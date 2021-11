Oppenheimer & Co. Inc. kündigt die Gründung einer Global Fund Placement and Advisory Group an

Team aus erfahrenen Fondsplatzierern nutzt Oppenheimers Größe, Vordenkerrolle und Ressourcen zur weiteren Vertiefung des Serviceangebots für alternative Investmentgesellschaften

Erweitertes Dienstleistungsangebot soll Investment Banking und Kapitalmarktgeschäft in den Bereichen Technologie und Gesundheitswesen, Immobilien und anderen Branchen ankurbeln

NEW YORK, 15. November 2021 /PRNewswire/ -- Oppenheimer & Co. Inc. („Oppenheimer") - eine führende Investmentbank, Vermögensverwalter und eine Tochtergesellschaft der Oppenheimer Holdings (NYSE: OPY) - gab heute die Gründung ihrer neuen Global Fund Placement and Advisory Group („FPA Group") bekannt. Die FPA-Gruppe wird führenden alternativen Investmentfirmen Dienstleistungen anbieten, um sie bei der Erfüllung ihrer Fundraising-Ambitionen und strategischen Pläne zu unterstützen. Die Dienstleistungen umfassen strategische und taktische Beratung sowie Fundraising-Dienstleistungen, sowohl für Primärfonds als auch für Transaktionen.

Robert Lowenthal, Senior Managing Director und Leiter des Investment Banking bei Oppenheimer, sagte: „Der Geschäftsbereich Investment Banking baut seine Bemühungen um die private Kapitalbildung aus und konzentriert sich dabei auf institutionelle Privatmarktinvestoren. Die FPA-Gruppe wird der Division erweiterte Möglichkeiten bieten, um alternativen Investmentfirmen ein noch breiteres und tieferes Portfolio an Mehrwertdienstleistungen anzubieten, das die Ressourcen, Beziehungen und die Vordenkerrolle der globalen Oppenheimer-Plattform ergänzt. Der Service, den die FPA-Gruppe anbieten wird, umfasst ein besonderes Maß an Fachwissen bei der Beratung globaler alternativer Investmentfirmen. Wir freuen uns, mit dieser neuen Gruppe eine größere Präsenz auf dem schnell wachsenden globalen Fundraising-Markt zu schaffen"

Die Global Fund Placement and Advisory Group wird von Tanya McHale, Managing Director, geleitet, die ihren Sitz in London haben wird. Frau McHale wird an Herrn Lowenthal, Head of Investment Banking in North America, und Max Lami, Oppenheimer EMEA Chief Executive und Head of Investment Banking, berichten.

Frau McHale wird von Managing Director Andrew Roberts, Director Marcus Klasse und Associate Curran Gaur unterstützt, die alle von MVision Private Equity Advisers („MVision") zu Oppenheimer wechseln, einer weithin anerkannten unabhängigen internationalen Beratungsfirma für alternative Anlagen. Das Team wird weltweit tätig sein, weitere Einstellungen in den USA und Asien sind in Vorbereitung.

Max Lami sagte: „Es ist mir eine Freude, Tanya und das Team bei Oppenheimer willkommen zu heißen. Dieses Team verfügt zusammen über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der erfolgreichen Beratung von alternativen Investmentfirmen und der Beschaffung von Private-Equity-Fonds. Diese talentierte und unternehmerisch denkende Gruppe verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Aufbau langfristiger Beziehungen zu Private-Equity-Firmen und institutionellen Anlegern auf globaler Basis. Die Erweiterung unserer Dienstleistungsplattform um diese neue Dimension ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung unseres Private-Capital-Markets-Geschäfts und wird vielen unserer Kunden starke Wachstumsmöglichkeiten bieten

Bevor sie zu Oppenheimer kam, war Frau McHale als Managing Director bei MVision tätig, dem sie seit der Gründung im Jahr 2001 angehört. Bei MVision war Frau McHale Mitglied des Führungsteams des Unternehmens und spielte eine herausragende Rolle bei der globalen Beschaffung, Ausführung und strategischen Beratung führender alternativer Investmentfirmen sowie beim Vertrieb an institutionelle Anleger. Vor ihrer Tätigkeit bei MVision hatte sie Positionen bei Credit Suisse First Boston und DLJ in London inne.

Bei MVision spielte Herr Roberts eine führende Rolle in den Bereichen Origination, Fundraising, strategische Beratung und Vertrieb mit Schwerpunkt auf Investoren in Großbritannien und der DACH-Region. Vor MVision arbeitete Herr Roberts fünf Jahre lang bei Cebile Capital in London. Herr Klasse war fünf Jahre lang bei MVision tätig und arbeitete an einer Reihe führender Fundraisings in der EMEA-Region sowie im Vertrieb, mit Schwerpunkt auf Investoren in der nordischen Region. Während seiner vierjährigen Tätigkeit bei MVision konzentrierte sich Herr Gaur auf Origination und Research sowie auf den Vertrieb an Investoren in Großbritannien und im Golf-Kooperationsrat.

Frau McHale sagte: „Mit dem umfassenden Fachwissen, der globalen Reichweite und den hervorragenden Beziehungen von Oppenheimer wird unsere neue FPA-Gruppe ideal positioniert sein, um eine führende Rolle auf dem globalen Fondsplatzierungsmarkt zu spielen. Im Namen meines Teams sind wir sehr erfreut, einer so starken internationalen Plattform beizutreten, und wir freuen uns auf die Synergien, die die FPA-Gruppe zur Ergänzung der von Oppenheimer bereits angebotenen Dienstleistungen einbringen kann, während wir gleichzeitig zu ihrem weiteren Wachstum und Erfolg beitragen

Oppenheimer & Co. Inc.

Oppenheimer & Co. Inc. Oppenheimer & Co. Inc. (Oppenheimer), eine wichtige Tochtergesellschaft der Oppenheimer Holdings Inc. (OPY an der New Yorker Börse), und ihre Tochtergesellschaften bieten vermögenden Privatpersonen, Familien, Führungskräften von Unternehmen, Gebietskörperschaften, Unternehmen und Institutionen eine umfassende Palette von Vermögensverwaltungs-, Wertpapiermakler- und Investmentbanking-Dienstleistungen an.

