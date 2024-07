PAN GLOBAL INICIA LA EXPLORACIÓN EN EL PROYECTO DE COBRE-NÍQUEL-COBALTO-ORO DE CÁRMENES, EN EL NORTE DE ESPAÑA

"El Proyecto Cármenes se está desarrollando simultáneamente al Proyecto Escacena y representa una atractiva adición a la cartera de exploración de Pan Global en España, ya que se centra en cobre, níquel y cobalto de leyes excepcionalmente altas, todos ellos metales fundamentales para la transición energética global, además de tener una asociación potencialmente significativa con oro", declaró Tim Moody, Presidente y Consejero Delegado de Pan Global. "El Proyecto incluye las antiguas minas de cobre, cobalto y níquel Divina Providencia ("Providencia") y Profunda, ambas con excelente potencial para extender significativamente la mineralización lateralmente y en profundidad. Este tipo de yacimientos "breccia pipe" (pipa de brecha o chimenea de brecha) aparece típicamente en grupos, y el área es altamente prospectiva para el descubrimiento de pipas de brecha adicionales."

Además de los primeros trabajos de exploración en Cármenes, se están llevando a cabo sondeos de definición de recursos en el objetivo de La Romana, en el Proyecto Escacena de la empresa, situado en la Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España. Se informará de más resultados en cuanto se disponga de ellos, incluidos los de los sondeos recientemente completados en el objetivo de Cañada Honda, que está creciendo rápidamente. También se están realizando alentadores progresos para acceder al gran objetivo denominado Bravo, situado al este de La Romana.

Exploración prevista y nuevos resultados en Cármenes

El proyecto Cármenes es un área altamente potencial para la mineralización de pipas de brecha de carbonato, con evidencias de altas leyes de cobre, níquel, cobalto y oro. Las prioridades iniciales de exploración incluyen las antiguas zonas mineras de Profunda y Providencia, con el objetivo de ampliar la mineralización de cobre, níquel y cobalto por debajo de estas antiguas explotaciones mineras, y los gossan cartografiados recientemente. En toda la zona del proyecto existen numerosas explotaciones mineras históricas de menor tamaño, que ponen de relieve el potencial de otras pipas de brecha y otros estilos de mineralización.

Pan Global ha comenzado la exploración sistemática en el Proyecto Cármenes tras una fase inicial de muestreo de reconocimiento y una revisión detallada de la exploración anterior en la zona. El programa incluye cartografía detallada y estudios geoquímicos de superficie, planificación de sondeos en Profunda y Providencia, y seguimiento de objetivos identificados en exploraciones anteriores.

La Tabla 1 (más abajo) incluye los resultados de los ensayos de las nuevas muestras de roca recuperadas por Pan Global en el interior de las antiguas minas subterráneas y gossan superficiales de Providencia y Profunda, así como los resultados de muestras subterráneas no comunicados anteriormente y adquiridos con los derechos mineros de los anteriores propietarios, la "Sociedad de Investigación y Explotación Minera de Castilla y León, S.A." (SIEMCALSA). En la Figura 2 se presenta un plano del objetivo Providencia y de las ubicaciones de las muestras de gossan. En la Figura 3 se muestran secciones transversales de las minas Providencia y Profunda con la ubicación de las muestras.

Las muestras de roca de Pan Global y SIEMCALSA se analizaron utilizando el mismo laboratorio y los mismos protocolos de muestreo. Las muestras subterráneas consistieron en fragmentos de roca de las paredes de antiguos túneles/excavaciones de la mina. Las leyes medias de las muestras subterráneas combinadas de Pan Global y SIEMCALSA en Providencia y Profunda, incluyen:

Providencia (22 muestras) – 2,53% Cu, 1,28% Ni, 0,68% Co, 0,6g/t Au, 3,1g/t Ag

Profunda (8 muestras) – 10,3% Cu, 0,18% Ni, 0,19% Co, 0,1g/t Au, 15,6g/t Ag

La cartografía realizada por Pan Global en el objetivo de Providencia ha identificado brechas que albergan las explotaciones mineras históricas y gossan superficiales en un área de más de 300 x 100 metros. El área objetivo en Profunda tiene dimensiones similares. Los resultados de análisis para seis muestras de gossan (muestras de roca de afloramientos de gossan y roca suelta) recogidas en Providencia promedian 3,8g/t Au, 0,41% Cu, 0,28% Ni, 0,10% Co y 3,7g/t Ag. Los resultados ponen de relieve un potencial adicional no comprobado de una importante mineralización de oro y cobre-níquel-cobalto bajo los gossan, fuera de la zona anteriormente minada.

Tabla 1 – Resultados de análisis de muestras de rocas, incluyendo muestras tomadas de las paredes de las minas subterráneas históricas de Providencia y Profunda, y muestras de gossan del objetivo Providencia

PROVIDENCIA INTERIOR Cu Co Ni Au Ag U MUESTRA EMPRESA TIPO % % % ppm ppm ppm D808458 PGZ Grab 1,34 0,40 0,64 0,24 <0,5 50 D808459 PGZ Grab 0,30 0,77 0,45 0,07 <0,5 20 D808460 PGZ Grab 0,09 0,05 0,11 0,46 <0,5 10 D808470 PGZ Grab 4,51 1,16 2,09 0,96 1,8 100 D808471 PGZ Grab 0,25 0,53 0,40 0,07 <0,5 10 D808472 PGZ Grab 0,02 0,01 0,05 0,26 <0,5 <10 21266 SIEMCALSA Grab 4,76 1,00 2,89 0,74 1,2 110 21267 SIEMCALSA Grab 0,81 0,08 0,14 0,19 2,5 20 21268 SIEMCALSA Grab 0,61 0,05 0,07 0,19 2,0 170 21269 SIEMCALSA Grab 0,16 0,03 0,05 0,05 <0,5 10 21270 SIEMCALSA Grab 4,47 0,30 0,71 0,19 2,1 10 21271 SIEMCALSA Grab 0,30 0,03 0,07 0,14 <0,5 <10 21272 SIEMCALSA Grab 3,95 1,34 2,74 0,34 1,8 10 21273 SIEMCALSA Grab 2,22 0,76 1,06 1,11 5,2 <10 21274 SIEMCALSA Grab 1,36 0,90 1,53 0,34 1,7 10 21275 SIEMCALSA Grab 5,87 1,49 3,51 1,20 1,5 10 21276 SIEMCALSA Grab 6,48 2,14 4,71 1,06 2,3 <10 21277 SIEMCALSA Grab 1,49 0,34 0,61 0,18 1,3 <10 21278 SIEMCALSA Grab 0,08 0,03 0,05 0,15 <0,5 10 21279 SIEMCALSA Grab 0,89 0,28 0,42 0,42 2,4 <10 21280 SIEMCALSA Grab 5,24 1,27 1,36 2,05 2,1 10 21281 SIEMCALSA Grab 10,35 1,94 4,56 3,23 16,0 <10

















PROFUNDA INTERIOR Cu Co Ni Au Ag U MUESTRA EMPRESA TIPO % % % ppm ppm ppm D808463 PGZ Grab 5,20 0,06 0,14 0,25 13,00 50 D808477 PGZ Grab 2,45 0,04 0,13 0,26 6,70 40 D808478 PGZ Grab 10,40 0,08 0,09 0,11 10,60 410 26623 SIEMCALSA Grab 11,25 0,51 0,33 0,03 14,20 370 26624 SIEMCALSA Grab 7,21 0,28 0,15 0,02 5,70 1310 26625 SIEMCALSA Grab 27,20 0,27 0,24 0,09 35,30 610 26626 SIEMCALSA Grab 7,59 0,20 0,21 0,03 4,00 1610 26627 SIEMCALSA Grab 11,10 0,09 0,16 0,05 35,20 2090

















PROVIDENCIA GOSSAN Cu Co Ni Au Ag U MUESTRA EMPRESA TIPO % % % ppm ppm ppm D808457 PGZ Grab 0,66 0,17 0,56 1,04 6,20 20 D808469 PGZ Grab 0,87 0,12 0,44 1,02 1,90 20 G806208 PGZ Float 0,22 0,09 0,30 10,55 2,40 20 G806209 PGZ Float 0,36 0,10 0,17 3,05 5,70 10 G806234 PGZ Grab 0,22 0,06 0,11 3,39 1,60 20 G806235 PGZ Grab 0,16 0,08 0,11 3,66 4,10 20

Antecedentes del Proyecto Cármenes

El área del Proyecto Cármenes comprende tres Permisos de Investigación (un total de 4.028 hectáreas) que fueron adquiridos al 100% por Pan Global de la empresa estatal española de exploración SIEMCALSA junto con todos los datos de exploración asociados, y dos Permisos de Investigación adicionales admitidos definitivamente (un total de 1.625 hectáreas) tras las solicitudes efectuadas por parte de Minera Águila, S.L. (MASL), empresa filial propiedad al 100% de la Compañía. No existen regalías sobre ninguno de los derechos mineros.

Las minas de cobre-cobalto-níquel de Profunda y Providencia se explotaron de forma continua entre 1860 y 1880, y de forma intermitente hasta la década de 1930. Las leyes de la mina (no verificadas) incluyen 1,9% Cu, 1,8% Ni, 0,9% Co en Providencia y 2,2% Cu, 1,5% Ni, 0,9% Co en Profunda[1]. También hay valores altos de uranio en los niveles superiores de Profunda, en la zona supergénica. Las minas produjeron concentrados de cobre y cobalto, ambos con níquel. La explotación subterránea se extendió hasta aproximadamente 100 m por debajo de la superficie en Providencia y 260 m en Profunda, y la mineralización sigue abierta en profundidad y a lo largo del rumbo en ambas minas. En la década de 1920 se instaló una fundición para las minas, pero fue destruida durante la guerra civil española en la década de 1930, y la explotación posterior se vio afectada por la entrada de agua en los niveles más profundos. Los planes posteriores para reanudar la explotación no prosperaron. Hasta la década de 1960 se practicó minería artesanal en otros lugares de la zona.

SIEMCALSA comenzó a explorar en la zona desde 2009 hasta 2017, y a través de una Joint Venture (JV) en parte de aquélla con Riedel Resources (ASX: RIE) desde 2017 hasta 2019, cuando se detuvo la exploración. SIEMCALSA se centró en cuatro áreas objetivo, Profunda, Providencia, Fontún y Valverdín. Los datos de exploración indican otros numerosos objetivos no comprobados que requieren exploración de seguimiento.

Durante la JV de SIEMCALSA con Riedel Resources se completaron cuatro sondeos con recuperación de testigo, verificando objetivos de cargabilidad IP. Esto incluyó el sondeo CMN-3, que perforó en la brecha principal en la mina Profunda, cortando leyes de 7,72% Cu, 0,11% Co, 0,09% Ni, 0,44% U y 0,24% Zn en 1,95m en la pared de una cámara previamente minada de 7 metros de ancho[2]. La zona de la mina Providencia estaba fuera de la JV y allí no se perforó.

Contratación de Soar Financial

Pan Global se complace en anunciar que Soar Financial Partners (una marca de NorthStar Communications GmbH) ("Soar") ha sido contratada para apoyar las actividades de relaciones públicas en virtud de un acuerdo celebrado entre la Compañía y Soar con fecha 26 de junio de 2024 (el "Acuerdo de Relaciones Públicas"), sujeto a la aceptación de la TSX Venture Exchange ("TSX-V").

El Acuerdo de Relaciones Públicas tiene una vigencia inicial de seis meses e incluye honorarios y la concesión de 300.000 opciones sobre acciones de Pan Global (las "Opciones") que se devengan trimestralmente a un precio de ejercicio de 0,20 $ por acción ordinaria y con vencimiento a los 36 meses de la fecha de concesión. Soar no posee actualmente ninguna acción de la empresa y los honorarios pagados son únicamente por servicios.

Sobre Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. busca activamente yacimientos minerales ricos en cobre, dados los convincentes fundamentos de la oferta y la demanda de cobre y las perspectivas de fuertes precios a largo plazo como metal crítico para la electrificación global y la transición energética. El Proyecto Escacena, buque insignia de la Compañía, está situado en la prolífica Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España, donde un historial favorable de permisos, excelentes infraestructuras, experiencia minera y profesional, y el apoyo al cobre como Materia Prima Estratégica por parte de la Comisión Europea definen colectivamente una jurisdicción de primer nivel para la inversión minera. El equipo de Pan Global está formado por profesionales de reconocido talento en exploración, descubrimiento, desarrollo y explotación minera, todos ellos comprometidos a trabajar de forma segura y con el máximo respeto por el medio ambiente y las comunidades con las que colaboramos. La empresa es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y opera conforme a sus principios.

Persona Cualificada

Álvaro Merino, Vicepresidente de Exploración de Pan Global Resources y persona cualificada según se define en el Instrumento Nacional 43-101, ha revisado y aprueba la información científica y técnica contenida en este comunicado de prensa, incluyendo la exploración y el muestreo realizado por SIEMCALSA. El Sr. Merino no es independiente de la Compañía.

QA/QC

Las muestras de roca entregadas a las instalaciones de preparación de muestras de ALS en Sevilla se prepararon y analizaron en las instalaciones de ALS en Irlanda. Todas las muestras fueron trituradas, divididas y pulverizadas utilizando los métodos CRU-31, SPL-22Y y PUL-31. El análisis del oro se realizó mediante ensayo al fuego de 30 g con acabado AA (Au-AA23). El análisis multielemento se realizó mediante digestión de 4 ácidos con acabado ICP-AES (ME-ICP61). Las muestras de sobreclasificación se analizaron mediante digestión de 4 ácidos con acabado ICP-AES (OG62). Se insertaron materiales de referencia certificados a 1/25 muestras. Los resultados de las muestras son selectivos por naturaleza y pueden no ser representativos de la ley media de la mineralización.

En nombre del Consejo de Administración

Declaraciones de intenciones

Las declaraciones que no son puramente históricas son declaraciones de intenciones, incluida cualquier declaración relativa a creencias, planes, expectativas o intenciones con respecto al futuro. Es importante tener en cuenta que los resultados reales y los resultados reales de la empresa podrían diferir materialmente de los de dichas declaraciones prospectivas. La empresa cree que las expectativas reflejadas en la información prospectiva incluida en este comunicado de prensa son razonables, pero no puede garantizarse que estas expectativas resulten ser correctas y no debe confiarse indebidamente en dicha información prospectiva. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, factores económicos, competitivos, gubernamentales, medioambientales y tecnológicos que pueden afectar a las operaciones, mercados, productos y precios de la empresa. Los lectores deben consultar la información sobre riesgos que figura en el informe de gestión de la empresa sobre sus estados financieros auditados, presentado ante la Comisión de Valores de Columbia Británica.

La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en la información de que dispone la empresa en la fecha de su publicación. Salvo en la medida en que lo exija la legislación aplicable en materia de valores, la Sociedad no tiene intención de actualizar esta información prospectiva, ni asume obligación alguna al respecto.

NI TSX VENTURE EXCHANGE NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACIÓN (TAL Y COMO SE DEFINE ESTE TÉRMINO EN LAS POLÍTICAS DE TSX VENTURE EXCHANGE) ACEPTAN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA ADECUACIÓN O EXACTITUD DE ESTE COMUNICADO.

