P.F. Chang's expande presença global com primeiros locais na Índia

Novos locais em Bangalore e Bombaim estão planejados para 2023 e além, abrindo caminho para o crescimento internacional contínuo

SCOTTSDALE, Arizona, 12 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- Como parte da contínua expansão global da empresa, a P.F. Chang's® anunciou hoje um novo local em Bangalore, com planos de abrir mais locais em Bombaim e em outras cidades na Índia, trazendo pela primeira vez a mundialmente renomada experiência gastronômica inspirada na Ásia.

"Estamos entusiasmados em ter a Índia como o próximo país em nossa rede de locais internacionais", disse Kristen Briede, presidente da Global Brands & Retail da P.F. Chang's. "À medida que entramos em nosso 30º ano de negócios, o momento não poderia ser melhor para investir no crescimento e compartilhar a experiência da P.F. Chang's com ainda mais pessoas".

Juntamente com os franqueados parceiros, a Gourmet Investments Private Limited (GIPL), uma empresa de escritórios familiares da Bharti e a HMSHost, parte da Dufry Group, a P.F. Chang's tem o orgulho de oferecer opções de alimentos mais diversificadas aos moradores e viajantes da Índia. Em 3 de setembro, o primeiro local, operado pela HMSHost, foi inaugurado no Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Bangalore, oferecendo uma experiência gastronômica de primeira linha para viajantes. Estimada para o final deste ano, a expansão da P.F. Chang's também chegará à Bombaim, com a abertura de uma localização totalmente nova de bistrô operada pela GIPL. O franqueado GIPL também planeja lançar locais na região da Capital nacional de Delhi, em 2024.

Embora todos os países e cultura sejam únicos, o objetivo da P.F. Chang's é oferecer uma experiência gastronômica consistente e moderna para pessoas de todo o mundo. A P.F Chang's abriu sua primeira localização internacional no México e no Kuwait em 2009 e, desde então, abriu mais de 90 restaurantes em 22 países, além de mais de 200 locais nos Estados Unidos. Cada local, seja um restaurante Bistro em grande escala, carro-chefe, P.F. Chang's To Go (conceito de refeições modelo híbrido), ou local alternativo, apresenta elementos de design únicos que complementam o menu da culinária feita a partir do zero.

Com mais de 25.000 funcionários corporativos e franqueados em todo o mundo, a PF. Chang's continua a acelerar sua expansão e crescimento globais, visando novos locais internacionais na Europa, Sudeste Asiático e América do Sul. Entre as aberturas adicionais de restaurantes planejadas para 2023e 2024 estão Guiana, o Aeroporto Internacional Salt Lake City, o Aeroporto Internacional Seattle-Tacoma e o Shepard Air Force Base perto de Wichita Falls, Texas.

"À medida que continuamos a expandir nossos negócios e crescimento internacionais em novos mercados, esperamos estabelecer parcerias de longo prazo com novos franqueados e estamos comprometidos em oferecer orientação e suporte contínuos", disse Rafik Farouk, Diretor sênior de desenvolvimento de negócios da P.F. Chang's.

A P.F. Chang's trabalha com investidores em todo o mundo para desenvolver oportunidades de desenvolvimento tradicionais e não tradicionais (como, aeroportos, cassinos, bases militares). A P.F. Chang's entende que investir é um esforço emocional e é por isso que a empresa está comprometida em oferecer orientação contínua e suporte de primeira classe a seus parceiros franqueados. Para mais informações sobre oportunidades de franquia global com a P.F. Chang's, acesse https://www.pfchangs.com/global.

Sobre ao P.F. Chang's

Fundada em 1993 por Philip Chiang 1993 e Paul Fleming, a P.F. Chang's é a primeira marca culinária asiática de múltiplas unidades reconhecida internacionalmente por homenagear e celebrar a tradição de 2.000 anos da culinária wok como o centro da experiência. Com raízes na culinária chinesa, o cardápio de hoje na P.F. Chang's abrange todas as opções de Ásia, homenageando culturas e receitas do Japão, Coreia, Tailândia e muito mais. Cada item oferece uma exploração única do sabor, seja um coquetel artesanal, uma tigela de almoço feita no wok ou um jantar comemorativo de vários pratos. Em todo o mundo, a P.F. Chang's tem mais de 300 restaurantes em mais de 20 países e locais de aeroportos dos EUA, incluindo uma série de PF Chang's To Go disponível em locais que oferecem entrega. Para mais notícias sobre a P.F. Chang's, visite pfchangs.com e siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram @ pfchangs.

Sobre a Gourmet Investments Pvt Ltd:

A Gourmet Investments Pvt Ltd, uma parte do Bharti Family office, foi fundada em 2012 com o objetivo de redefinir o cenário gastronômico casual da Índia. Ela introduziu marcas internacionais de prestígio, como PizzaExpress, Chili's e Ministry of Crab, para o país, trazendo marcas incomparáveis para o povo da Índia por meio da excelência em talentos e experiência imobiliária.

Sobre a HMSHost

A HMSHost é líder mundial na criação de restaurantes para locais de viagem. O gerenciador global de restaurantes opera locais de alimentos e bebidas em 120 aeroportos nos EUA, Canadá, Europa, Asia-Pacífico e Oriente Médio. Seu portfólio de restaurantes premiados consiste de centenas de marcas, incluindo conceitos exclusivos proprietários, parcerias com chefs e marcas nacionais, regionais e locais populares. Todos os dias, a HMSHost se esforça para criar a melhor experiência gastronômica de aeroporto para todos os viajantes por meio de excelente comida e atendimento ao cliente. A HMSHost tornou-se parte da Dufry Group em 2023 por meio da combinação de negócios da Dufry e da Autogrill.

FONTE P.F. Chang's

