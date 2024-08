PagBank verzeichnet Rekordquartal mit Nettogewinn (Non-GAAP) von 542 Millionen BRL (+31 % ggü. Vorjahr)

Acquisitionen: Rekordumsatz von 124 Milliarden BRL, dreimal so hoch wie das Wachstum der Branche; Bankgeschäft: Rekordumsatz von 434 Millionen BRL, +41 % höher als im gleichen Zeitraum 2023L

SÃO PAULO, 21. August 2024 /PRNewswire/ -- PagBank (NYSE: PAGS), eine digitale Komplettbank für Finanzdienstleistungen und Zahlungsverkehrslösungen, gibt ihre Ergebnisse für das zweite Quartal 2024 (2Q24) bekannt. Zu den wichtigsten Höhepunkten des Berichtszeitraums zählt das Unternehmen einen Rekord-Nettogewinn (Nicht-GoB) von 542 Mio. BRL (+31 % ggü. Vorjahr). Der Nettogewinn auf GoB-Basis, ebenfalls ein Rekord, betrug 504 Millionen BRL (+31 % ggü. Vorjahr).

PagBank headquarters in São Paulo (Photo: PagBank)

Nach fast zwei Jahren als CEO der PagBank freut sich Alexandre Magnani über die Rekordzahlen, die das Ergebnis der seit Anfang 2023 implementierten und umgesetzten Strategie sind: „Wir haben fast 32 Millionen Kunden. Diese Zahlen konsolidieren die PagBank als solide und vollständige Bank und bekräftigen unser Ziel, die finanziellen Tätigkeiten von Menschen und Unternehmen auf einfache, integrierte, sichere und zugängliche Weise zu erleichtern", so der CEO .

Bei den Akquisitionen war das erreichte Gesamtverarbeitungsvolumen (TPV) mit 124,4 Mrd. BRL ein weiterer Rekord, der ein jährliches Wachstum von +34 % (+11% t/t) darstellt, mehr als das Dreifache des Wachstums der Branche. Diese Zahl wurde durch das Wachstum in allen Segmenten angetrieben, insbesondere bei den Kleinst- und Kleinunternehmen (KKMU), auf die 67 % des TPV entfielen, und bei den neuen Wachstumsbereichen, insbesondere Online, grenzüberschreitender Verkehr und Automatisierung, auf die bereits ein Drittel des TPV entfällt.

Im digitalen Bankgeschäft erreichte die PagBank 76,4 Mrd. BRL an Einzahlungen (+52 % ggü. Vorjahr) und trug damit zum Rekordvolumen der Einlagen bei, die insgesamt 34,2 Mrd. BRL erreichten, ein beeindruckendes Plus von +87 % ggü. dem Vorjahr und 12 % ggü. dem Vorquartal. Darin spiegeln sich das Wachstum der PagBank-Girokonten um +39 % ggü. dem Vorjahr und das höhere Volumen der von der Bank emittierten CDBs wider, die in den letzten zwölf Monaten um +127 % zulegten.

„In diesem Monat erhielten wir das AAA.br Rating von Moody's, mit stabilem Ausblick, der höchsten Stufe auf der lokalen Skala. In weniger als einem Jahr haben uns sowohl S&P Global als auch Moody's die höchste Bewertung auf ihrer lokalen Skala gegeben: Triple-A. Bei der PagBank haben unsere Kunden die gleiche Solidität wie die größten Finanzinstitute des Landes, aber mit besseren Renditen und Konditionen. Das ist nur möglich, weil wir eine schlanke Kostenstruktur und die Agilität eines Fintech-Unternehmens bieten können", sagt Magnani .

Im 2. Quartal 24 wuchs das Kreditportfolio von um +11 % ggü. dem Vorjahr auf 2,9 Mrd. BRL. Dabei wurden risikoarme Produkte mit hohem Engagement wie Kreditkarten, Lohnabzugsdarlehen und Vorwegnahme von FGTS-Jubiläumsabhebungen genutzt und andere Kreditlinien wieder aufgenommen.

Laut Artur Schunck, CFO der PagBank, waren die Beschleunigung von Volumen und Erträgen in Kombination mit Kosten- und Ausgabendisziplin die Hauptgründe für das Rekordergebnis. „Es ist uns gelungen, Wachstum und Rentabilität in Einklang zu bringen. Das Umsatzwachstum hat sich in den letzten Quartalen beschleunigt, und unsere Investitionen in den Ausbau der Vertriebsteams, in Marketingaktivitäten und in die Verbesserung des Kundendienstes haben sich nicht negativ auf das Gewinnwachstum ausgewirkt, sodass wir unsere Prognose für das TPV und den Nicht-GoB-Nettogewinn anheben können", sagte Schunck .

Da sich das erste Halbjahr 2024 dem Ende zuneigt, hat das Unternehmen seine TPV- und Nicht-GoB-Nettogewinnprognose für das Jahr angehoben. Für TPV erwartet das Unternehmen nun ein Wachstum zwischen +22 und +28 % ggü. dem Vorjahr, was deutlich über der zu Jahresbeginn gegebenen Prognose von +12 bis +16 % liegt. Für den Nicht-GoB-Nettogewinn erwartet das Unternehmen nun ein Wachstum zwischen +19 und +25 % ggü. dem Vorjahr, was über der zu Jahresbeginn gegebenen Prognose von +16 bis +22 % liegt.

Weitere Höhepunkte

Gesamteinnahmen und -erträge beliefen sich im 2. Quartal 24 auf 4,6 Mrd. BRL (+19 % ggü. Vorjahr), angetrieben durch ein solides Wachstum der margenstärkeren Finanzdienstleistungserträge. Die Anzahl der Kunden erreichte 31,6 Millionen und stärkt damit die Position der PagBank als eine der größten digitalen Banken des Landes.

Die PagBank arbeitet an der Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen, die ihr immer umfassenderes Lösungsportfolio erweitern, um ihren Kunden die Geschäftsabwicklung zu erleichtern. Die digitale Bank hat soeben den Service eingeführt, Forderungen von anderen POS zu antizipieren und Kunden mit einem PagBank-Domizil eine Einzahlung am selben Tag auf das Konto zu ermöglichen. Im August dieses Jahres können qualifizierte Kunden mit diesem Service für ihr Bankkonto rechnen.

„Dies wird eine neue Möglichkeit für Händler sein, zentral auf ihre Forderungen zuzugreifen. Damit können sie alle Verkäufe von jedem Acquirer in der PagBank-Anwendung einsehen und prognostizieren, ohne auf mehrere Anwendungen zugreifen zu müssen", erklärt Magnani. Dem CEO zufolge bietet das Unternehmen in dieser ersten Phase des Produkts Funktionen wie Selbstbedienungsverträge, Auszahlung am selben Tag für PagBank-Kunden und individuelle Verhandlungen nach Acquirer und Betrag.

Eine weitere Funktion, die gerade verfügbar gemacht wurde, ist die Mehrfachzahlung von Boletos. Auf diese Weise können mehrere Zahlungen gleichzeitig in einer einzigen Transaktion durchgeführt werden, wodurch die Zeit, die für die Bearbeitung jedes einzelnen Boleto benötigt wird, reduziert wird. Die Lösung kommt vor allem Nutzern von PF- (Privatpersonen) oder PJ-Konten (Unternehmen) zugute, die mehrere Rechnungen auf einmal bezahlen möchten. Zusätzlich zu diesen Einführungen werden noch viele weitere folgen.

„ Für unsere 6,4 Millionen Händler- und Geschäftskunden sind diese und andere Wettbewerbsvorteile, wie z. B. keine Gebühren für neue Händler, Vorauszahlungen auf PagBank-Konten an Ort und Stelle, Express-POS-Lieferung und Pix-Akzeptanz, wichtige Unterscheidungsmerkmale. Wir konzentrieren uns darauf, Kunden zu gewinnen und zu binden und sie zu ermutigen, die PagBank als ihre Hauptbank zu nutzen, um so mehr Wert für das Unternehmen zu schaffen und zu unserem nachhaltigen Wachstum beizutragen", fügte Alexandre Magnani, CEO der PagBank, hinzu.

Die vollständige Bilanz der PagBank für das 2Q24 finden Sie hier.

Wichtiger Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Fakten oder beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und unterliegen Risiken und Ungewissheiten. Es kann nicht garantiert werden, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen realisiert oder erreicht werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Über PagBank

Die PagBank fördert innovative Lösungen im Bereich der Finanzdienstleistungen und Zahlungsmittel, indem sie den Kauf-, Verkaufs- und Überweisungsprozess automatisiert, um das Geschäft von Privatpersonen und Unternehmen einfach und sicher zu fördern. Die PagBank ist ein Unternehmen der UOL-Gruppe – dem brasilianischen Internet-Marktführer – und fungiert als Emittent und Acquirer, der digitale Konten anbietet und Komplettlösungen für Online- und persönliche Zahlungen (über mobile und POS-Geräte) bereitstellt.

Die PagBank bietet auch eine Vielzahl von Zahlungsmitteln an, wie z. B. Kredit- und Prepaid-Karten, Banküberweisungen, Zahlungen per Wechsel und Guthaben auf dem Konto, um nur einige zu nennen. Die PagBank (PagSeguro Internet Payment Institution S.A.) wird von der brasilianischen Zentralbank als E-Geld-Institut, Emittent von Postpaid-Instrumenten und Acquirer reguliert und unterhält Partnerschaften mit den führenden Kreditkartenherausgebern. Die Muttergesellschaft, PagSeguro Digital, ist in den USA notiert (NYSE: PAGS) und wird von der Securities and Exchange Commission (SEC) reguliert. Der Vertrieb von Investmentfonds wird von der BancoSeguro S.A. durchgeführt, die von der brasilianischen Zentralbank und der Börsenaufsichtsbehörde zugelassen und der ANBIMA angeschlossen ist.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2486844/Sede_do_PagBank___S_o_Paulo_04.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2348972/4870487/logo_pagbank_01__1_Logo.jpg