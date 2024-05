Oy Apotti Ab s'associe à uPerform pour améliorer la formation l'assistance en matière de DSE

Apotti inaugure une collaboration finlandaise avec uPerform pour développer son programme de formation au DSE et optimiser l'assistance.

ELKRIDGE, Maryland, 31 mai 2024 /PRNewswire/ -- La société Oy Apotti Ab (Apotti), basée à Helsinki, en Finlande, a déployé une plateforme d'apprentissage à flux tendu pour son système de dossier de santé électronique (DSE) basé sur Epic®. Elle a choisi uPerform pour optimiser le développement et la diffusion de matériel d'apprentissage à plus d'un tiers du personnel de santé finlandais, permettant ainsi aux utilisateurs de tirer une valeur maximale des DSE.

Apotti est le premier système de DSE au monde qui combine les données de santé et les données de protection sociale dans un seul dossier unifié. Avec plus de 45 000 utilisateurs, Apotti a cherché des moyens inventifs pour étendre son programme de formation. L'objectif était de soutenir davantage l'intégration des nouveaux employés, d'offrir des opportunités de formation continue et de proposer de nouvelles options de formation pour les mises à niveau d'Epic. Apotti a choisi uPerform pour améliorer les compétences des soignants grâce à du matériel de formation personnalisé et contextuel fourni au moment où ils en ont besoin. En offrant aux cliniciens l'accès à une formation pertinente dans différents flux de travail, Apotti prévoit de réduire de plus de 40 % le nombre de cas traités par le service d'assistance.

Le 6 mai, Apotti a terminé sa mise en service à grande échelle pour ses utilisateurs, le personnel de santé et les services sociaux, offrant une aide directement à l'intérieur du système Apotti via un tableau de bord F1 et des intégrations dans le menu principal. Avant le lancement à grande échelle, une phase pilote de trois mois a été menée dans l'une des organisations clientes pour le personnel infirmier et les médecins (850 utilisateurs en moyenne). Janna Nadav, responsable du service client et cheffe de projet, a indiqué que les utilisateurs du projet pilote étaient satisfaits de la nouvelle application et qu'ils avaient fait l'éloge des différents formats de formation qui s'adressent aux différents types d'apprenants. En utilisant l'outil de création à source unique de uPerform, les équipes d'Apotti ont créé plus de 800 supports de formation en un peu moins de 3 mois, améliorant ainsi le soutien apporté aux utilisateurs finaux. Mia-Riitta Lehtonen, directrice du développement des compétences chez Apotti, a déclaré : « Nous sommes ravis de notre collaboration avec uPerform, car elle jouera un rôle central dans l'amélioration de la satisfaction à l'égard des DSE en dispensant au [personnel de santé] la formation nécessaire pour devenir des utilisateurs plus compétents. »

Apotti est le premier système finlandais d'aide sociale et de santé à rejoindre plus de trois douzaines de systèmes de santé de premier plan qui utilisent déjà uPerform aux Pays-Bas, en Angleterre et aux États-Unis. « Nous sommes ravis d'accueillir Apotti dans la communauté croissante de soignants de uPerform et nous sommes impatients de travailler ensemble pour les années à venir, a déclaré Harm Mescher, vice-président principal de uPerform. Les systèmes de santé à travers l'Europe ont toujours du mal à adopter et à maîtriser leurs DSE. Ce projet démontrera notre capacité à aider les systèmes de santé de toutes tailles à optimiser leur utilisation de la technologie grâce à une meilleure formation. »

Mika Honkanen, directeur informatique d'Apotti, est reconnaissant de cette coopération : « Je tiens à exprimer ma plus sincère gratitude à uPerform pour sa collaboration exceptionnelle. Le véritable esprit de partenariat et le dévouement dont ils ont fait preuve en travaillant avec nous ont été vraiment remarquables. Leur approche du service client ne consiste pas seulement à répondre aux attentes, mais à les dépasser systématiquement, ce qui a grandement contribué à ce projet de mise en œuvre. »

uPerform permet aux prestataires de soins d'atteindre un niveau supérieur de maturité numérique en offrant aux cliniciens un accès rapide et simple à du matériel pédagogique de qualité sur les DSE dans le cadre du flux de travail, augmentant ainsi la compétence et la satisfaction des utilisateurs. L'apprentissage basé sur le rôle et intégré dans l'application au chevet des patients améliore l'intégration, réduit le temps passé dans le système DSE en renforçant la formation, et diminue le temps passé en formation afin que les cliniciens puissent consacrer plus de temps à ce qui compte le plus : leurs patients.

