Oppenheimer setzt strategischen Ausbau der Debt Capital Markets Group fort und ernennt Guillaume Petitgas zum Managing Director mit Sitz in London

NEW YORK und LONDON, 2. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Oppenheimer & Co. Inc. („Oppenheimer"), eine führende Investmentbank, Vermögensverwalter und Tochtergesellschaft von Oppenheimer Holdings (NYSE: OPY), gab heute mit der Ernennung von Guillaume Petitgas zum Managing Director den weiteren Ausbau des Führungsteams seiner Debt Capital Markets Group im Investment Banking-Geschäft des Unternehmens bekannt. Petitgas wird von London aus tätig sein und untersteht Max Lami, European Chief Executive, und John Tonelli, Global Head of Debt Capital Markets, beide von New York aus tätig.

Guillaume Petitgas bringt eine über 15-jährige Erfahrung im Bereich der Emission von Schuldtiteln aus Schwellenländern mit zu Oppenheimer. Als Hauptinitiator von DCM-Transaktionen (Debt Capital Market) in der gesamten Region Mittel- und Osteuropa sowie Naher Osten und Afrika (CEEMEA) mit Schwerpunkt auf Schwellenländern wird er eng mit John Tonelli zusammenarbeiten.

Petitgas begann seine Karriere als Investmentbanker bei BNP Paribas, bevor er zu Merrill Lynch wechselte, wo er für die Entwicklung des Debt Capital Market in der CEEMEA-Region zuständig war. Vor seiner Tätigkeit bei Oppenheimer war er 10 Jahre als Head of Emerging Markets, Europe & Africa, Debt Capital Markets bei der HSBC in London tätig.

John Tonelli erklärte: „Wir freuen uns sehr, Guillaume in unserem globalen Debt Capital Markets-Team willkommen zu heißen. Seine umfassenden Branchenkenntnisse, Erfahrungen und Beziehungen stärken unsere globalen DCM-Fähigkeiten, insbesondere in der CEEMEA-Region, wo Guillaume seit über 15 Jahren Transaktionen tätigt."

Max Lami fügte hinzu: „Guillaume bringt eine Fülle von Fachkenntnissen im Bereich Debt Capital Markets mit und wird Oppenheimer dank seiner Erfahrung und seiner Erfolgsbilanz die Möglichkeit geben, sein Franchise in aufstrebenden EMEA- und Grenzmärkten weiter zu stärken."

Guillaume Petitgas besitzt einen Master of Science-Abschluss von der Aix-Marseille Graduate School of Management (Frankreich), einen Master von der University of Warwick und einen Bachelor von der University of Exeter (beide Vereinigtes Königreich).

Oppenheimer & Co. Inc.

Oppenheimer & Co. Inc. (Oppenheimer), eine wesentliche Tochtergesellschaft der Oppenheimer Holdings Inc. (OPY an der New Yorker Börse), und ihre Tochtergesellschaften bieten vermögenden Privatpersonen, Familien, Führungskräften von Unternehmen, Kommunalverwaltungen, Unternehmen und Institutionen eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Wertpapierhandel und Investment-Banking. Weitere Informationen finden Sie unter www.oppenheimer.com.

Oppenheimer Europe Limited

Oppenheimer Europe Limited ist von der Financial Conduct Authority autorisiert und reguliert und ein Mitgliedsunternehmen der LSE, das professionelle Kunden in den Bereichen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Unternehmensfinanzierung berät. Weitere Informationen finden Sie unter www.oppenheimer.com.

Pressekontakt:

Joseph Kuo / Michael Dugan

Haven Tower Group LLC

424 317 4851 oder 424 317 4852

[email protected] oder [email protected]

SOURCE Oppenheimer & Co. Inc.