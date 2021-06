OTC Markets Group toivottaa Aker Offshore Wind AS:n tervetulleeksi OTCQX-markkinoille

NEW YORK, 8. kesäkuuta 2021 /PRNewswire/ -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), 11 000 yhdysvaltalaisten ja globaalien arvopaperien rahoitusmarkkinoiden operaattori ilmoitti tänään, että Aker Offshore Wind AS (Euronext Growth Oslo: AOW;OTCQX: AKOWF), merituulivoiman kehittäjäyhtiö, jonka päätoimipaikka on Norjassa, täyttää kaupankäynnin vaatimukset OTCQX® Best Market -pörssissä. Aker Offshore Wind AS listautui OTCQX-markkinoille Pink® market -pörssistä.

Aker Offshore Wind AS aloittaa kaupankäynninOTCQX:ssä "AKOWF"-merkillä. Yhtiön viimeisimmät taloudelliset tiedot ja reaaliaikaiset 2. tason tarjoukset ovat saatavilla yhdysvaltalaisille sijoittajille osoitteessa www.otcmarkets.com.

Listautuminen OTCQX-markkinoille on tärkeä askel yhtiöille, jotka haluavat tarjota yhdysvaltalaisille sijoittajilleen mahdollisuuden läpinäkyvään kaupankäyntiin yhtiön osakkeilla. Pätevään kansainväliseen pörssiin listatut yhtiöt voivat hyödyntää virtaviivaisia kauppakäytäntöjä ja hyödyntää kotimarkkinoiden tiedotusta myös Yhdysvalloissa. Jotta yhtiö voi liittyäOTCQX:ään, sen on täytettävä korkeat taloudelliset vaatimukset, noudatettava omistajaohjauksen parhaita käytäntöjä ja osoitettava noudattavansa sovellettavaa arvopaperilainsäädäntöä.

"Onnittelut Aker Offshore Windille, yhdelle ensimmäisistä Euronext Growth Oslo -listatuista yhtiöistä rajat ylittävästä kaupankäynnistä Yhdysvalloissa OTCQX-markkinoilla," sanoi Jason Paltrowitz, OTC Markets Groupin yrityspalveluiden varatoimitusjohtaja. "OTC Markets Group hyväksyi hiljattain Euronext Growth Oslon päteväksi ulkomaiseksi pörssiksi mahdollistaen näin markkinoiden listatuille yhtiöille paikallisten tiedonantojensa hyödyntämisen vastatakseenOTCQX:n vaatimuksiin ja tarjotakseen yhdysvaltalaisille sijoittajilleen mahdollisuuden läpinäkyvyyteen. Iloitsemme voidessamme tukea Aker Offshore Wind -yhtiötä. Kansainvälinen merituulivoimayhtiö luo näkyvyyttä ja houkuttelee laajempaa sijoittajakuntaa Yhdysvalloissa."

"Olemme tyytyväisiä voidessamme tarjota yhdysvaltalaisille sijoittajille paremman mahdollisuuden osakkeisiimme OTCQX-tarjousmahdollisuuden kautta," sanoi Kristian Monsen Røkke, Aker Offshore Windin puheenjohtaja. "Portfoliomme kasvaa maailmanlaajuisesti, sisältäen aktiivisia projekteja Pohjois-Amerikassa, ja sijoittajien keskuudessa on merkittävää kiinnostusta maailmanlaajuisesti.OTCQX:n kautta saamamme yhdysvaltaindollarinimitteinen kauppakurssi on askel kohti vankempaa jalansijaa ja näkyvyyttä tärkeillä puhtaan energian projektien ja sijoitusten markkinoilla."

Yhtiön OTCQX-suosittelijana toimi Rose & Co. Capital Advisors, LLC.

Aker Offshore Wind AS

Aker Offshore Wind -yhtiön tavoitteena on kestävämmän huomisen luominen. Olemme merituulivoiman kehittäjiä ja päätoimipaikkamme sijaitsee Norjassa. Keskitymme pääasiallisesti syvempiin vesiin, missä edellytetään kelluvia asennusratkaisuja. Aker Offshore Wind käyttää tehokkaasti Aker groupin vuosikymmenten aikana kehittämiä merellä tapahtuvan energiatuotannon ja Principle Power -omistusosuuden kustannustehokkaita tekniikoita. Nykyinen portfolio koostuu maailmanlaajuinen toiminta mukaan lukien Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa sijaitsevista kehitysprojekteista ja -mahdollisuuksista.

OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) hallinnoi OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market ja Pink® Open Market -pörssejä 11 000 yhdysvaltalaisille ja globaaleille arvopapereille. Yhdistämme OTC Link® ATS:n ja OTC Link ECN:n kautta laajan likviditeetti- ja toimeenpanopalveluita tarjoavien kaupan välittäjien verkoston. Avullamme sijoittajat voivat käydä kauppaa haluamansa välittäjän kautta helposti, ja autamme yhtiöitä parantamaan sijoittajille tuotettavan tiedon laatua.

Lue lisää siitä, miten luomme parempaan tietoon perustuvia ja tehokkaampia markkinoita sivuillamme www.otcmarkets.com.

OTC Link ATS ja OTC Link ECN ovat SEC-säänneltyjä ATS-järjestelmiä, joita hallinnoi FINRA/SIPC-jäsen OTC Link LLC.

