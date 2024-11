PagBank meldet Nettoeinnahmen von 4,8 Milliarden BRL im 3. Quartal 2024

Der wiederkehrende Nettogewinn erreicht einen Rekordwert von 572 Millionen BRL, 30 % mehr als im Vorjahr;

Umsatzwachstum durch robustes Wachstum im Acquiring (TPV) und Beschleunigung der Banking-Plattform

SÃO PAULO, 15. November 2024 /PRNewswire/ -- PagBank (NYSE: PAGS), eine führende digitale Bank, die eine umfassende Palette von Finanzdienstleistungen und Zahlungslösungen anbietet, gab starke Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 (3. Quartal 24) bekannt. Das Unternehmen meldete im 3. Quartal 24 einen Nettoumsatz von 4,8 Mrd. BRL (+20 % gegenüber dem Vorjahr). Der wiederkehrende Nettogewinn erreichte mit 572 Millionen BRL (30 % mehr als im Vorjahr) ein Rekordhoch, und der gemeldete Nettogewinn lag bei 531 Millionen BRL (29 % mehr als im Vorjahr).

PagBank headquarters in São Paulo (Photo: PagBank)

„Die außergewöhnlichen Ergebnisse dieses Quartals zeigen die Stärke unseres kundenzentrierten Ansatzes", sagte Alexandre Magnani, Geschäftsführer der PagBank. „Unser Zahlungsverkehrsgeschäft wuchs mehr als doppelt so schnell wie der gesamte Kartenmarkt, während die Erträge im Bankgeschäft um 52 % stiegen. Wir haben dieses Wachstum unter Beibehaltung einer starken Bilanz erzielt und unseren Aktionären mit einem Wachstum des Gewinns pro Aktie von 31 % einen höheren Wert geboten."

Das Akquisitionsgeschäft von PagBank erzielte mit einem Gesamtzahlungsvolumen (TPV) von 136,3 Milliarden BRL und einem jährlichen Wachstum von 37 % (+10 % im Vergleich zum Vorjahr) ein Rekordergebnis. Dieses Wachstum wurde durch eine solide Leistung in allen Segmenten angetrieben, insbesondere bei Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen (KKMU), die 65 % des TPV ausmachten. Zu den wichtigsten Wachstumsbranchen gehört der Online-Handel, der grenzüberschreitende Handel und die Automatisierung, die inzwischen ein Drittel des gesamten Transaktionsvolumens ausmachen.

Die digitale Bankplattform der PagBank verzeichnete ein robustes Wachstum, wobei die Einlagen einen Rekordwert erreichten 34,2 Milliarden BRL, ein bemerkenswerter Anstieg von 59 % im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Anstieg spiegelt das Wachstum der Kontoguthaben der PagBank und höhere Investitionen in von der Bank ausgegebene Einlagenzertifikate (CDBs) wider.

„Unser robustes Ertragswachstum, verbunden mit gesunden Margen, unterstreicht die Wirksamkeit unserer strategischen Investitionen in Prozessoptimierung, Innovation und Servicequalität", sagte Gustavo Sechin, Direktor für IR, ESG, Market Intelligence und Wirtschaft der PagBank. „Die geringeren Finanzierungskosten stärken auch unsere Wettbewerbsposition auf dem Markt."

Das Kreditportfolio verzeichnete im 3. Quartal 2024 ein starkes Wachstum und stieg im Jahresvergleich um 30 % auf 3,2 Milliarden BRL. Produkte mit geringem Risiko und hohem Engagement, darunter Kreditkarten, Gehaltsabrechnungskredite und FGTS-Jahresabhebungsvorschüsse, trieben diese Expansion voran.

Das Wachstum wird auch durch die Wiederaufnahme von Kreditlinien angetrieben, wie z. B. Betriebsmittelkredite für KMU und erweiterte Kreditkartenlimits für risikoarme Kreditnehmer. Das Unternehmen sieht diese als wichtige Triebkräfte für das künftige Wachstum des Kreditportfolios.

Artur Schunck, Finanzvorstand von PagBank, hob die Beschleunigung von Volumen und Erträgen in Verbindung mit Kosten- und Ausgabendisziplin als Hauptfaktoren für die Rekordergebnisse des Unternehmens hervor. „Wir haben erfolgreich ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und Rentabilität gefunden und in allen unseren operativen Segmenten zugelegt", sagte der Finanzvorstand. „Durch den Aufbau einer operativen Hebelwirkung, die Senkung der Finanzierungskosten durch Einlagenwachstum und die Verbesserung des Risikomanagements haben wir eine solide Grundlage für die Zukunft geschaffen. Diese Leistung bestärkt uns in unserer Zuversicht, die für dieses Jahr erwarteten Ergebnisse zu erzielen."

Weitere Highlights

Die Nettoeinnahmen im 3. Quartal 24 betrugen 4,8 Milliarden BRL (+20 % gegenüber dem Vorjahr), angetrieben durch ein solides Wachstum im Acquiring und ein noch größeres Wachstum im Bankgeschäft (+52 % gegenüber dem Vorjahr).

Die digitale Bank erzielte auch eine deutliche Margenausweitung bei ihren Finanzdienstleistungen (+68 % 3. Quartal 24). Dieser Erfolg, verbunden mit dem Erreichen von 32,1 Millionen Kunden, festigt die Position der PagBank als ein führendes Finanzinstitut des Landes.

PagBank arbeitet an der Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen, die ihr Portfolio an Lösungen erweitern, um das finanzielle Leben ihrer Kunden zu erleichtern. Dazu gehören die Multiple Card, die die Kredit- und Debitfunktion in einem einzigen Produkt vereint und damit für PagBank-Kunden noch bequemer ist, und die 3 % Cashback auf die erste Rechnung der Karte, die Kunden angeboten wird, die mit der Kreditfunktion einkaufen.

„Unser Fokus auf einfache, zugängliche und digitale Lösungen hat bei den Kunden eindeutig Anklang gefunden", sagte Magnani und verwies auf die zunehmende Nutzung der Zahlungs- und Bankangebote des Unternehmens. Er betonte die Vision des Unternehmens für die Zukunft: „Wir wollen eine Schnittstelle schaffen, die alle wesentlichen Elemente des finanziellen Lebens eines Kunden an einem Ort zusammenführt."

Um die Marktchancen weiter zu nutzen und neue Kunden zu gewinnen, bietet die PagBank eine Reihe attraktiver Sonderaktionen zum Black Friday an. Dazu gehören Sonderrabatte auf Kartenlesegeräte, ein frühzeitiger Zugang zu FGTS-Mitteln, INSS-Lohndarlehen und variable Einkommenstransferoptionen. Außerdem können die Kunden Cashback-Angebote für Lebens- und Hausratversicherungen in Anspruch nehmen.

Die vollständige Bilanz von PagBank für das 3. Quartal 24 finden Sie hier.

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen oder sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Es kann nicht garantiert werden, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auch tatsächlich eintreten oder erreicht werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Informationen zu PagBank

PagBank fördert innovative Lösungen im Bereich der Finanzdienstleistungen und Zahlungsmittel, indem sie den Kauf-, Verkaufs- und Überweisungsprozess automatisiert, um das Geschäft jeder Person oder jedes Unternehmens auf einfache und sichere Weise zu fördern. PagBank, ein Unternehmen der UOL Group – Brasiliens führendem Internetunternehmen – agiert als Emittent und Acquirer und bietet digitale Konten und Komplettlösungen für Online- und persönliche Zahlungen (über mobile und POS-Geräte).

PagBank bietet auch eine Vielzahl von Zahlungsmöglichkeiten wie Kredit- und Prepaid-Karten, Überweisungen, Boleto-Zahlungen, Kontoguthaben und mehr. PagBank (PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.) wird von der brasilianischen Zentralbank als Zahlungsinstitut, Emittent von elektronischem Geld, Emittent von Postpaid-Instrumenten und Acquirer reguliert und unterhält Partnerschaften mit den wichtigsten Kartenmarken. Die Muttergesellschaft, PagSeguro Digital, ist in den Vereinigten Staaten börsennotiert (NYSE: PAGS) und wird von der SEC (Securities and Exchange Commission) reguliert. Der Vertrieb von Investmentfonds wird von der BancoSeguro S.A. durchgeführt, die von der brasilianischen Zentralbank und der Börsenaufsichtsbehörde zugelassen und der ANBIMA angeschlossen ist.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2557460/PagBank.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2348972/5026266/logo_pagbank_01__1_Logo.jpg