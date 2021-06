OTC Markets Group välkomnar Aker Offshore Wind AS till OTCQX

NEW YORK, 8 Juni, 2021 /PRNewswire/ -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), aktör på finansiella marknader för 11 000 amerikanska och globala värdepapper meddelade idag Aker Offshore Wind AS (Euronext Growth Oslo: AOW;OTCQX: AKOWF), en havsbaserad vindutvecklare med huvudkontor i Norge, har kvalificerat sig för handel på OTCQX® Best Market. Aker Offshore Wind AS uppgraderad till OTCQX från the Pink® market.

Aker Offshore Wind AS börjar handla på OTCQX under symbolen "AKOWF." Amerikanska investerare kan hitta aktuell, finansiell och Nivå 2-information i realtid för företaget på www.otcmarkets.com.

Uppgradering till OTCQX-marknaden är ett viktigt steg för företag som vill tillhandahålla en transparent handel åt sina amerikanska investerare. För företag noterade på en kvalificerad, internationell börs ger strömlinjeformade marknadsstandarder dem möjlighet att genom sin hemmamarknadsrapportering göra sin information tillgänglig i USA. För att kvalificera sig för OTCQX måste företag uppfylla höga finansiella standarder, följa bästa praxis för företagsstyrning och visa att man följer tillämpliga värdepapperslagar.

"Grattis till Aker Offshore Wind, ett av de första Euronext Growth Oslo-börsnoterade företagen som korshandlade på OTCQX-marknaden i USA", säger Jason Paltrowitz, vice VD för Corporate Services på OTC Markets Group. "Euronext Growth Oslo godkändes nyligen som en kvalificerad valutamarknad av OTC Markets Group, vilket gör det möjligt för företag som är noterade på marknaden att använda sin lokala börsinformation för att uppfylla OTCQX-kvalifikationer och ge transparens för amerikanska investerare. Vi är glada att stödja Aker Offshore Wind eftersom det globala havsbaserade vindföretaget bygger synlighet och engagerar en bredare investerarbas i USA. "Vi är glada att stödja Aker Offshore Wind eftersom det globala havsbaserade vindföretaget bygger synlighet och engagerar en bredare investerarbas i USA. "

"Det gläder oss att kunna erbjuda amerikanska investerare ökad tillgång till våra aktier genom OTCQX-offerten", säger Kristian Monsen Røkke, ordförande för Aker Offshore Wind. "Med en global och expanderande portfölj, inklusive aktiva projekt i Nordamerika, finns det ett stort intresse bland investerare globalt. USA handelsnotering i dollar som erhållits genom OTCQX är ett ytterligare steg vi har tagit för att utöka vår närvaro och synlighet är en viktig marknad för rena energiprojekt och investeringar. "

Rose & Co. Capital Advisors, LLC agerade som företagets OTCQX-sponsor.

Om Aker Offshore Wind AS

Aker Offshore Wind strävar efter att skapa en hållbar framtid. We are an offshore wind utvecklare med huvudkontor i Norge och med primärt fokus på djupare vatten där flytande installationer krävs. Aker Offshore Wind använder effektivt kostnadseffektiva teknologier från decennier av offshore-energiutveckling inom Aker-gruppen och genom sin ägarandel i Principle Power. Med den globala verksamheten består den nuvarande portföljen av utvecklingsprojekt och utsikter i Asien, Nordamerika och Europa.

Om OTC Markets Grupp Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) driver OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market och Pink® Open Market för 11 000 amerikanska och globala värdepapper. Genom OTC Link® ATS och OTC Link ECN sammanför vi ett vitt förgrenat nätverk av mäklare och handlare som tillhandahåller likviditet och utförandetjänster. Vi underlättar för investerare att handla genom den mäklare de själva väljer och ger företag möjlighet att förbättra kvaliteten på den information som finns tillgänglig för investerare.

För att läsa mer om hur vi skapar mer informerade och effektivare marknader besök www.otcmarkets.com.

OTC Link ATS och OTC Link ECN är SEC-reglerade ATS, som drivs av OTC Link LLC, medlem FINRA/SIPC.

