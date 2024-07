PAN GLOBAL FAIT PROGRESSER L'EXPLORATION DU PROJET DE CUIVRE-NICKEL-COBALT-OR DE CÁRMENES DANS LE NORD DE L'ESPAGNE

« Le projet de Cármenes est développé conjointement avec le projet Escacena et représente un ajout intéressant au pipeline d'exploration de Pan Global en Espagne, ciblant le cuivre, le nickel et le cobalt à teneur exceptionnellement élevée, qui sont tous des métaux essentiels à la transition énergétique mondiale, ainsi qu'une association potentiellement importante avec l'or », déclare Tim Moody, président-directeur général de Pan Global. « Le projet comprend les anciennes mines de cuivre, de cobalt et de nickel Divina-Providencia (« Providencia ») et Profunda, qui présentent toutes deux un excellent potentiel d'expansion latérale et en profondeur de la minéralisation. Ces types de gisements de cheminées de brèche se produisent généralement en grappes, et la zone est très prometteuse pour la découverte de cheminées de brèche supplémentaires ».

Outre les premiers travaux d'exploration à Cármenes, des forages de délimitation des ressources sont en cours sur la cible de La Romana dans le projet phare de la société, Escacena, dans la ceinture de pyrite ibérique, dans le sud de l'Espagne. D'autres résultats de forage seront communiqués dès qu'ils seront disponibles, notamment ceux des forages récemment effectués sur la cible Cañada Honda, qui connaît une croissance rapide. Des progrès encourageants sont également réalisés pour accéder à l'importante cible Bravo de la société, localisée immédiatement à l'est de La Romana.

Webcast pour les investisseurs :

La société organisera un webcast pour les investisseurs avec le PDG Tim Moody le mardi 9 juillet 2024 à 13 heures, heure de l'Est ou 10 heures, heure du Pacifique, afin de discuter de l'opportunité du projet de Cármenes et de fournir une mise à jour des travaux en cours sur le projet phare Escacena. Une session de questions-réponses suivra une courte présentation.

Exploration planifiée et nouveaux résultats à Cármenes

Le projet de Cármenes représente une zone très encourageante pour la minéralisation de type « cheminée » de brèche dans les carbonates, avec des preuves de teneurs élevées en cuivre, en nickel, en cobalt et en or. Les priorités initiales en matière d'exploration comprennent les anciennes zones minières de Profunda et Providencia, ciblant les extensions de la minéralisation en cuivre-nickel-cobalt sous les chantiers miniers et les gossans récemment cartographiés. Toute la zone du projet comprend de nombreux autres petits chantiers miniers historiques, soulignant le potentiel d'autres cheminées de brèche et d'autres styles de minéralisation.

Pan Global a entamé l'exploration systématique du projet de Cármenes après une première phase d'échantillonnage de reconnaissance et un examen détaillé des explorations antérieures dans la région. Le programme comprend une cartographie détaillée et des levés géochimiques de surface, la planification des forages à Profunda et Providencia et le suivi des cibles identifiées lors de l'exploration passée.

Le tableau 1 (ci-dessous) présente les résultats d'analyse de nouveaux échantillons de roches prélevés par Pan Global dans les chantiers miniers souterrains et les gossans de surface à Providencia et Profunda, ainsi que les résultats d'échantillons souterrains non rapportés précédemment, acquis avec les droits miniers des anciens propriétaires, « Sociedad de Investigación y Explotación Minera de Castilla y León, S.A. » (SIEMCALSA). La figure 2 (ci-dessous) comprend un plan de la cible de Providencia et de l'emplacement des échantillons de gossan. La figure 3 présente des coupes transversales des mines de Providencia et de Profunda avec l'emplacement des échantillons.

Les échantillons de roche de Pan Global et de SIEMCALSA ont été analysés en utilisant le même laboratoire et les mêmes protocoles d'échantillonnage. Les échantillons souterrains étaient constitués d'éclats de roche provenant des parois d'anciens tunnels miniers/stopes. Les teneurs moyennes des échantillons souterrains combinés de Pan Global et de SIEMCALSA à Providencia et Profunda sont les suivantes :

Providencia (22 échantillons) - 2,53 % de Cu, 1,28 % de Ni, 0,68 % de Co, 0,6 g/t Au, 3,1 g/t Ag

Profunda (8 échantillons) - 10,3 % de Cu, 0,18 % de Ni, 0,19 % de Co, 0,1 g/t Au, 15,6 g/t Ag

La cartographie de reconnaissance réalisée par Pan Global sur la cible de Providencia a permis d'identifier des brèches abritant les chantiers miniers historiques et des gossans de surface, sur une zone de plus de 300 x 100 mètres. La zone cible de Profunda présente des dimensions similaires. Les résultats d'analyse de six échantillons de gossans (éclats de roche d'affleurements de gossans et de flotteurs) prélevés à Providencia s'élèvent en moyenne à 3,8 g/t Au, 0,41 % Cu, 0,28 % de Ni, 0,10 % de Co et à 3,7 g/t Ag. Les résultats mettent en évidence un potentiel supplémentaire non testé de minéralisation importante en or et en cuivre-nickel-cobalt sous les gossans à l'extérieur des chantiers de la mine.

Tableau 1 - Résultats d'analyse d'échantillons de roche, y compris des échantillons instantanés ou des éclats de roche provenant des parois des chantiers miniers souterrains historiques de Providencia et Profunda, et des échantillons de gossan provenant de la cible de Providencia.

SOUTERRAIN DE PROVIDENCIA Cu Co Ni Au Ag U ÉCHANTILLON SOCIÉTÉ TYPE % % % ppm ppm ppm D808458 PGZ Instantané 1,34 0,40 0,64 0,24 <0,5 50 D808459 PGZ Instantané 0,30 0,77 0,45 0,07 <0,5 20 D808460 PGZ Instantané 0,09 0,05 0,11 0,46 <0,5 10 D808470 PGZ Instantané 4,51 1,16 2,09 0,96 1,8 100 D808471 PGZ Instantané 0,25 0,53 0,40 0,07 <0,5 10 D808472 PGZ Instantané 0,02 0,01 0,05 0,26 <0,5 <10 21266 SIEMCALSA Instantané 4,76 1,00 2,89 0,74 1,2 110 21267 SIEMCALSA Instantané 0,81 0,08 0,14 0,19 2,5 20 21268 SIEMCALSA Instantané 0,61 0,05 0,07 0,19 2,0 170 21269 SIEMCALSA Instantané 0,16 0,03 0,05 0,05 <0,5 10 21270 SIEMCALSA Instantané 4,47 0,30 0,71 0,19 2,1 10 21271 SIEMCALSA Instantané 0,30 0,03 0,07 0,14 <0,5 <10 21272 SIEMCALSA Instantané 3,95 1,34 2,74 0,34 1,8 10 21273 SIEMCALSA Instantané 2,22 0,76 1,06 1,11 5,2 <10 21274 SIEMCALSA Instantané 1,36 0,90 1,53 0,34 1,7 10 21275 SIEMCALSA Instantané 5,87 1,49 3,51 1,20 1,5 10 21276 SIEMCALSA Instantané 6,48 2,14 4,71 1,06 2,3 <10 21277 SIEMCALSA Instantané 1,49 0,34 0,61 0,18 1,3 <10 21278 SIEMCALSA Instantané 0,08 0,03 0,05 0,15 <0,5 10 21279 SIEMCALSA Instantané 0,89 0,28 0,42 0,42 2,4 <10 21280 SIEMCALSA Instantané 5,24 1,27 1,36 2,05 2,1 10 21281 SIEMCALSA Instantané 10,35 1,94 4,56 3,23 16,0 <10

















SOUTERRAIN PROFOND Cu Co Ni Au Ag U ÉCHANTILLON SOCIÉTÉ TYPE % % % ppm ppm ppm D808463 PGZ Instantané 5,20 0,06 0,14 0,25 13,00 50 D808477 PGZ Instantané 2,45 0,04 0,13 0,26 6,70 40 D808478 PGZ Instantané 10,40 0,08 0,09 0,11 10,60 410 26623 SIEMCALSA Instantané 11,25 0,51 0,33 0,03 14,20 370 26624 SIEMCALSA Instantané 7,21 0,28 0,15 0,02 5,70 1310 26625 SIEMCALSA Instantané 27,20 0,27 0,24 0,09 35,30 610 26626 SIEMCALSA Instantané 7,59 0,20 0,21 0,03 4,00 1610 26627 SIEMCALSA Instantané 11,10 0,09 0,16 0,05 35,20 2090

















PROVIDENCIA GOSSAN Cu Co Ni Au Ag U ÉCHANTILLON SOCIÉTÉ TYPE % % % ppm ppm ppm D808457 PGZ Instantané 0,66 0,17 0,56 1,04 6,20 20 D808469 PGZ Instantané 0,87 0,12 0,44 1,02 1,90 20 G806208 PGZ Flotteur 0,22 0,09 0,30 10,55 2,40 20 G806209 PGZ Flotteur 0,36 0,10 0,17 3,05 5,70 10 G806234 PGZ Instantané 0,22 0,06 0,11 3,39 1,60 20 G806235 PGZ Instantané 0,16 0,08 0,11 3,66 4,10 20

Historique du projet Cármenes

La zone du projet dfe Cármenes comprend trois autorisations de recherche (4 028 hectares au total) acquises à 100 % par Pan Global auprès de la société publique espagnole d'exploration SIEMCALSA, ainsi que toutes les données d'exploration associées, et deux autorisations de recherche supplémentaires (1 625 hectares au total) obtenus à la suite de demandes de droits miniers déposées par la filiale à 100 % de la société, Minera Águila Sociedad Limitada (MASL). Il n'y a pas de redevances sur les droits miniers.

Les mines de cuivre, de cobalt et de nickel de Profunda et de Providencia ont été exploitées de façon continue entre 1860 et 1880, puis de façon intermittente jusqu'aux années 1930. Les teneurs des mines (non vérifiées) comprennent 1,9 % de Cu, 1,8 % de Ni, 0,9 % de Co à Providencia et 2,2 % de Cu, 1,5 % de Ni, 0,9 % de Co à Profunda.1 De l'uranium élevé est également présent dans les niveaux supérieurs à Profunda, dans la zone supergène. Les mines produisent des concentrés de cuivre et de cobalt, contenant tous deux du nickel. L'exploitation souterraine s'est étendue jusqu'à une profondeur d'environ 100 m sous la surface à Providencia et 260 m à Profunda, et la minéralisation reste ouverte en profondeur et le long de la direction dans les deux cas. Une fonderie a été installée dans les années 1920 pour les mines, mais elle a été détruite pendant la guerre civile espagnole dans les années 1930. La poursuite de l'exploitation a été affectée par des infiltrations d'eau dans les niveaux les plus profonds des mines. Les projets ultérieurs de reprise de l'exploitation minière ont échoué. L'exploitation minière artisanale a été pratiquée ailleurs dans la région jusque dans les années 1960.

SIEMCALSA a commencé à explorer la zone de 2009 à 2017, et par le biais d'une joint venture (JV) sur une partie de la zone avec Riedel Resources (ASX: RIE) de 2017 à 2019, date à laquelle l'exploration s'est arrêtée. SIEMCALSA s'est concentré sur quatre zones cibles : Profunda, Providencia, Fontun et Valverdin. Les données d'exploration indiquent de nombreuses autres cibles non testées qui doivent faire l'objet d'une exploration complémentaire.

Quatre forages au diamant ont été réalisés dans le cadre de l'entreprise commune SIEMCALSA avec Riedel Resources, afin de tester des cibles de chargeabilité IP. Il s'agit notamment du trou CMN-3, foré dans la brèche principale de la mine Profunda, qui a recoupé des teneurs de 7,72 % de Cu, 0,11 % de Co, 0,09 % de Ni, 0,44 % de U et 0,24 % de Zn sur 1,95 m dans le mur d'un stope de 7 m de large précédemment exploité2. La zone minière de Providencia n'était pas couverte par l'entreprise commune et n'a pas fait l'objet de forages.

L'engagement financier de Soar

Pan Global a le plaisir d'annoncer que Soar Financial Partners (une marque de NorthStar Communications GmbH) (« Soar ») a été retenue pour soutenir les activités de relations publiques conformément à un accord conclu entre la société et Soar datant du 26 juin 2024 (l'« Accord en matière de relations publiques »), sous réserve de l'acceptation par la Bourse de croissance TSX (« TSX-V »).

L'Accord en matière de relations publiques a une durée initiale de six mois et comprend des honoraires et l'octroi de 300 000 options d'achat d'actions de Pan Global (les « options ») qui sont acquises trimestriellement à un prix d'exercice de 0,20 $ par action ordinaire et qui expirent 36 mois après la date de l'octroi. Soar ne détient actuellement aucune action de l'entreprise et les honoraires versés ne concernent que des services.

__________________________ 1 Instituto Geológico y Minero de España, Mongografia N.o 4 - Recursos Minerales, 2003, pp186-187

2 Riedel Resources communiqué de presse et annonce ASX du 26 octobre 2018 intitulés « Drilling Programme Highlights Exploration Potential and Validates Exploration Strategy » : https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2995-02039382-6A905981

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. cible activement les gisements minéraux riches en cuivre, compte tenu des fondamentaux convaincants de l'offre et de la demande de cuivre et des perspectives de prix élevés à long terme, en tant que métal essentiel pour l'électrification mondiale et la transition énergétique. Le projet phare de la société, Escacena, est situé dans la prolifique ceinture de pyrite ibérique, dans le sud de l'Espagne, où les antécédents favorables en matière d'autorisations, l'excellente infrastructure, l'expertise minière et professionnelle ainsi que le soutien de la Commission européenne au cuivre en tant que matière première stratégique, définissent collectivement une juridiction de premier plan pour les investissements miniers. L'équipe de Pan Global comprend des talents chevronnés dans les domaines de l'exploration, de la découverte, du développement et de l'exploitation minière, qui s'engagent tous à travailler dans le plus grand respect des mesures de sécurité, de l'environnement et des communautés avec lesquelles ils travaillent. L'entreprise est membre du Pacte mondial des Nations unies, dont elle respecte les principes.

Personne qualifiée

Alvaro Merino, directeur adjoint de l'exploration pour Pan Global Resources et personne qualifiée au sens du Règlement 43-101, a approuvé les renseignements scientifiques et techniques pour le présent communiqué, notamment l'exploration et l'échantillonnage effectués par SIEMCALSA. M. Merino n'est pas indépendant de la société.

AQ/CQ

Les échantillons de roche livrés à l'installation de préparation d'échantillons d'ALS à Séville ont été préparés et analysés à l'installation d'ALS en Irlande. Tous les échantillons ont été concassés, fendus et pulvérisés selon les méthodes CRU-31, SPL-22Y et PUL-31. L'analyse de l'or s'est faite par essai au feu de 30 g avec finition AA (Au-AA23). L'analyse multi-éléments a été réalisée à l'aide d'un digest 4 acides avec finition ICP-AES (ME-ICP61). Les échantillons de surclassement ont été analysés par digestion acide avec finition ICP-AES (OG62). Des matériaux de référence certifiés ont été insérés à raison de 1/25 échantillons. Les résultats des échantillons choisis sont sélectifs par nature et peuvent ne pas être représentatifs des teneurs moyennes de la minéralisation.

Au nom du conseil d'administration

Déclarations prospectives

Les déclarations qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives, y compris toutes déclarations concernant les croyances, les plans, les attentes ou les intentions concernant l'avenir. Il est important de noter que les résultats réels de la Société pourraient différer sensiblement de ceux qui figurent dans ces déclarations prospectives. D'après la Société, les attentes exprimées dans les informations prospectives incluses dans le présent communiqué sont raisonnables, mais la Société ne garantit pas que ces attentes s'avéreront exactes et il convient donc de ne pas s'y fier indûment. Les risques et les incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux, environnementaux et technologiques qui peuvent avoir une incidence sur les activités, les marchés, les produits et les prix de la Société. Les lecteurs doivent consulter les renseignements sur les risques présentés dans le document d'analyse et de discussion de la direction de la Société concernant ses états financiers vérifiés et déposés auprès de la British Columbia Securities Commission.

Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont fondées sur les informations dont dispose la Société à la date du présent communiqué. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société n'a pas l'intention de mettre à jour ces informations prospectives et n'assume aucune obligation à cet égard.

