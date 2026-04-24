PAN GLOBAL ANNONCE UN PLACEMENT PRIVÉ DE 7,2 MILLIONS DE DOLLARS AVEC ALPAYANA

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TSXV : PGZ | OTCQB : PGZFF | FRA : 2EU

La société choisit de ne pas donner suite à la proposition d'extension des bons de souscription

VANCOUVER, Colombie britannique, 24 avril 2026 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. (« Pan Global » ou la « société ») (TSXV : PGZ) (OTCQB : PGZFF) (FRA : 2EU) a le plaisir d'annoncer un financement par placement privé sans intermédiaire avec un investisseur stratégique existant, Alpayana (« Alpayana »), pour l'achat de 45 000 000 actions ordinaires (les « actions ») de la société au prix de 0,16 C$ par action pour un produit brut total de 7 200 000 C$ (l'« offre »). À la clôture de l'offre, Alpayana détiendra environ 19,9 % des actions de Pan Global en circulation.

En outre, compte tenu de l'offre avec Alpayana, le conseil d'administration de la société a choisi de ne pas procéder à l'extension des bons de souscription annoncée précédemment (voir communiqué de presse du 21 avril 2026). La société invite les détenteurs de bons de souscription à exercer ceux-ci avant la date d'expiration du 6 mai 2026.

« Nous sommes extrêmement satisfaits de l'offre d'Alpayana en vue d'augmenter considérablement son investissement stratégique dans Pan Global. Alpayana est une société minière péruvienne qui exploite six mines en Amérique latine. Cet investissement stratégique confirme le potentiel des projets de la société en Espagne et permet à cette dernière d'accélérer les forages sur les projets d'Escacena et de Cármenes afin d'accroître les ressources actuelles d'Escacena et d'accélérer l'exploration de nouvelles découvertes au cours des douze à dix-huit prochains mois », a déclaré Tim Moody, président-directeur général de la société.

Le produit de l'offre sera utilisé pour doubler le plan de forage actuel à 20 000 mètres et pour étendre et accélérer l'exploration des projets d'Escacena et de Cármenes de la société. Cela inclut notamment :

des activités de forage en vue d'étendre et de développer le gisement de cuivre-or de Cañada Honda, dont les ressources préliminaires, les résultats des forages et une vaste cible gravimétrique et électromagnétique coïncidente non testée indiquent un important potentiel d'expansion ;

le développement des activités d'exploration dans la zone d'Escacena Sud, vaste et très prometteuse. Ce projet débutera par un levé géophysique héliporté suivi d'un programme de forage agressif. Les demandes d'accès et de permis pour le programme de forage sont en cours et sont attendues dans le courant de l'année ;

des forages de suivi sur le projet de Cármenes, en se concentrant sur l'expansion de la cible de Providencia et sur le forage de cibles supplémentaires détectées lors de la récente exploration ; et,

les affaires générales de l'entreprise.

L'offre est soumise à l'acceptation finale de la Bourse de croissance TSX.

À propos d'Alpayana

Alpayana est un groupe minier privé et familial actif depuis plus de 39 ans au Pérou et au Mexique.

Alpayana exploite actuellement plusieurs mines au Pérou et au Mexique. L'entreprise allie une expertise opérationnelle à un développement de projet rigoureux.

L'entreprise s'est engagée dans une exploitation minière durable et responsable, guidée par une vision à long terme qui donne la priorité au bien-être de ses employés, à la protection de l'environnement et au développement des communautés indigènes qui entourent ses opérations. Grâce à ses infrastructures minières actuelles dans les mines d'Americana et de Yauliyacu, Alpayana fournit de l'eau propre à plus de 2,5 millions de personnes.

Personnes qualifiées

Álvaro Merino, vice-président de l'exploration de Pan Global Resources et personne qualifiée au sens du National Instrument 43-101, a approuvé les informations scientifiques et techniques de ce communiqué de presse. M. Merino n'est pas indépendant de la société.

À propos du projet d'Escacena, dans le sud de l'Espagne

Le projet d'Escacena, la zone d'Escacena Sud récemment ajoutée et les nouvelles zones d'application constituent ensemble un ensemble de droits miniers couvrant plus de 13 000 hectares contrôlés à 100 % par Pan Global dans l'est de la ceinture de pyrite ibérique, la deuxième plus grande région productrice de cuivre d'Europe. Escacena est située près de la mine en exploitation de Riotinto (Atalaya) et à proximité immédiate des anciennes mines d'Aznalcóllar et de Los Frailes, où Minera Los Frailes (Grupo México) entame le développement d'une nouvelle mine souterraine sous l'ancienne mine à ciel ouvert de Los Frailes. Le projet d'Escacena comprend des estimations de ressources minérales pour les gisements de cuivre-étain-argent de La Romana et de cuivre-or de Cañada Honda, ainsi que 15 autres cibles potentielles à suivre.

Estimations préliminaires des ressources minérales du projet d'Escacena

La Romana

Mesurées et indiquées : 32,4 Mt à 0,37 % Cu, 270 ppm Sn, 1,7 g/t Ag, 0,44 % CuEq (119,5 kt Cu, 8,8 kt Sn, 1,7 Moz Ag) - à une teneur de coupure de 0,2 % de cuivre, et

: 32,4 Mt à 0,37 % Cu, 270 ppm Sn, 1,7 g/t Ag, 0,44 % CuEq (119,5 kt Cu, 8,8 kt Sn, 1,7 Moz Ag) - à une teneur de coupure de 0,2 % de cuivre, et Présumées : 4,0 Mt à 0,40 % Cu, 71 ppm Sn, 1,4 g/t Ag ; 0,42 % CuEq (15,8 kt Cu, 0,3 kt Sn, 0,2 Moz Ag) - à une teneur de coupure de 0,2 % de cuivre

Cañada Honda

Présumées : 5,0 Mt à 0,65 g/t Au, 0,14 % Cu, 1,2 g/t Ag ; 0,74 g/t AuEq (104 koz Au, 6,8 kt Cu, 0,2 Moz Ag) - à une teneur de coupure de 0,25 g/t d'or.

Pour plus de détails et des informations techniques supplémentaires, veuillez consulter le communiqué de presse du 12 février 2026.

À propos du projet de Cármenes, Nord de l'Espagne

Le projet de Cármenes est situé sur la ceinture aurifère du Rio Narcea, à environ 55 km au nord de la ville de León, et comprend cinq permis de recherche sur 5 653 hectares détenus à 100% par Pan Global. La zone du projet est très prometteuse en ce qui concerne les corps multiples ou « grappes » de minéralisation formées dans des brèches hydrothermales/épithermales carbonatées pour ce qui est du cuivre, du nickel, du cobalt et de l'or. La zone comprend les anciennes mines de Profunda et Providencia qui ont été exploitées jusque dans les années 1930 et qui produisaient des concentrés de cuivre et de cobalt et de nickel. De nombreux autres petits chantiers miniers historiques dans la région mettent en évidence le potentiel d'autres minéralisations. Ces types de gisements peuvent avoir des dimensions verticales importantes dépassant 1 km. Le premier programme de forage réalisé par la société en 2025 sur la cible de Providencia a recoupé une quantité significative d'or, ce qui laisse présager la première découverte importante d'or en Espagne depuis plus de vingt ans.

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. recherche activement des gisements minéraux riches en cuivre, ainsi que de l'or et d'autres métaux. Métal essentiel à l'électrification mondiale et à la transition énergétique, le cuivre présente des fondamentaux convaincants en matière d'offre et de demande et des perspectives de prix élevés à long terme. L'or atteint également des prix record.

Le projet d'Escacena, fleuron de la société, qui abrite les ressources minérales en cuivre-étain-or de La Romana et de Cañada Honda, se trouve dans la prolifique ceinture de pyrite ibérique du sud de l'Espagne, où les antécédents favorables en matière d'obtention de permis, l'excellente infrastructure, l'expertise minière et professionnelle et le soutien de la Commission européenne au cuivre en tant que matière première stratégique définissent collectivement une juridiction de niveau 1 à faible risque pour l'investissement minier. Le deuxième projet de la société, à Cármenes, dans le nord de l'Espagne, est une région qui possède un long passé minier et d'excellentes infrastructures. L'équipe de Pan Global est composée de talents confirmés dans les domaines de l'exploration, de la découverte, du développement et de l'exploitation minière. Pan Global Resources s'engage à travailler en toute sécurité et dans le plus grand respect de l'environnement et des communautés avec lesquelles nous travaillons. L'entreprise est membre du Pacte mondial des Nations unies, dont elle respecte les principes.

Pour en savoir plus sur Pan Global Resources, consultez la présentation « Curation Connect » de la société et découvrez les réponses générées par l'IA à vos questions sur https://app.curationconnect.com/company/Pan-Global-Resources-44037?utm_source=pg_mediareleases.

www.panglobalresources.com

Déclarations prospectives

Les déclarations qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives, y compris toute déclaration concernant les convictions, les plans, les attentes ou les intentions concernant l'avenir. Il est important de noter que les résultats réels de la société pourraient différer sensiblement de ceux qui figurent dans ces déclarations prospectives. D'après la société, les attentes exprimées dans les informations prospectives incluses dans le présent communiqué sont raisonnables, mais elle ne garantit pas que ces attentes s'avéreront exactes et il convient donc de ne pas s'y fier indûment. Les risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux, environnementaux et technologiques qui peuvent avoir une incidence sur les activités, les marchés, les produits et les prix de la société. Les lecteurs sont priés de consulter les renseignements sur les risques présentés dans le document d'analyse et de discussion de la direction de la société concernant ses états financiers vérifiés et déposés auprès de la British Columbia Securities Commission.

Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont fondées sur les informations dont dispose la société à la date du présent communiqué. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, la société n'a nullement l'intention de mettre à jour ces informations prospectives et n'assume aucune obligation à cet égard.

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POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER : Jason Mercier, vice-président chargé des relations avec les investisseurs et de la communication, [email protected] / [email protected], Tél. : +1-236-886-9518 ; Justin Byrd, directeur financier, [email protected]