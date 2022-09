Ouverture d'OpenSpace au réseau de partenaires de QBS Software, élargissant l'accès à la capture à 360° des chantiers de construction dans toute l'Europe

Avec sa documentation de chantier, OpenSpace apportera visibilité et efficacité au réseau de QBS dans diverses industries

SAN FRANCISCO et LONDRES, 28 septembre 2022 /PRNewswire/ -- OpenSpace , le leader mondial de la capture de chantier à 360° et de l'analyse assistée par l'IA, a annoncé que QBS Software , la plateforme européenne d'acquisition de logiciels, rejoint son réseau de partenaires. Avec plus de 10 000 éditeurs de logiciels sur sa plateforme et un service client expert, les revendeurs de QBS élargiront l'accès à OpenSpace dans l'ensemble des secteurs de la construction, de la banque, de l'assurance, de la gestion des installations et des distributeurs de la région EMEA, améliorant ainsi la visibilité et l'efficacité sur le chantier.

Avec OpenSpace Capture , les constructeurs ou les chefs de chantier peuvent documenter entièrement leur chantier tout en se promenant sur le site comme ils le feraient normalement avec un appareil mobile ou une caméra 360° grand public du commerce qui peut être fixée à leur casque. Une fois la vidéo téléchargée sur le cloud, la technologie de vision par ordinateur d'OpenSpace assemble les images et les épingle au plan d'étage, créant ainsi un enregistrement visuel fiable de l'état du site. Grâce au moteur Vision Engine de la société, la carte des images du site est généralement prête à être visualisée dans les 15 minutes suivant le téléchargement. Une enquête menée auprès de la communauté et des clients d'OpenSpace a révélé qu'en moyenne 67 % des clients ont déclaré avoir économisé des milliers de dollars sur les coûts du projet, tandis que 74 % ont économisé plusieurs heures par semaine. Grâce à ce partenariat, QBS sera en mesure d'élargir son portefeuille et de permettre à ses entreprises clientes de bénéficier de ces gains de coûts et de temps.

« Notre objectif est de fournir des logiciels avant-gardistes et haut de gamme qui créent des opportunités pour nos clients et partenaires. Avec OpenSpace, nous sommes en mesure d'apporter une solution de pointe dans le domaine de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction (AEC) », a déclaré Dave Stevinson, PDG de QBS Technology Group. « Avec OpenSpace, nous sommes en mesure d'apporter une solution de pointe et facile à utiliser qui améliore la coordination et l'efficacité des constructeurs, des chefs de projet, des propriétaires, des entrepreneurs et des sous-traitants dans une grande variété de secteurs. »

OpenSpace est aujourd'hui utilisé sur des projets dans 86 pays différents à travers le monde, et a connu récemment un élan croissant dans la région EMEA, avec une augmentation de 300 % d'une année sur l'autre de la capture d'images à 360° sur la plate-forme. Parmi les clients régionaux figurent notamment JLL, Skanska, VINCI et Unispace. Avec l'arrivée de QBS dans le réseau de partenaires d'OpenSpace, encore plus de constructeurs, de propriétaires et de gestionnaires immobiliers auront un accès facile à la technologie de capture et d'analyse de sites d'OpenSpace.

« Ayant travaillé avec QBS Software pendant 20 ans, j'ai pu constater par moi-même l'incroyable soutien qu'ils apportent aux revendeurs de technologie », a déclaré Andrea Brown, responsable des canaux et des partenariats d'OpenSpace. « Nous sommes ravis de nous associer à QBS pour apporter OpenSpace à tout projet, quel que soit le secteur d'activité, et nous pensons qu'avec l'étendue de la base de partenaires de QBS, nous serons en mesure d'apporter cette technologie dans toute la région EMEA. »

En disposant d'un enregistrement visuel historique du site, OpenSpace permet aux projets de respecter plus facilement le budget et les délais , ainsi que de faciliter la collaboration à distance entre les parties prenantes. La technologie d'OpenSpace peut également atténuer les risques , car les captures d'images à 360° servent de machine à remonter le temps et peuvent être utilisées pour revenir en arrière et consulter l'état historique du site. En termes d'analyse de projet, OpenSpace offre une technologie de suivi automatisé de l'avancement des travaux, qui mesure le pourcentage de travaux achevés pour les principales étapes comme les murs, la mécanique, l'électricité, et plus encore. Les clients peuvent également utiliser la plate-forme pour créer des scans 3D de certaines zones sur le site, à l'aide d'iPhones et d'iPads équipés de LiDAR.

Pour en savoir plus sur OpenSpace ou QBS, visitez www.openspace.ai ou www.qbssoftware.com .

À propos d'OpenSpace

Fondée en 2017, OpenSpace est une entreprise de technologie IA dont la mission est d'apporter de nouveaux niveaux de transparence et d'efficacité à la construction et à l'immobilier. Avec notre plateforme, les constructeurs capturent automatiquement un enregistrement visuel complet du site de construction, fournissant une source unique de vérité qui augmente la coordination, stimule la responsabilité et simplifie la résolution des litiges. À ce jour, nos clients ont utilisé OpenSpace pour capturer plus de dix milliards de pieds carrés d'images de projets de construction actifs sur des milliers de sites dans plus de quatre-vingt-six pays. Suivez-nous sur LinkedIn .

À propos d'QBS Technology Group

Établi en 1987, QBS Technology Group (y compris QBS Software) fournit une plateforme permettant aux entreprises de logiciels et aux partenaires de distribution d'accroître leur efficacité et de réaliser leur croissance. En mettant l'accent sur les logiciels avant-gardistes - couvrant les marchés de l'entreprise, du cloud et du consommateur - QBS Technology Group combine expérience, compétences spécialisées, présence locale et relations de confiance.

Nommé dans le London Stock Exchange 1000 entreprises qui inspirent la Grande-Bretagne, le groupe a son siège social à Londres avec 8 bureaux régionaux à travers l'Europe.

Pour en savoir plus, visitez www.qbstechnology.com, www.qbssoftware.com, www.qbssoftware.de, www.qbssoftware.fr ou www.qbssoftware.se, ou suivez-nous sur www.linkedin.com.

