils stratégiques et tactiques ainsi que des services de collecte de fonds, tant pour les fonds primaires que pour les transactions.

Robert Lowenthal, directeur général principal et responsable du service de banque d'investissement d'Oppenheimer, a déclaré : « La division du service de banque d'investissement étend ses efforts en matière de formation de capital privé en se concentrant sur les investisseurs institutionnels du marché privé. Le groupe FPA fournira à la division des capacités accrues pour offrir aux sociétés d'investissement alternatif un portefeuille encore plus large et plus profond de services à valeur ajoutée qui complètent les ressources, les relations et le leadership intellectuel de la plateforme mondiale d'Oppenheimer. Le service que le groupe FPA fournira comprendra un niveau d'expertise spécialisé dans le conseil aux entreprises d'investissement alternatif mondiales. Nous sommes ravis de lancer ce nouveau groupe alors que nous établissons une plus grande présence sur le marché mondial de la collecte de fonds, qui connaît une croissance rapide. »

Le groupe mondial de placement de fonds et de conseil sera dirigé par Tanya McHale, directrice générale, qui sera basée à Londres. Mme McHale rendra compte à M. Lowenthal, responsable du service de banque d'investissement en Amérique du Nord, et à Max Lami, directeur général d'Oppenheimer EMEA et responsable de la banque d'investissement.

Mme McHale sera rejointe par le directeur général Andrew Roberts, le directeur Marcus Klasse et l'associé Curran Gaur, qui ont tous rejoint Oppenheimer en provenance de MVision Private Equity Advisers (« MVision »), une société internationale indépendante de conseil en actifs alternatifs très respectée. L'équipe opérera à l'échelle mondiale et d'autres recrutements sont en cours aux États-Unis et en Asie.

Max Lami a déclaré : « C'est un plaisir d'accueillir Tanya et l'équipe chez Oppenheimer. Cette équipe apporte plus de 30 ans d'expérience combinée dans le conseil aux entreprises d'investissement alternatif et la levée de fonds de capital-investissement. Ce groupe talentueux et entrepreneurial a fait ses preuves en matière de développement de relations à long terme avec des sociétés de capital-investissement et des investisseurs institutionnels à l'échelle mondiale. L'ajout de cette nouvelle dimension à notre plateforme de services constitue une étape importante dans le renforcement de notre activité sur les marchés de capitaux privés et offrira de puissantes opportunités de croissance à nombre de nos clients. »

Avant de rejoindre Oppenheimer, Mme McHale a occupé le poste de directrice générale chez MVision, qu'elle a rejoint lors de sa fondation en 2001. Chez MVision, Mme McHale était membre de l'équipe de direction de la société et jouait un rôle de premier plan dans l'origination, l'exécution et le conseil stratégique au niveau mondial pour les principales sociétés d'investissement alternatif, ainsi que dans la distribution aux investisseurs institutionnels. Avant de rejoindre MVision, elle a occupé des postes au Crédit Suisse First Boston et chez DLJ à Londres.

Chez MVision, M. Roberts a joué un rôle de premier plan dans l'origination, l'exécution de la collecte de fonds et le travail de conseil stratégique, ainsi que dans la distribution, en mettant l'accent sur les investisseurs du Royaume-Uni et de la région DACH. Avant de rejoindre MVision, M. Roberts a travaillé pendant cinq ans chez Cebile Capital à Londres. M. Klasse a passé cinq ans chez MVision, travaillant sur un certain nombre d'importantes levées de fonds dans la région EMEA ainsi que sur la distribution, en mettant l'accent sur les investisseurs de la région nordique. M. Gaur s'est concentré sur l'origination et la recherche pendant ses quatre années chez MVision, ainsi que sur la distribution aux investisseurs du Royaume-Uni et du Conseil de coopération du Golfe.

Mme McHale a déclaré : « Grâce à l'expertise approfondie d'Oppenheimer, à son envergure mondiale et à ses relations de premier plan, notre nouveau groupe FPA sera idéalement positionné pour jouer un rôle de premier plan sur le marché mondial du placement de fonds. Au nom de mon équipe, nous sommes très heureux de rejoindre une plateforme internationale aussi solide, et nous sommes enthousiasmés par les synergies que le groupe FPA peut apporter pour compléter les services déjà offerts par Oppenheimer tout en contribuant à sa croissance et à son succès futurs. »

Oppenheimer & Co. Inc.

Oppenheimer & Co. Inc. Oppenheimer & Co. Inc. (Oppenheimer), une filiale principale d'Oppenheimer Holdings Inc. (OPY à la bourse de New York), et ses sociétés affiliées offrent une gamme complète de services de gestion de patrimoine, de courtage en valeurs mobilières et de banque d'investissement à des particuliers fortunés, des familles, des dirigeants d'entreprise, des administrations locales, des entreprises et des institutions.

