Oy Apotti Ab geht Partnerschaft mit uPerform ein, um EHR-Ausbildung und -Support zu verbessern

Apotti leistet in Finnland Pionierarbeit bei der Zusammenarbeit mit uPerform, um sein EHR-Schulungsprogramm zu erweitern und den Support zu optimieren.

ELKRIDGE, Md., 31. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Oy Apotti Ab (Apotti) mit Sitz in Helsinki, Finnland, hat eine Just-in-Time-Lernplattform für sein Epic®-basiertes Electronic Health Record (EHR)-System eingeführt. Das Unternehmen entschied sich für uPerform, um die Entwicklung und Verbreitung von Lernmaterialien für mehr als ein Drittel des finnischen Gesundheitspersonals zu optimieren und die Nutzer in die Lage zu versetzen, den größtmöglichen Nutzen aus dem EHR zu ziehen.

Apotti ist das erste EHR-System der Welt, das Daten aus dem Gesundheits- und Sozialwesen in einem einzigen, einheitlichen Datensatz zusammenfasst. Mit über 45.000 Nutzern suchte Apotti nach erfinderischen Möglichkeiten, sein Bildungsprogramm zu erweitern. Ziel war es, das Onboarding neuer Mitarbeiter zu unterstützen, fortlaufende Lernmöglichkeiten anzubieten und neue Schulungsoptionen für Epic-Upgrades zu schaffen. Apotti entschied sich für uPerform, um die Systemkenntnisse des Pflegepersonals durch personalisierte, kontextbezogene Schulungsmaterialien zu verbessern, die direkt dort bereitgestellt werden, wo sie gebraucht werden. Apotti geht davon aus, dass die Zahl der Fälle, die an den Helpdesk weitergeleitet werden, um mehr als 40 % zurückgehen wird, da die Kliniker in den verschiedenen Arbeitsabläufen Zugang zu relevanten Informationen haben.

Am 6. Mai schloss Apotti den vollständigen Go-Live für seine Nutzer, Mitarbeiter des Gesundheits- und Sozialwesens, ab und lieferte Hilfe direkt innerhalb des Apotti-Systems über ein F1-Dashboard und Integrationen in das Hauptmenü. Vor dem vollständigen Go-Live wurde in einer der Kundenorganisationen eine dreimonatige Pilotphase für Krankenschwestern und Ärzte (durchschnittlich 850 Benutzer) durchgeführt. Janna Nadav, Kundendienstmanagerin und Projektmanagerin, erwähnte, dass die Pilotnutzer mit der neuen Anwendung zufrieden waren und lobte die verschiedenen Schulungsformate, die unterschiedliche Lerntypen unterstützen. Mit dem Single-Source-Authoring-Tool von uPerform erstellten die Teams in Apotti in knapp 3 Monaten über 800 Lernmaterialien und verbesserten damit den Support für die Endbenutzer. Mia-Riitta Lehtonen, Direktorin für Kompetenzentwicklung bei Apotti, teilt mit: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit uPerform, da sie eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Zufriedenheit mit der elektronischen Patientenakte spielen wird, indem sie [das Gesundheitspersonal] mit der notwendigen Ausbildung ausgestattet wird, um kompetentere Nutzer zu werden."

Apotti ist das erste finnische Sozial- und Gesundheitssystem, das sich zu den über drei Dutzend führenden Gesundheitssystemen gesellt, die uPerform bereits in den Niederlanden, England und den Vereinigten Staaten einsetzen. „Wir sind begeistert, Apotti in der wachsenden uPerform-Community im Gesundheitswesen willkommen zu heißen und freuen uns auf die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren", so Harm Mescher, Senior Vice President bei uPerform. „Gesundheitssysteme in ganz Europa haben nach wie vor Probleme mit der Einführung und der Leistungsfähigkeit ihrer EHR. Dieses Projekt zeigt, dass wir in der Lage sind, Gesundheitssysteme jeder Größe dabei zu unterstützen, ihren Technologieeinsatz durch bessere Aufklärung zu optimieren."

Mika Honkanen, IT-Leiter bei Apotti, ist dankbar für die Zusammenarbeit: „Ich möchte uPerform meinen aufrichtigen Dank für die außergewöhnliche Zusammenarbeit aussprechen. Die aufrichtige Partnerschaft und das Engagement, das sie bei der Zusammenarbeit mit uns gezeigt haben, sind wirklich bemerkenswert. Ihr Ansatz für den Kundenservice besteht nicht nur darin, die Erwartungen zu erfüllen, sondern sie auch konsequent zu übertreffen, was wesentlich zu diesem Implementierungsprojekt beigetragen hat."

uPerform versetzt Gesundheitsdienstleister in die Lage, ihre digitale Reife auf die nächste Stufe zu heben, indem es Klinikern einen schnellen und einfachen Zugang zu qualitativ hochwertigem EHR-Schulungsmaterial innerhalb des Arbeitsablaufs ermöglicht und so die Kompetenz und Zufriedenheit der Nutzer erhöht. Rollenbasiertes, anwendungsinternes Lernen an dem Ort, an dem die Pflegearbeit geleistet wird, verbessert die Einarbeitung, reduziert die Zeit, die im EHR-System verbracht wird, indem es die Schulung verstärkt, und verringert die Zeit, die für die Schulung aufgewendet wird, so dass die Ärzte mehr Zeit für das Wesentliche haben – ihre Patienten.

Informationen zu uPerform

uPerform® ist eine KI-gestützte Just-in-Time-Schulungs- und Support-Plattform, die die Benutzerakzeptanz der weltweit führenden Gesundheits- und Geschäftsanwendungen fördert. uPerform wurde von großen Gesundheitssystemen und globalen Organisationen gewählt und hilft Unternehmen, den vollen Wert ihrer EHR-, ERP- und HCM-Software auszuschöpfen, indem es das Onboarding beschleunigt, die Bildschirmzeit reduziert und die Kompetenz und Zufriedenheit steigert. Weitere Informationen zu uPerform finden Sie unter https://www.uPerform.com.

