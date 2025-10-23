若您或您的孩子未滿 13 歲時曾在 YouTube 觀看兒童內容，或可從 3000 萬美元的和解協議中獲得賠償

康乃狄克州斯坦福 2025年10月23日 /美通社/ -- 以下內容由 Silver Golub & Teitell LLP 及 Pritzker Levine LLP 律師事務所發布，內容關於在美國加州北區聯邦地方法院聖荷西分院審理的 Hubbard 訴 Google 案（案件編號：5:19-cv-07016）。

Google LLC 及 YouTube LLC（下稱「Google」）已同意就一項訴訟案達成和解。該訴訟指控 Google 涉嫌在未經父母同意的情況下，追蹤並收集未滿13歲兒童的個人資料，此舉已違反法律。Google 否認有任何不當行為。

符合條件者為在 2013 年 7 月 1 日至 2020 年 4 月 1 日期間，任何時間點位於美國境內、年齡未滿13歲，且曾在 YouTube 上觀看據稱是為兒童製作內容的個人（或其子女）。

一筆 3000 萬美元的和解基金將用於支付律師費、成本及開支、通知及行政管理費用、稅款、集體訴訟代表監護人的服務獎勵金，以及支付給符合資格個人的款項。

重要資訊與日期：

欲領取賠償金，個人必須在 2026 年 1 月 21 日 前透過線上或郵寄方式提交索賠申請表。若索賠申請有效，他們將從和解基金中按比例（ pro rata ）獲得賠償。賠償金額將取決於有效索賠申請的數量。

前對和解協議提出異議。 法院將於 2026 年 1 月 13 日舉行最終聽證會，審議是否批准該和解協議，以及一項不超過和解基金 30% 的律師費請求、不超過 25 萬美元的費用報銷，和給予每位集體訴訟代表監護人最高 1500 美元的服務獎勵金。

如需更多資訊：

Silver Golub & Teitell LLP and Pritzker Levine LLP