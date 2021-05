OTC Markets Group nimittää Seward & Kisselin Keith Billottin OTCQX-sponsoriksi

NEW YORK, Yhdysvallat, 7. toukokuuta 2021 /PRNewswire/ -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: Rahoitusmarkkinoilla toimiva, 11 000 yhdysvaltalaista ja kansainvälistä arvopaperisalkkua hallinnoiva OTCM on ilmoittanut, että Keith Billotti, Seward & Kisselin pääomamarkkinoiden ja yritysarvopaperikonsernin johtaja, on nimetty OTCQX-sponsoriksi, joka tulee edustamaan yrityksiä niin Yhdysvalloissa kuin ulkomaillakin, myös Pohjoismaissa.

OTC Markets Group on hyväksynyt Seward & Kisselia edustavan Keith Billottin toimimaan sponsorina OTCQX-markkinoilla noteeratuille yrityksille. Seward & Kissel LLP on johtava yhdysvaltalainen asianajotoimisto, jonka toimistot sijaitsevat New Yorkissa ja Washington DC:ssä. Sen erityisasiantuntemus koskee rahoituspalveluja, sijoitusten hallintaa, pankkialaa ja merenkulkualaa.

"OTC Markets Group toivottaa Keith Billottin ja Seward & Kissel LLP:n riemulla tervetulleeksi pätevien OTCQX-sponsoriemme yhteisöön," sanoi Joe Coveney, OTC Markets Groupin kansainvälisten yrityspalveluiden johtaja. "Koska ulkomaiset yksityiset liikkeeseenlaskijat etenkin Pohjoismaissa seuraavat OTCQX-markkinoita parantaakseen kaupankäyntiään yhdysvaltalaisten sijoittajien keskuudessa, on tärkeää saada mukaan johtavat Yhdysvaltain pääomamarkkinoiden neuvonantajat tarjoamaan ammattimaista tietoa OTCQX-säännöistämme."

Kaikkien yhdysvaltalaisten ja kansainvälisten yritysten on saatava OTCQX-sponsori päästäkseen OTCQX-markkinoille. Lisätietoja OTCQX-markkinoista saat ottamalla yhteyttä Joe Coveneyyn osoitteessa [email protected] .

Tietoa Seward & Kissel LLP:stä

Vuonna 1890 perustettu Seward & Kissel LLP on johtava yhdysvaltalainen asianajotoimisto, jonka toimistot New Yorkissa ja Washington DC:ssä. Yritys on tunnettu sijoitusneuvojien ja niihin liittyvien sijoitusrahastojen, kaupan välittäjien, suurten liikepankkien, yhteisösijoittajien ja kuljetusyritysten (erityisesti merenkulkualan toimijoiden) edustamisesta. Sen toiminta keskittyy ensisijaisesti yritysten asiainhoitoon, fuusioihin ja yrityskauppoihin, arvopapereihin, oikeudenkäynteihin (myös valkokaulusrikollisuuteen), uudelleenjärjestelyihin/konkursseihin, kiinteistöihin, sääntelyyn, verotukseen, työllisyyteen ja eläkejärjestelyihin liittyvää oikeudellista asiantuntemusta tarvitseviin asiakkaisiin.

OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) hallinnoi OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market ja Pink® Open Market -pörssejä 11 000 arvopaperisalkulle Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisesti. Yhdistämme OTC Link® ATS:n ja OTC Link ECN:n kautta laajan likviditeetti- ja toimeenpanopalveluita tarjoavien kaupan välittäjien verkoston. Avullamme sijoittavat voivat käydä kauppaa haluamansa välittäjän kautta helposti, ja autamme yhtiöitä parantamaan sijoittajille tuotettavan tiedon laatua.

Lue lisää siitä, miten luomme parempaan tietoon perustuvia ja tehokkaampia markkinoita sivuillamme www.otcmarkets.com .

OTC Link ATS ja OTC Link ECN ovat SEC-säänneltyjä ATS-järjestelmiä, joita hallinnoi FINRA/SIPC-jäsen OTC Link LLC.

