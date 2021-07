Ouverture officielle du Musée du Grand Canal de Chine à Yangzhou : « Grands canaux et grandes villes à canaux du monde » relie la culture des canaux

Le jour de l'ouverture, l'exposition spéciale « Un dialogue entre Amsterdam et Venise » s'est tenue dans l'espace d'exposition provisoire du musée « Grands canaux et grandes villes à canaux du monde ». Les villes de renommée mondiale d'Amsterdam, de Venise et de Yangzhou ont lancé un dialogue à travers le temps et l'espace. Cette exposition spéciale est axée sur les villes à canaux ayant des gènes culturels de canaux communs et des identités communes, et relie les villes à canaux du monde aux contextes culturels et historiques différents sous trois aspects : le patrimoine mondial, la sagesse de la conservation de l'eau et les traditions urbaines.

Le Musée du canal d'Amsterdam a également produit spécialement une vidéo pour présenter et promouvoir cette exposition. Le public peut comprendre plus intuitivement les similitudes entre le Grand Canal de Chine et le Canal d'Amsterdam dans la promotion du commerce, les échanges culturels et la construction de l'identité nationale.

En tant que province amie, Jiangsu partage des gènes culturels « aquatiques » avec la région de la Vénétie (dont la capitale est Venise) : Les Grands Canaux des deux endroits traversent le passé et le présent, permettant non seulement à leurs habitants de bénéficier d'un précieux patrimoine culturel mondial et d'une prospérité régionale, mais également d'avoir en commun l'esprit d'ouverture, de tolérance et d'échanges amicaux.

« Des amis proches ont beau se trouver à des kilomètres l'un de l'autre, cette distance n'est rien s'ils ont un même cœur. Les villes canaux non seulement perpétuent la prospérité du passé, mais accumulent également une riche culture et une longue histoire des canaux. Ces villes se sont développées grâce aux « communications » et aux « relations » et défendent la connotation centrale de la culture mondiale des canaux : échanges amicaux, ouverture et tolérance, et prospérité mutuelle.

