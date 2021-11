Oppenheimer & Co. Inc. создает международную инвестиционно-консультационную группу

Группа, возглавляемая специалистами по инвестированию, должна эффективно использовать масштаб деятельности, передовые идеи и ресурсы Oppenheimer в целях дальнейшего углубления ассортиментов услуг для компаний, работающих в сфере альтернативных инвестиций

Предполагается, что расширенные ассортименты услуг будут способствовать постепенному увеличению возможностей инвестиционно-банковских рынков и рынков капитала в технологическом секторе, здравоохранении, а также отраслях, ориентированных на реальные активы, и других сферах

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- Oppenheimer & Co. Inc. (далее "Oppenheimer") — один из ведущих инвестиционных банков, управляющий частными капиталами и являющийся дочерней организацией компании Oppenheimer Holdings (NYSE: OPY) — сегодня объявил о начале работы своей новой международной инвестиционно-консультационной группы (далее «Группа FPA»). Группа FPA будет предоставлять услуги ведущим альтернативным инвестиционным компаниям в целях содействия осуществлению их целей по привлечению средств и стратегических планов. К числу таких услуг относятся консультирование по стратегии и тактике, а также услуги поиска и привлечения финансовых и материальных ресурсов как для формирования основных средств, так и для осуществления операций.

Старший управляющий и руководитель инвестиционно-банковского подразделения Oppenheimer Роберт Ловенталь (Robert Lowenthal) заявил: «Инвестиционно-банковское подразделение наращивает свои усилия по формированию частных капиталов, уделяя особое внимание институциональным инвесторам на рынках частных клиентов. Группа FPA будет обеспечивать данному подразделению более полноценные возможности для предложения компаниям, занимающимся альтернативными инвестициями, еще более расширенного и углубленного ассортимента вспомогательных услуг, дополняющих ресурсы, взаимоотношения и передовые идеи, предлагаемые всемирной платформой Oppenheimer. В число услуг, предоставляемых Группой FPA, будет входить предоставление специализированных экспертных знаний при консультировании компаний в сфере альтернативных инвестиций по всему миру. Мы с радостью вводим в действие эту новую группу в связи с расширением своего присутствия на быстрорастущем мировом рынке фандрайзинга».

Международную инвестиционно-консультационную группу возглавит управляющая Таня Макхейл (Tanya McHale) из Лондона. Г-жа Макхейл будет подотчетна руководителю инвестиционно-банковского отдела в Северной Америке г-ну Ловенталю, а также главе регионального подразделения и руководителю инвестиционно-банковского отдела по Европе, Ближнему Востоку и Африке (EMEA) Максу Лами (Max Lami).

Г-жа Макхейл будет работать совместно с управляющим Эндрю Робертсом (Andrew Roberts), директором Маркусом Классе (Marcus Klasse) и партнером Курраном Гауром (Curran Gaur), которые переходят в Oppenheimer из независимой консультационной фирмы MVision Private Equity Advisers (далее "MVision"), пользующейся большим уважением в сфере альтернативных инвестиций. Создаваемая группа будет осуществлять свою деятельность по всему миру и в процессе своей работы пополнится новыми сотрудниками в США и Азии.

Макс Лами заявил в связи с этим следующее: «Мы рады приветствовать Таню и новую группу в Oppenheimer. Участники этой группы имеют в общей сложности 30-летний опыт успешного консультирования альтернативных инвестиционных компаний и привлечения частных капиталов. Входящие в эту группу талантливые и предприимчивые люди имеют подтвержденные успехи в развитии долгосрочных взаимоотношений с частными инвестиционными компаниями и институциональными инвесторами по всему миру. Появление этого нового направления в работе нашей сервисной платформы представляет собой важный шаг к укреплению нашего бизнеса на рынках частных капиталов и обеспечит значительные возможности роста для многих наших клиентов».

До перехода в Oppenheimer г-жа Макхейл работала управляющей в компании MVision с момента ее основания в 2001 году. В MVision г-жа Макхейл входила в состав руководства и играла выдающуюся роль в зарождении международной деятельности компании, осуществляла исполнительные функции и вела работу по стратегическому консультированию ведущих компаний в сфере альтернативных инвестиций, а также распределению ресурсов институциональных инвесторов. Перед началом работы в MVision она занимала должности в Credit Suisse First Boston и лондонском подразделении DLJ в Лондоне.

Г-н Робертс играл в компании MVision одну из ведущих ролей в организационной деятельности, исполнении функций по привлечению средств и работе по стратегическому консультированию, а также распределению ресурсов с основным акцентом на инвесторах в Великобритании, Германии, Австрии и Швейцарии. До перехода в компанию MVision г-н Робертс в течение пяти лет работал в консультационной компании Cebile Capital в Лондоне. Г-н Классе провел в компании MVision пять лет, работая над некоторыми фандрайзинговыми проектами в регионе EMEA, а также занимаясь распределением ресурсов с основным акцентом на инвесторов в Скандинавии. Г-н Гаур в течение четырех лет, проведенных в компании MVision, занимался преимущественно организационными вопросами, а также распределением ресурсов между инвесторами в Великобритании и Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Г-жа Макхейл заявила следующее: «Благодаря глубоким экспертным знаниям специалистов компании Oppenheimer, всемирному масштабу ее деятельности и выдающемуся уровню взаимоотношений наша вновь созданная Группа FPA имеет идеальные возможности принять на себя одну из ведущих ролей на мировом рынке инвестирования. От лица своей группы я выражаю большую радость в связи с присоединением к такой эффективно действующей международной платформе, и мы с энтузиазмом готовы объединить усилия всех участников Группы FPA для пополнения спектра услуг, уже предоставляемых компанией Oppenheimer, а также внести свой вклад в ее дальнейший рост и успех».

