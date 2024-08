PagBank enregistre un trimestre record avec un revenu net (non PCGR) de 542 millions BRL (+31 % en glissement annuel)

Côté acquisition, le TPV record atteint 124 milliards BRL, soit une croissance trois fois supérieure à celle de l'industrie ; dans le domaine bancaire, le revenu record est de 434 millions BRL, soit une augmentation de +41 % par rapport à la même période en 2023

SÃO PAULO, 22 août 2024 /PRNewswire/ -- PagBank (NYSE : PAGS), une banque numérique complète en matière de services financiers et de solutions de paiement, annonce ses résultats pour le deuxième trimestre 2024. Parmi les faits marquants de la période, la société a enregistré un revenu net record (non PCGR) de 542 millions BRL (+31 % par rapport à l'année précédente). Le revenu net sur la base des PCGR, également un record, s'élève à 504 millions BRL (+31 % en glissement annuel).

Après presque deux ans en tant que CEO de PagBank, Alexandre Magnani célèbre les chiffres records, fruit de la stratégie mise en place et exécutée depuis le début de l'année 2023 : « Nous avons près de 32 millions de clients. Ces chiffres consolident PagBank en tant que banque éprouvée et complète, renforçant notre objectif de faciliter la vie financière des particuliers et des entreprises d'une manière simple, intégrée, sûre et accessible », déclare le CEO .

Côté acquisition, le TPV a atteint un niveau record de 124,4 milliards BRL, une croissance annuelle de +34 % (+11 % t/t), soit plus de trois fois la croissance de l'industrie. Ce chiffre est dû à la croissance de tous les segments, en particulier des micro, petites et moyennes entreprises (MPME), qui représentent 67 % du TPV, et des nouveaux secteurs verticaux de croissance, en particulier le commerce en ligne, le commerce transfrontalier et l'automatisation, qui représentent déjà un tiers du TPV.

Dans le domaine de la banque numérique, PagBank a atteint 76,4 milliards BRL en encaisse (+52 % en glissement annuel), contribuant au volume record des dépôts, qui ont atteint un total de 34,2 milliards BRL, en hausse impressionnante de +87 % en glissement annuel et de 12 % en glissement trimestriel. Cela reflète la croissance de +39 % en glissement annuel des comptes chèques de PagBank et le volume plus élevé des investissements réalisés dans les CDB émis par la banque, qui ont augmenté de +127 % au cours des douze derniers mois.

« Ce mois-ci, nous avons reçu la note AAA.br de Moody's, avec une perspective stable, le niveau le plus élevé sur l'échelle locale. En moins d'un an, tant S&P Global que Moody's nous ont attribué la note la plus élevée sur leur échelle locale : triple A. Chez PagBank, nos clients bénéficient de la même solidité que les plus grandes institutions financières du pays, mais avec de meilleurs rendements et de meilleures conditions. Cela n'est possible que parce que nous avons une structure de coûts allégée et l'agilité d'une fintech », explique Magnani.

Au T2 2024, le portefeuille de crédit a augmenté de 11 % en glissement annuel pour atteindre 2,9 milliards BRL, en s'appuyant sur des produits à faible risque et à fort engagement tels que les cartes de crédit, les prêts avec retenue sur salaire et l'anticipation des retraits anniversaires de FGTS, tout en reprenant d'autres lignes de crédit.

Selon Artur Schunck, directeur financier de PagBank, l'accélération des volumes et des revenus, combinée à la discipline en matière de coûts et de dépenses, ont été les principaux moteurs de ces résultats records. « Nous avons réussi à équilibrer la croissance et la rentabilité. La croissance du chiffre d'affaires s'est accélérée au cours des derniers trimestres et nos investissements dans l'expansion des équipes commerciales, les activités de marketing et l'amélioration du service à la clientèle n'ont pas eu d'impact sur la croissance des bénéfices, ce qui nous incite à revoir à la hausse nos prévisions de revenu net TPV et non PCGR », déclare Schunck.

Alors que le premier semestre 2024 touche à sa fin, l'entreprise a revu à la hausse ses prévisions de TPV et de revenu net non PCGR pour l'exercice. Côté TPV, l'entreprise s'attend désormais à une croissance comprise entre +22 % et +28 % en glissement annuel, des niveaux nettement plus élevés que les prévisions de +12 % à +16 % communiquées au début de l'année. En ce qui concerne le revenu net non PCGR, l'entreprise s'attend désormais à une croissance comprise entre +19 % et +25 % en glissement annuel, ce qui est supérieur aux prévisions de +16 % à +22 % communiquées au début de l'année.

Autres faits marquants

Le total des revenus et des recettes au T2 2024 était de 4,6 milliards BRL (+19 % en glissement annuel), grâce à une solide croissance des revenus des services financiers à plus forte marge. Le nombre de clients a atteint 31,6 millions, renforçant la position de PagBank comme l'une des plus grandes banques numériques du pays.

PagBank travaille au lancement de nouveaux produits et services qui élargiront son portefeuille de solutions de plus en plus vaste afin de faciliter les affaires de ses clients. La banque numérique vient de lancer le service qui permet d'anticiper les créances d'autres points de vente, avec un dépôt sur le compte le jour même pour les clients ayant une domiciliation PagBank. Au mois d'août, les clients éligibles pourront compter sur ce service sur leur compte bancaire.

« Il s'agit d'une nouvelle façon pour les commerçants d'accéder à leurs créances de manière centralisée. Cela leur permettra de visualiser et de prévoir toutes les ventes de n'importe quel acquéreur dans l'application PagBank, sans devoir utiliser plusieurs applications », explique Magnani. Selon le CEO, dans cette première phase du produit, la société offre des fonctionnalités telles que la passation de contrats en libre-service, le décaissement le jour même pour les clients PagBank, et des négociations personnalisées par acquéreur et par montant.

Une autre fonctionnalité qui vient d'être mise en place est le paiement multiple de boletos. Cela permet d'effectuer plusieurs paiements simultanément en une seule transaction, réduisant ainsi le temps nécessaire au traitement individuel de chaque boleto. Cette solution s'adresse principalement aux utilisateurs de comptes PF (particuliers) ou PJ (entreprises) qui souhaitent payer plusieurs factures à la fois. De nombreux autres lancements feront suite à celui-ci.

« Pour nos 6,4 millions de commerçants et d'entreprises clientes, ces avantages concurrentiels et d'autres, tels que l'absence de frais pour les nouveaux commerçants, les prépaiements immédiats sur les comptes PagBank, la livraison express aux points de vente et l'acceptation de Pix, constituent des éléments clés de différenciation. Nous nous efforçons d'attirer et de fidéliser les clients et de les encourager à utiliser PagBank comme banque principale, générant ainsi plus de valeur pour l'entreprise et contribuant à notre croissance durable », ajoute Alexandre Magnani, CEO, PagBank.

Pour accéder au bilan complet de PagBank pour le T2 2024, cliquez ici.

À propos de PagBank

PagBank promeut des solutions innovantes en matière de services financiers et de moyens de paiement, en automatisant les processus d'achat, de vente et de transfert afin d'optimiser les activités des particuliers et des entreprises de manière simple et sûre. Société UOL Group, un chef de file de l'internet au Brésil, PagBank agit en tant qu'émetteur et acquéreur, offrant des comptes numériques et fournissant des solutions complètes pour les paiements en ligne et physiques (par des appareils mobiles et des dispositifs de point de vente).

PagBank dispose également d'une grande variété de moyens de paiement, tels que les cartes de crédit et les cartes prépayées, les virements bancaires, les paiements par billet et le solde du compte, entre autres. PagBank (PagSeguro Internet Payment Institution S.A.) est réglementée par la Banque centrale du Brésil en tant qu'établissement de paiement émettant de l'argent électronique, émettrice d'instruments post-payés et acquéreuse, ayant des partenariats avec les principaux émetteurs de cartes de crédit. Sa société mère, PagSeguro Digital, est cotée aux États-Unis (NYSE : PAGS) et réglementée par la Securities and Exchange Commission (SEC). La distribution des fonds d'investissement est assurée par BancoSeguro S.A., autorisée par la Banque centrale du Brésil et la SEC, et affiliée à l'ANBIMA.

