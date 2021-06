OTC Markets Group byder Aker Offshore Wind AS velkommen til OTCQX

NEW YORK, 8 juni 2021 /PRNewswire/ -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), operatør af finansielle markeder for 11.000 amerikanske og globale værdipapirer, meddelte i dag, at Aker Offshore Wind AS (Euronext Growth Oslo: AOW;OTCQX: AKOWF), en offshore vindmølleudvikler med hovedkvarter i Norge, har kvalificeret sig til at blive handlet på OTCQX® Best Market. Aker Offshore Wind AS blev opgraderet til OTCQX fra Pink®-markedet.

Aker Offshore Wind AS begynder at blive handlet på OTCQX under symbolet "AKOWF". Amerikanske investorer kan finde gældende finansielle meddelelser og Real-Time Level 2-angivelser for selskabet på www.otcmarkets.com.

Opgradering til OTCQX-markedet er et vigtigt skridt for virksomheder, der ønsker at levere transparente handelsmuligheder for investorer i USA. For selskaber, der er noteret på en kvalificeret international børs, gør strømlinede markedsstandarder disse i stand til at bruge deres rapportering på hjemmemarkedet til at gøre denne tilgængelig i USA. For at kvalificere sig til OTCQX skal selskaberne overholde høje finansielle standarder, følge de højeste standarder inden for corporate governance og vise, at man overholder gældende børslovgivning.

"Tillykke til Aker Offshore Wind, som er en af de første Euronext Growth Oslo-noterede virksomheder, der krydstranshandler på OTCQX-markedet i USA," siger Jason Paltrowitz, administrerende vicepræsident for Corporate Services hos OTC Markets Group. "Euronext Growth Oslo blev for nylig godkendt som en kvalificeret udenlandsk børs af OTC Markets Group, hvilket gør det muligt for virksomheder, der er noteret på markedet, at bruge deres lokale børsoplysninger til at opfylde OTCQX-kvalifikationerne og skabe gennemsigtighed for amerikanske investorer. Vi er glade for at støtte Aker Offshore Wind i takt med at det globale havvindmølle selskab opbygger synlighed og engagerer en bredere investorbase i USA."

"Vi er glade for at kunne tilbyde amerikanske investorer øget adgang til vores aktier via OTCQX-noteringen," siger Kristian Monsen Røkke, bestyrelsesformand for Aker Offshore Wind. "Med en global og voksende portefølje, herunder aktive projekter i Nordamerika, er der en betydelig interesse blandt investorer globalt set. Den handelskurs i amerikanske dollar, som vi har opnået via OTCQX, er endnu et skridt, vi har taget for at udvide vores tilstedeværelse og synlighed på et vigtigt marked for projekter og investeringer i ren energi."

Rose & Co. Capital Advisors, LLC fungerede som selskabets OTCQX-sponsor.

Om Aker Offshore Wind AS

Aker Offshore Wind stræber efter at skabe en bæredygtig fremtid. Vi er en offshore vindmølleudvikler med hovedkvarter i Norge og har primært fokus på dybere farvande, hvor flydende installationer er nødvendige. Aker Offshore Wind anvender effektivt omkostningseffektive teknologier fra årtiers udvikling af offshore-energi inden for Aker-koncernen og gennem sin ejerandel i Principle Power. Med globale aktiviteter består den nuværende portefølje af udviklingsprojekter og prospekter i Asien, Nordamerika og Europa.

Om OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) driver OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market og Pink® Open Market for 11.000 amerikanske og globale værdipapirer. Gennem OTC Link® ATS og OTC Link ECN forbinder vi et mangesidigt netværk af børsmæglere og handlere, der leverer likviditet og udførelse af finansielle operationer. Vi gør investorerne i stand til enkelt at handle hos den mægler, man ønsker, og gør selskaberne i stand til at forbedre kvaliteten af den information, som er tilgængelig for investorerne.

For at lære mere om hvordan vi skaber bedre informerede og mere effektive markeder, besøg www.otcmarkets.com.

OTC Link ATS og OTC Link ECN er SEC-regulerede ATS'er der drives af OTC Link LLC, medlem af FINRA/SIPC.

Mediekontakt:

OTC Markets Group Inc., +1 (212) 896-4428, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1394985/Newly_Trading_Logo.jpg

