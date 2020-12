Oppenheimer poursuit son expansion stratégique au sein du Debt Capital Markets Group avec la nomination de Guillaume Petitgas au poste de directeur général, basé à Londres au Royaume-Uni

NEW YORK et LONDRES, 3 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Oppenheimer & Co. Inc. (« Oppenheimer »), une banque d'investissement de premier plan, gestionnaire de patrimoine et une filiale d'Oppenheimer Holdings (NYSE: OPY), a annoncé aujourd'hui le renforcement de son équipe de direction du Debt Capital Markets Group au sein de l'activité Investment Banking de la société avec la nomination de Guillaume Petitgas au poste de directeur général. M. Petitgas sera basé à Londres et relèvera de Max Lami, directeur général européen, et de John Tonelli, directeur mondial de Debt Capital Markets, en poste à New York.

M. Petitgas se joint à Oppenheimer avec plus de 15 ans d'expérience en matière d'émissions de titres de créance dans les marchés émergents. Il sera l'initiateur principal des transactions sur le marché de capitaux de dette (DCM) dans l'ensemble des régions de l'Europe centrale et orientale, du Moyen-Orient et de l'Afrique, particulièrement en ce qui concerne les marchés émergents, et travaillera en étroite collaboration avec M. Tonelli.

M. Petitgas a commencé sa carrière de banquier d'affaire chez BNP Paribas avant de rejoindre Merrill Lynch, pour s'occuper spécifiquement de l'origination sur les marchés de capitaux de dette dans les régions de l'Europe centrale et orientale, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Avant de se joindre à Oppenheimer, il a passé 10 ans à la HSBC, où il était directeur des marchés émergents, de l'Europe et de l'Afrique du service des marchés de capitaux de dette à Londres.

M. Tonelli a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Guillaume au sein de notre équipe internationale Debt Capital Markets. Sa connaissance approfondie du secteur, son expérience et ses relations renforcent nos capacités mondiales d'origination sur les marchés de capitaux de dette, notamment dans les régions de l'Europe centrale et orientale, du Moyen-Orient et de l'Afrique, où Guillaume effectue des transactions depuis plus de 15 ans. »

M. Lami a ajouté : « Guillaume apporte une vaste expertise dans le domaine des marchés de capitaux de la dette et, fort de ses expériences précédentes, il donnera à Oppenheimer l'occasion de renforcer davantage sa franchise dans les pays émergents de la région EMOA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et des marchés frontaliers. »

M. Petitgas est titulaire d'un MSc de l'IAE Aix-Marseille (France), d'un MA de l'Université de Warwick (Royaume-Uni) et d'un BA de l'Université d'Exeter (Royaume-Uni).

Oppenheimer & Co. Inc.

Oppenheimer & Co. Inc. (Oppenheimer), une filiale principale d'Oppenheimer Holdings Inc. (OPY à la Bourse de New York), et ses filiales offrent une gamme complète de services de gestion de patrimoine, de courtage en valeurs mobilières et de banque d'investissement aux particuliers fortunés, aux familles, aux cadres d'entreprise, aux autorités locales, aux entreprises et aux institutions. Pour plus d'informations, consultez le site www.oppenheimer.com.

Oppenheimer Europe Limited

Oppenheimer Europe Limited est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority et est une société membre du LSE. Elle fournit des conseils à des clients professionnels dans les domaines des actions, des titres à revenu fixe et du financement des entreprises. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.oppenheimer.com.

