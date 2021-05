OTC Markets Group har udnævnt Keith Billotti fra Seward & Kissel til OTCQX-sponsor

NEW YORK, 7. maj 2021 /PRNewswire/ -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), der driver finansielle markeder for 11.000 amerikanske og globale værdipapirer, har annonceret, at Keith Billotti, vicechef for Seward & Kissels Capital Markets and Corporate Securities Group, er blevet udnævnt til OTCQX-sponsor til at repræsentere selskaber i USA og udenfor, herunder i Norden.

Keith Billotti, der repræsenterer Seward & Kissel, er blevet godkendt af OTC Markets Group, til at fungere som sponsor for selskaber, der skal noteres på OTCQX Market. Seward & Kissel LLP, en førende amerikansk advokatvirksomhed med kontorer i New York City og Washington, D.C., har særlig ekspertise inden for finansielle ydelser, investeringer, bankvirksomhed og den maritime sektor.

"OTC Markets Group er glad for at kunne byde Keith Billotti og Seward & Kissel LLP velkommen til vores netværk af kvalificerede OTCQX-sponsorer," siger Joe Coveney, vicedirektør for International Corporate Services hos OTC Markets Group. "Når udenlandske private udstedere, især dem i Norden, ser mod OTCQX Markets for at øge deres muligheder at blive handlet af amerikanske investorer, er det vigtigt at engagere førende amerikanske kapitalmarkedsrådgivere til at give professionel indsigt i de retningslinjer, som er fastlagt i OTCQX's vedtægter.

For at opnå notering på OTCQX skal alle amerikanske og internationale selskaber engagere en OTCQX-sponsor. Kontakt contact Joe Coveney på [email protected] for at få mere at vide om OTCQX Market .

Om Seward & Kissel LLP

Seward & Kissel LLP, der er grundlagt i 1890, er en førende amerikansk advokatvirksomhed med kontorer i New York City og Washington, D.C. De tilbyder særlig ekspertise inden for finansielle ydelser, investeringer, bankvirksomhed og den maritime sektor. Seward & Kissel er kendt for at repræsentere investeringsrådgivere og relaterede investeringsfonde, børsmæglere og -handlere, større kommercielle banker, institutionelle investorer og transportvirksomheder (særlig i rederibranchen). Deres praksis fokuserer især på selskabsret, virksomhedsovertagelser, værdipapirer, søgsmål (herunder karteldannelse, korruption og bedrageri), restrukturering/konkursret, regulering, skattelovgivning, arbejdsret og pensioner for kunder, der søger juridisk rådgivning inden for disse områder.

Om OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) driver OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market og Pink® Open Market for 11.000 amerikanske og globale værdipapirer. Gennem OTC Link® ATS og OTC Link ECN forbinder vi et mangesidigt netværk af børsmæglere og handlere, der leverer likviditet og udførelse af finansielle operationer. Vi gør investorerne i stand til enkelt at handle hos den mægler, man ønsker, og gør selskaberne i stand til at forbedre kvaliteten af den information, som er tilgængelig for investorerne.

For at lære mere om hvordan vi skaber bedre informerede og mere effektive markeder, besøg www.otcmarkets.com .

OTC Link ATS og OTC Link ECN er SEC-regulerede ATS'er der drives af OTC Link LLC, medlem af FINRA/SIPC.

Mediekontakt:

OTC Markets Group Inc., +1 (212) 896-4428, [email protected]

