PagBank enregistre un revenu net de 4,8 milliards BRL au troisième trimestre 2024

Le résultat net récurrent atteint le chiffre record de 572 millions BRL, en hausse de 30 % en glissement annuel ;

La hausse du revenu est tirée par une forte croissance de l'acquisition (TPV) et l'accélération de la plateforme bancaire

SÃO PAULO, 15 novembre 2024 /PRNewswire/ -- PagBank (NYSE : PAGS), une banque numérique de premier plan offrant une gamme complète de services financiers et de solutions de paiement, annonce de solides résultats pour le troisième trimestre 2024. La société déclare des revenus nets de 4,8 milliards BRL au T3 2024 (+20% en glissement annuel). Le revenu net récurrent a atteint un niveau record de 572 millions BRL(+30% en glissement annuel), avec un revenu net déclaré record de 531 millions BRL (+29% en glissement annuel).

« Les résultats exceptionnels de ce trimestre démontrent la puissance de notre approche centrée sur le client », déclare Alexandre Magnani, CEO, PagBank. « Notre activité de paiement a progressé plus de deux fois plus vite que l'ensemble du marché des cartes, tandis que les revenus bancaires ont augmenté de 52 %. Nous avons réalisé cette croissance tout en maintenant un bilan solide et en apportant une valeur ajoutée à nos actionnaires avec une croissance du bénéfice par action de 31 %. »

L'activité d'acquisition de PagBank a généré une performance record, avec le volume total des paiements (TPV) atteignant 136,3 milliards BRL, soit une croissance annuelle de 37% (+10% en glissement annuel). Cette croissance est due à de solides performances dans tous les segments, en particulier dans les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), qui ont contribué à hauteur de 65 % à la valeur ajoutée totale. Les principaux secteurs de croissance sont le commerce en ligne, le commerce transfrontalier et l'automatisation, qui représentent aujourd'hui un tiers du total des prix à la consommation.

La plateforme bancaire numérique de PagBank a connu une croissance robuste, les dépôts atteignant le chiffre record de 34,2 milliards BRL, soit une augmentation remarquable de 59 % en glissement annuel. Cette augmentation reflète la croissance des soldes des comptes de la PagBank et l'augmentation des investissements dans les certificats de dépôt (CDB) émis par la banque.

« La croissance robuste de nos revenus, associée à des marges saines, souligne l'efficacité de nos investissements stratégiques dans l'optimisation des processus, l'innovation et la qualité du service », déclare Gustavo Sechin, directeur des relations avec les investisseurs, de l'ESG, de la veille des marchés et de l'économie, PagBank. « La réduction des coûts de financement renforce également notre position concurrentielle sur le marché.

Le portefeuille de crédit a enregistré une forte croissance au T3 2024, augmentant de 30 % en glissement annuel pour atteindre 3,2 milliards BRL. Les produits à faible risque et à fort engagement, tels que les cartes de crédit, les prêts sur salaire et les avances pour retrait d'anniversaire de FGTS, ont été à l'origine de cette expansion.

La croissance est également alimentée par la reprise des lignes de crédit, telles que les prêts de fonds de roulement pour les PME et l'augmentation des limites des cartes de crédit pour les emprunteurs à faible risque. L'entreprise considère ces éléments comme des moteurs essentiels de la croissance future du portefeuille de prêts.

Artur Schunck, CFO, PagBank, souligne que l'accélération des volumes et des revenus, combinée à la discipline en matière de coûts et de dépenses, a été le principal moteur des résultats record de la société. « Nous avons réussi à équilibrer la croissance et la rentabilité, en gagnant du terrain dans tous nos segments d'exploitation », déclare le CFO. « En augmentant le levier d'exploitation, en réduisant les coûts de financement grâce à la croissance des dépôts et en améliorant la gestion des risques, nous avons établi des bases solides pour l'avenir. Cette performance renforce notre confiance dans la réalisation des résultats attendus pour l'année. »

Autres faits saillants

Le chiffre d'affaires net au T3 2024 est de 4,8 milliards BRL(+20 % en glissement annuel), grâce à une croissance solide dans l'acquisition et à une croissance encore plus importante dans la banque (+52 % en glissement annuel).

La banque numérique a également enregistré une augmentation significative des marges dans ses services financiers (+68 % au T3 2024). Ce succès, associé aux 32,1 millions de clients, consolide la position de PagBank en tant qu'institution financière de premier plan dans le pays.

PagBank travaille au lancement de nouveaux produits et services qui élargiront son portefeuille de solutions pour faciliter la vie financière de ses clients. Il s'agit notamment de la Multiple Card, qui combine les fonctions de crédit et de débit en un seul produit, ce qui la rend plus pratique pour les clients de PagBank, et de la remise en argent de 3 % sur la première facture de la carte, offerte aux clients qui effectuent des achats en utilisant la fonction de crédit.

« L'attention que nous accordons à offrir des solutions simples, accessibles et numériques a clairement trouvé un écho auprès des clients », déclare Magnani, citant l'augmentation de l'utilisation des services de paiement et des services bancaires de l'entreprise. Il a souligné la vision de l'entreprise pour l'avenir : « Nous voulons créer une interface qui rassemble tous les éléments essentiels de la vie financière d'un client en un seul point ».

Pour tirer parti de l'opportunité du marché et attirer de nouveaux clients, PagBank propose une série de promotions attrayantes pour le Black Friday. Il s'agit notamment de réductions spéciales sur les lecteurs de cartes, d'un accès anticipé aux fonds FGTS, de prêts sur salaire de l'INSS et d'options de transfert de revenus variables. Les clients peuvent également bénéficier d'offres de remboursement sur les polices d'assurance vie et habitation.

À propos de PagBank

PagBank promeut des solutions innovantes en matière de services financiers et de moyens de paiement, en automatisant le processus d'achat, de vente et de transfert afin de promouvoir les activités de chaque particulier et de chaque entreprise de manière simple et sécurisée.PagBank, une société du groupe UOL, le chef de file brésilien de l'Internet, agit en tant qu'émetteur et acquéreur, offrant des comptes numériques et des solutions complètes pour les paiements en ligne et en personne (via des appareils mobiles et des points de vente).

PagBank propose également un large éventail de méthodes de paiement, telles que les cartes de crédit et les cartes prépayées, ainsi que les virements bancaires, les paiements par boleto, les soldes de compte, etc. PagBank (PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.) est réglementée par la Banque centrale du Brésil en tant qu'établissement de paiement, émetteur de monnaie électronique, émetteur d'instruments post-payés et acquéreur, avec des partenariats avec les principales marques de cartes. Sa société mère, PagSeguro Digital, est cotée en bourse aux États-Unis (NYSE : PAGS) et réglementé par la SEC (Securities and Exchange Commission). La distribution des fonds communs de placement est assurée par BancoSeguro S.A., autorisée par la Banque centrale du Brésil, la Securities and Exchange Commission et affiliée à l'ANBIMA.

