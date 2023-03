PacketFabric e Unitas Global anunciam conclusão de fusão

A fusão criará a empresa líder em redes definidas por software e totalmente programáveis, do edge para todos os lugares

CULVER CITY, Califórnia, 31 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A PacketFabric e a Unitas Global, provedoras líderes no setor de serviços de rede empresarial, anunciaram hoje a conclusão da fusão das duas empresas.

Com essa fusão, a PacketFabric torna-se a principal provedora de Rede como Serviço (Network as a Service, NaaS), oferecendo amplos recursos em transporte público e privado para empresas, canais globais e parceiros de tecnologia.

A automação da PacketFabric permite que uma empresa desenvolva e controle sua arquitetura de comunicação, sem ter a obrigação de possuir, gerenciar ou operar qualquer parte de sua rede.

A PacketFabric Converge™ coordena a conectividade TruNaas™ sob demanda em instalações de localização conjunta, provedores de nuvem e interconexão de redes privadas em todo o mundo. Os recursos Edge to Everywhere estendem a conectividade TruNaaS™ para localizações edge empresariais com recursos de processamento de dados distribuídos.

A automação PacketFabric Nexus™ estende a agilidade e a flexibilidade líderes do setor para os serviços de acesso e de redes públicas, permitindo que as empresas obtenham a experiência mais aprimorada de internet empresarial, graças a nossa rede global Reach™ , SaaS On-Ramp™, amplos serviços de peering privado e tecnologia de otimização de rotas MIRO™.

Os novos recursos e alcance da PacketFabric ampliam as ofertas de NaaS para além de on-ramps de nuvem pública e Data Center Interconnect (DCI) e criam uma internet totalmente programável para as empresas, do edge para todos os lugares. A PacketFabric é a internet empresarial definida por software.

Essa estratégia foi impulsionada pela Digital Alpha Advisors, LLC, que havia investido e adquirido esses ativos, com base no feedback dos clientes e do mercado, para criar essa plataforma estratégica líder no setor.

Sobre a PacketFabric

A PacketFabric é a única provedora TruNass™ (Rede como Serviço, ou Network as Service na sigla em inglês). Nosso foco é oferecer uma internet totalmente programável, acessível e flexível que capacite usuários e empresas no mundo todo. Para qualquer pessoa que busque facilidade, segurança e automação de uma solução sofisticada de software, a PacketFabric oferece uma plataforma orientada por API com última milha, acesso à nuvem e conectividade à internet, tudo sob demanda. A promessa da PacketFabric é uma conectividade de rede inigualável, que seja tão dinâmica quanto o mundo atual e infinitamente mais confiável. Somos inovadores e buscamos nossa inspiração em nossos clientes e parceiros ao conectarmos o edge a todos os lugares. Para obter mais informações, acesse www.packetfabric.com.

Sobre a Digital Alpha Advisors, LLC

A Digital Alpha Advisors, LLC é uma empresa de investimento com foco nas infraestruturas digitais necessárias para uma economia digital em rápida expansão. Os ativos sob gestão da empresa têm um valor superior a USD 1,5 bilhão. A empresa firmou um acordo de colaboração estratégica com a Cisco Systems, Inc. e tem parceria com outras líderes do Vale do Silício. A Digital Alpha acredita ser a primeira empresa dedicada a fazer investimentos de capital privado nas oportunidades significativas de crescimento necessárias para apoiar a economia digital, incluindo redes de comunicação de última geração, plataformas de IoT para infraestruturas urbanas e plataformas de gerenciamento de dados em nuvem. A Digital Alpha foi fundada em 2017 por Rick Shrotri, ex-diretor da equipe de Fundos de Infraestrutura Global (GIF) da Cisco, e concluiu seu mais recente fundo, o Digital Alpha Fund II, LP, no início de 2021. Para obter mais informações, acesse www.digitalalpha.net.

Contato para a imprensa: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1558198/3962041/PacketFabric_Logo.jpg

FONTE PacketFabric

SOURCE PacketFabric