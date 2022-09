Orangetheory® Fitness nomeia Jason Dunlop como presidente de operações internacionais

BOCA RATON, Flórida, 1 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Como uma marca líder de condicionamento físico, a Orangetheory Fitness está comprometida com o crescimento contínuo do mercado e aberturas de novos estúdios em todo o mundo. Para desenvolver ainda mais a presença mundial da marca, a Orangetheory anunciou hoje que nomeou Jason Dunlop como presidente de operações internacionais, supervisionando o portfólio internacional de estúdios da marca e os esforços de expansão contínuos.

Dunlop chega à Orangetheory trazendo um histórico comprovado de liderança e desenvolvimento internacional com algumas das marcas mais conhecidas do mundo, como CrossFit, Canada Goose, Starbucks e Nike. Conforme demonstrado nos cargos executivos que ocupou anteriormente, Dunlop é um veterano no setor com vasta experiência em gestão de negócios de franquias, vendas globais, negócios diretos ao consumidor e hipercrescimento nos mercados globais.

Em sua nova função, Dunlop trabalhará para expandir e desenvolver uma já robusta rede internacional. Em 2022, a Orangetheory abriu novos locais em Porto Rico, Canadá, México, China, Nova Zelândia, Arábia Saudita, Dinamarca, Espanha e Polônia, bem como o primeiro estúdio da marca na França. Dunlop administrará as aberturas de novos estúdios previstas para 2023 e adiante, incluindo os já planejados na América do Norte, América do Sul, Europa, Região Ásia-Pacífico e Oriente Médio.

"À medida que a Orangetheory Fitness continua a crescer como líder na categoria de condicionamento físico e bem-estar, Jason Dunlop foi a escolha certa para nos ajudar a liderar nossa missão de difundir 'Mais Vida' em todo o mundo", disse Dave Long, cofundador e CEO da Orangetheory Fitness. "Com a história de sucesso de Jason, sabemos que ele tem a visão e as habilidades para impulsionar nossos esforços internacionais e damos a ele boas-vindas à equipe Orangetheory Fitness."

"Tive a sorte de ter dedicado minha carreira liderando o desenvolvimento e as estratégias globais em algumas das marcas mais reconhecidas do mundo, e estou entusiasmado com o potencial de crescimento internacional que vejo na Orangetheory Fitness", disse Dunlop. "Espero trabalhar para promover os objetivos estratégicos de negócios da Orangetheory, ao mesmo tempo apresentando a mais pessoas em todo o mundo a abordagem de condicionamento físico única e de ponta da marca."

Antes de sua nomeação, Dunlop atuou como presidente global na CrossFit, LLC, liderando a equipe CrossFit's Global Affiliate, Education and Sports Division. Como vice-presidente sênior da Canadá Goose, Dunlop foi responsável por vendas em todos os canais internacionais, incluindo marca e produto. Durante sua atuação na Starbucks, Dunlop foi o vice-presidente sênior e diretor de operações da empresa, quando reestruturou a empresa para se tornar um modelo de licenciamento e franquia em 4.500 locais e 59 países. Na Nike, Dunlop gerenciou os negócios diretos ao consumidor e franquias da marca na Europa, Oriente Médio e África, incluindo crescimento de lojas e expansão digital em 47 países.

Para mais informações sobre a Orangetheory Fitness, acesse www.orangetheory.com.

Sobre a Orangetheory

A Orangetheory® Fitness (orangetheory.com) é um treino de corpo inteiro em grupo baseado em frequência cardíaca que combina ciência, treinamento e tecnologia criado para ajudar você a alcançar seus resultados desejados e viver uma vida mais vibrante. Uma das empresas de franquia de crescimento mais rápido do mundo, a Orangetheory desenvolveu um treino elaborado para todas as habilidades de condicionamento físico visando promover uma experiência comunitária compartilhada, ao conectar membros e treinadores. O treino da Orangetheory prepara seu metabolismo para MAIS queima de calorias após o treino, MAIS resultados e MAIS confiança, tudo para lhe proporcionar MAIS VIDA. Os franqueados da Orangetheory abriram mais de 1.500 estúdios em 50 estados dos EUA e 24 países. A empresa foi classificada como a nº 60 na lista das empresas privadas de crescimento mais rápido da Inc. Magazine e ocupa o nono lugar na lista das 500 franquias de crescimento mais rápido da Entrepreneur. Acesse https://www.orangetheory.com/en-us/international-opportunities/ para oportunidades globais de franquia.

