未满13岁时曾在YouTube观看儿童内容的个人及其家长可通过3000万美元和解金获得赔偿

康涅狄格州斯坦福德 2025年10月23日 /美通社/ -- 以下内容由Silver Golub & Teitell律师事务所和Pritzker Levine律师事务所就Hubbard诉Google案（美国加利福尼亚州北区联邦地区法院圣何塞分院，案号：5:19-cv-07016）发布。

Google LLC和YouTube LLC（统称"Google"）已同意就一宗诉讼达成和解，该诉讼指控Google涉嫌在未经家长同意的情况下，追踪并收集13岁以下儿童的个人数据，违反了相关法律。 Google否认其存在任何过错。

具有美国居民身份且在2013年7月1日至2020年4月1日期间的任一时间点未满13周岁，并曾在YouTube观看据称是面向儿童的内容的个人（或其子女）均在此范围内。

3000万美元的和解基金将用于支付律师费、诉讼成本及开支、通知与行政管理费用、税款、向担任和解集体代表的监护人发放的服务奖励金，以及向符合条件的个人发放的赔偿金。

重要信息和日期：

若要获得赔偿金，个人必须在 2026年1月21日 前通过线上或邮寄方式提交索赔申请表。 若其索赔申请有效，他们将从和解基金中获得按比例（或 按份额分配 ）的赔偿金。 赔偿金额将取决于有效索赔申请的提交数量。

前通过线上或邮寄方式提交索赔申请表。 若其索赔申请有效，他们将从和解基金中获得按比例（或 ）的赔偿金。 赔偿金额将取决于有效索赔申请的提交数量。 若符合条件的个人希望保留起诉Google的权利，则必须在 2025年12月8日 前选择退出该和解协议。

前选择退出该和解协议。 符合条件的个人可在 2025年12月8日 前对和解方案提出异议。

前对和解方案提出异议。 法院将于2026年1月13日举行最终聆讯，审议是否批准该和解方案，同时审议关于律师费（最高可达和解基金的30%）、最高25万美元的报销费用以及向每位和解集体代表监护人发放最高1500美元服务奖励金的申请。

如需了解更多信息：

Silver Golub & Teitell LLP and Pritzker Levine LLP