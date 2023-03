PacketFabric und Unitas Global schließen Fusion ab

Schaffung des führenden Anbieters von softwaredefinierten und vollständig programmierbaren Edge-to-Everywhere-Netzwerken

CULVER CITY, Kalifornien, 31. März 2023 /PRNewswire/ -- PacketFabric und Unitas Global, führende Anbieter von Netzwerkdiensten für Unternehmen, gaben heute den Abschluss ihrer Fusion bekannt.

Durch diese Fusion wird PacketFabric zum führenden Network-as-a-Service-Anbieter (NaaS-Anbieter), der Unternehmen, globalen Vertriebskanälen und Technologiepartnern umfassende Möglichkeiten für den öffentlichen und privaten Transport bietet.

Die PacketFabric-Automatisierung ermöglicht es Unternehmen, ihre Kommunikationsarchitektur zu gestalten und zu kontrollieren, ohne dass sie einen Teil ihres Netzwerks besitzen, verwalten und betreiben müssen.

PacketFabric Converge™ orchestriert die On-Demand-TruNaaS™-Konnektivität zwischen Colocation-Einrichtungen, Cloud-Anbietern und privaten Netzwerkverbindungen auf der ganzen Welt. Die Edge-to-Everywhere-Funktionen erweitern die TruNaaS™-Konnektivität auf Edge-Standorte im Unternehmen mit verteilten Datenverarbeitungsfunktionen.

Die PacketFabric Nexus™-Automatisierung erweitert die branchenführende Agilität und Flexibilität sowohl auf Zugangs- als auch auf öffentliche Netzwerkdienste und ermöglicht es Unternehmen, das leistungsstärkste Internet-Erlebnis für Unternehmen zu nutzen, das durch unser globales Reach™-Netzwerk, SaaS On-Ramp™, umfangreiches privates Peering und die MIRO™-Technologie zur Routenoptimierung bereitgestellt wird.

Die neuen Funktionen und die Reichweite von PacketFabric erweitern NaaS-Angebote über Public Cloud On-Ramps und Data Center Interconnect (DCI) hinaus und schaffen ein vollständig programmierbares Edge-to-Everywhere-Internet für Unternehmen. PacketFabric ist das softwaredefinierte Internet für Unternehmen.

Diese Strategie wurde von Digital Alpha Advisors, LLC, vorangetrieben, die auf der Grundlage von Kunden- und Marktfeedback in die Schaffung dieser branchenführenden, strategischen Plattform investiert und diese Assets erworben hatten.

Informationen zu PacketFabric

PacketFabric ist der einzige TruNaaS™-Network-as-a-Service-Anbieter. Unser Ziel ist es, ein zugängliches, flexibles und vollständig programmierbares Internet zu schaffen, das Benutzern und Unternehmen auf der ganzen Welt mehr Möglichkeiten bietet. Für alle, die sich nach der Einfachheit, Sicherheit und Automatisierung einer ausgefeilten Softwarelösung sehnen, bietet PacketFabric eine API-gesteuerte Plattform mit Last Mile, Cloud-Zugang und Internet-Konnektivität, alles on demand. Das Versprechen von PacketFabric ist eine unvergleichliche Netzwerkkonnektivität, die so dynamisch ist wie die heutige Welt und dabei sehr viel zuverlässiger. Wir sind Innovatoren, die sich beim Aufbau von Edge-to-Everywhere-Verbindungen von unseren Kunden und Partnern inspirieren lassen. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.packetfabric.com.

Informationen zu Digital Alpha Advisors, LLC

Digital Alpha Advisors, LLC ist eine Investmentfirma, die sich auf digitale Infrastrukturen konzentriert, die von der schnell wachsenden digitalen Wirtschaft benötigt werden, mit einem verwalteten Gesamtvermögen von über 1,5 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hat ein strategisches Kooperationsabkommen mit Cisco Systems, Inc. und ist Partnerschaften mit anderen führenden Unternehmen im Silicon Valley eingegangen. Digital Alpha versteht sich als das erste Unternehmen, das sich auf Private-Equity-Investitionen in die bedeutenden Wachstumschancen konzentriert, die zur Untermauerung der digitalen Wirtschaft erforderlich sind. Dazu gehören Kommunikationsnetze der nächsten Generation, IoT-Plattformen für die städtische Infrastruktur und Cloud-basierte Datenverwaltungsplattformen. Digital Alpha wurde 2017 von Rick Shrotri, dem ehemaligen Leiter des Global Infrastructure Funds (GIF)-Teams bei Cisco, gegründet und schloss seinen letzten Fonds (Digital Alpha Fund II, LP) Anfang 2021. Weitere Informationen finden Sie unter www.digitalalpha.net

