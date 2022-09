Orangetheory® Fitness mianuje Jasona Dunlopa prezesem ds. działalności międzynarodowej

BOCA RATON, Floryda, 1 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Jako czołowa marka fitness, Orangetheory Fitness konsekwentnie dąży do zwiększania swojego udziału rynkowego i otwierania nowych punktów na całym świecie. Z myślą o dalszej ekspansji marki na świecie, Orangetheory ogłosiła dzisiaj mianowanie Jasona Dunlopa na stanowisko prezesa ds. działalności międzynarodowej. Nowy prezes będzie nadzorował międzynarodowe portfolio firmy i bieżące działania związane z jej ekspansją.

Dunlop dołącza do Orangetheory wnosząc sprawdzone doświadczenie w zakresie kierownictwa i rozwoju międzynarodowego zdobyte w niektórych z najbardziej znanych marek, takich jak CrossFit, Canada Goose, Starbucks i Nike. Jak pokazał już zajmując poprzednie stanowiska wykonawcze, Dunlop jest weteranem branży o rozległej wiedzy w zakresie zarządzania franczyzami, globalnej sprzedaży, bezpośredniej sprzedaży konsumentom i hiperwzrostu na globalnych rynkach.

W nowej roli Dunlop będzie pracował na rzecz dalszej ekspansji i rozwoju prężnej sieci międzynarodowej spółki. W 2022 r. Orangetheory otworzyła nowe punkty w Portoryko, Kanadzie, Meksyku, Chinach, Nowej Zelandii, Arabii Saudyjskiej, Danii, Hiszpanii i Polsce, jak również pierwsze studio marki we Francji. Dunlop będzie zarządzał otwieraniem nowych punktów w 2023 r. i później, w tym planowanych w Ameryce Północnej i Południowej, regionie Azji i Pacyfiku i na Bliskim Wschodzie.

„W związku z nieprzerwanym rozwojem Orangetheory Fitness jako lidera branży fitness i wellness, Jason Dunlop stanowił oczywisty wybór, by poprowadzić nas w kierunku realizacji naszej misji, jaką jest dawanie >>Więcej życia<< (More Life) na całym świecie – powiedział Dave Long, współzałożyciel i dyrektor generalny Orangetheory Fitness. - Dotychczasowe sukcesy Jasona dają nam pewność, że posiada on odpowiednią wizję i umiejętności, aby realizować nasze zadania międzynarodowe – witamy go w zespole Orangetheory Fitness".

„Miałem to szczęście, że mogłem w swojej karierze kierować globalnym rozwojem i strategiami niektórych spośród najbardziej rozpoznawalnych marek świata. Dostrzegam duży potencjał rozwoju międzynarodowego w Orangetheory Fitness – powiedział Dunlop. - Cieszę się na możliwość realizacji strategicznych celów biznesowych Orangetheory i chcę pokazać większej grupie odbiorców wyjątkowe i nowoczesne podejście tej marki do fitnessu".

Przed mianowaniem na nowe stanowisko Dunlop był globalnym prezesem CrossFit, LLC, gdzie kierował globalnym zespołem podmiotów stowarzyszonych CrossFit w dziale edukacji i sportu. Jako starszy wiceprezes Canada Goose, Dunlop odpowiadał za sprzedaż we wszystkich kanałach międzynarodowych, w tym w zakresie marki i produktów. Podczas pracy w Starbucks, Dunlop był starszym wiceprezesem i dyrektorem ds. operacyjnych spółki. Zrestrukturyzował firmę na model licencyjno-franczyzowy w 4500 lokalizacjach i 59 krajach. W Nike Dunlop zarządzał działalnością w zakresie sprzedaży bezpośrednio do klientów i franczyz w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, w tym w aspekcie rozwoju sklepów i ekspansji cyfrowej w 47 krajach.

Więcej informacji na temat Orangetheory Fitness na stronie internetowej www.orangetheory.com.

Orangetheory

Orangetheory® Fitness (orangetheory.com) oferuje oparte o pomiar tętna treningi grupowe całego ciała oparte o połączenie wiedzy naukowej, coachingu i technologii, które pomagają osiągać pożądane rezultaty i żyć lepszym życiem. Jedna z najszybciej rozwijających się światowych spółek franczyzowych, Orangetheory opracowała trening obejmujący wszystkie aspekty kondycyjne obejmujący ćwiczenia w ramach społeczności, łączące ze sobą uczestników i trenerów. Ćwiczenia Orangetheory napędzają twój metabolizm, co pozwoli ci spalać więcej kalorii, osiągać więcej i mieć więcej pewności siebie, by zyskać więcej życia. Franczyzobiorcy Orangetheory otworzyli ponad 1500 punktów we wszystkich 50 Stanach USA i w 24 krajach. Spółka zajęła 60. miejsce na liście najszybciej rozwijających się spółek prywatnych (Fastest Growing Private Companies) i 9. miejsce na liście Najszybciej rozwijających się franczyz (Entrepreneur Fastest-Growing Franchise) przygotowanych przez Inc. Magazine.

Odwiedź https://www.orangetheory.com/en-us/international-opportunities/, aby zapoznać się z ofertą franczyzy na całym świecie.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1529314/Orangetheory_Fitness_Logo.jpg

SOURCE Orangetheory Fitness