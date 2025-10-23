Padres y tutores, cuyos hijos eran menores de 13 años y veían contenido infantil en YouTube podrían recibir dinero por un acuerdo de $30 millones

STAMFORD, Connecticut, 23 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Las firmas de abogados Silver Golub & Teitell LLP y Pritzker Levine LLP publicaron la siguiente información sobre la demanda Hubbard contra Google, n.º 5:19-cv-07016, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, distrito norte de California, división San José.

Google LLC y YouTube LLC ("Google") negociaron un acuerdo en una demanda que alega que Google infringió la ley al rastrear y recopilar datos personales de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres. Google niega haber hecho algo malo.

Se incluyen las personas (o sus hijos) que se encuentren en Estados Unidos y que, en algún momento entre el 1 de julio de 2013 y el 1 de abril de 2020, tuvieran menos de 13 años y hayan visto contenidos presuntamente dirigidos a niños en YouTube.

El fondo de $30 millones del Acuerdo se utilizará para pagar los honorarios, costos y gastos de los abogados, los costos de notificación; impuestos y retribuciones por servicios prestados a los tutores representantes del grupo de demandantes; y dinero para las personas que reúnan los requisitos.

Información y fechas importantes:

  • Para recibir un pago, las personas deben enviar un formulario de reclamo en línea o por correo postal antes del 21 de enero de 2026. Si su reclamo es válido, recibirán un pago proporcional (o prorrateado) del fondo del Acuerdo. Los importes de los pagos dependerán de la cantidad de reclamos válidos presentados.
  • Las personas incluidas que deseen conservar su derecho a demandar a Google deben excluirse del Acuerdo antes del 8 de diciembre de 2025.
  • Las personas incluidas pueden oponerse al Acuerdo antes del 8 de diciembre de 2025.
  • El Tribunal celebrará la audiencia final el 13 de enero de 2026, para considerar si aprueba el Acuerdo y una solicitud de honorarios de los abogados de hasta el 30% del fondo del Acuerdo, más reembolso de gastos por un importe máximo de $250,000 y retribuciones por servicios prestados de hasta $1,500 para cada tutor representante del grupo del Acuerdo.

Para más información:

FUENTE Silver Golub & Teitell LLP and Pritzker Levine LLP

