OTC Markets Group utnevner Keith Billotti fra Seward & Kissel som OTCQX-sponsor

NEW YORK, 7. mai 2021 /PRNewswire/ -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX:OTCM), som driver finansmarkeder for 11 000 verdipapirselskaper i USA og i resten av verden, har kunngjort at Keith Billotti, medleder for Seward & Kissels Capital Markets og Corporate Securities Group, er blitt utnevnt som OTCQX-sponsor som skal representere selskaper i USA og i utlandet, inkludert Norden.

Keith Billotti som representerer Seward & Kissel, har blitt godkjent av OTC Markets Group til å fungere som sponsor for selskaper som skal børsnoteres på OTCQX-markedet. Seward & Kissel LLP, et ledende amerikansk advokatfirma med kontorer i New York og Washington D.C., har spesiell kompetanse innen finansielle tjenester, investeringsstyring, bankvirksomhet og maritim næring.

"OTC Markets Group ønsker Keith Billotti og Seward & Kissel LLP gledelig velkommen til vårt fellesskap av kvalifiserte OTCQX-sponsorer," sa Joe Coveney, VP, International Corporate Services hos OTC Markets Group. "Etter hvert som utenlandske private utstedere, spesielt de i Norden, ser på OTCQX-markedet for å forbedre sin omsettelighet blant amerikanske investorer, er det viktig å engasjere ledende amerikanske rådgivere for kapitalmarkedet for å gi profesjonell innsikt i retningslinjene som er beskrevet i våre OTCQX-regler."

For å kvalifisere seg til OTCQX-markedet, må alle amerikanske og internasjonale selskaper engasjere en OTCQX-sponsor. For å lære mer om OTCQX-markedet , ta kontakt med Joe Coveney på e-post [email protected] .

Om Seward & Kissel LLP

Seward & Kissel LLP, grunnlagt i 1890, er et ledende amerikansk advokatfirma med kontorer i New York og Washington D.C., med spesiell kompetanse innen finansielle tjenester, investeringsstyring, bankvirksomhet og maritim næring. Firmaet er kjent for representering av investeringsrådgivere og relaterte investeringsfond, meglerforhandlere, store forretningsbanker, institusjonelle investorer og transportselskaper (spesielt i maritim næring). Selskapets praksis fokuserer hovedsakelig på det korporative, fusjoner og oppkjøp, verdipapirer, søksmål (inkludert kontormedarbeidere), restrukturering/konkurs, eiendom, regulasjoner, skatt, ansettelse og pensjonslovgivning for kunder som søker juridisk ekspertise innen disse områdene

Om OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) driver OTCQX® Best Market, the OTCQB® Venture Market og Pink® Open Market for 11 000 verdipapirer i USA og globalt. Gjennom OTC Link® ATS og OTC Link ECN kobler vi sammen en mangfoldig nettverk av meglerforhandlere som tilbyr likviditets- og ordreutførelsestjenester.Vi gjør det mulig for investorer å foreta aksjehandel på en enkel måte med den megleren de vil, og for selskaper å forbedre kvaliteten på informasjonen som er tilgjengelig for investorene.

Hvis du vil vite mer om hvordan vi skaper markeder som er bedre informert og mer effektive, besøk www.otcmarkets.com .

OTC Link ATS og OTC Link ECN er SEC-regulerte ATS-er, som drives av OTC Link LLC, medlem av FINRA/SIPC.

