PARAMOUNT PICTURES PRÄSENTIERT DEN FINALEN GLADIATOR II-TRAILER MIT DER GRÖSSTEN MASSENMEDIALEN STRASSENBLOCKADE IN DER GESCHICHTE

NEW YORK, 18. November 2024 /PRNewswire/ -- Am Montag, den 18. November, wird Paramount den finalen :60-Trailer für GLADIATOR II mit der größten globalen Massenmediensperre aller Zeiten debütieren und damit über 300 Millionen Zuschauer gleichzeitig auf der ganzen Welt über Rundfunk, Kabel, digitale und Audio-Plattformen erreichen.

Ab 9pm EST / 6pm PST wird eine gleichzeitige Straßensperre auf über 4.000 Netzwerken, digitalen Plattformen, lokalen Sendern, spanischsprachigen Sendern und Radiosendern durchgeführt.

Gladiator II

Zu den Höhepunkten gehören die nationalen Übertragungshits Monday night football auf ABC, NCIS auf CBS, The Voice auf NBC und Rescue Hi-Surf auf Fox. Auf digitaler Ebene werden die Zuschauer den Trailer im Rahmen von Takeovers bei Google, Roku, Meta, TikTok, Snap und Tausenden anderen sehen. Zu den Kabelsendern gehören u. a. Paramount Global, Disney, FOX, NBC, Univision und Warner, zu den Radiosendern iHeart, Cumulus, Townsquare und viele mehr.

Die Mediensperre wird weltweit auf 53 Kanälen in Frankreich, Deutschland, Italien, dem Nahen Osten, den Niederlanden, Spanien, Schweden, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich, auf 11 Kanälen in Brasilien und Mexiko sowie auf 18 Kanälen in Australien, Japan, Korea und Taiwan zu sehen sein.

GLADIATOR II eröffnete auf Platz 1 an den internationalen Kinokassen und erreichte ein rekordverdächtiges internationales Ergebnis von $87 Mio., einschließlich bezahlter Vorpremieren, nachdem er am Samstag, den 16. November, $28 Mio. in 63 Märkten eingespielt hatte. Dies ist der größte internationale Start eines Films mit Altersfreigabe für Paramount Pictures und der größte internationale Start eines Films von Ridley Scott.

IM INLAND IST GLADIATOR II NUR IN KINOS, DOLBY-KINOS, PREMIUM-GROSSFORMATEN UND IMAX AM 22. NOVEMBER 2024 ZU SEHEN.

Paramount Pictures Presents

Eine Scott Free Produktion Eine Lucy Fisher / Douglas Wick Produktion Ein Ridley Scott Film

"GLADIATOR II"

SYNOPSIS

Der legendäre Regisseur Ridley Scott setzt mit Gladiator II die epische Saga von Macht, Intrigen und Rache fort, die im antiken Rom spielt. Jahre nachdem er den Tod des verehrten Helden Maximus durch seinen Onkel miterlebt hat, ist Lucius (Paul Mescal) gezwungen, das Kolosseum zu betreten, nachdem seine Heimat von den tyrannischen Kaisern erobert wurde, die Rom nun mit eiserner Faust führen. Mit Wut im Herzen und der Zukunft des Reiches auf dem Spiel, muss Lucius in seiner Vergangenheit nach Kraft und Ehre suchen, um dem Volk den Ruhm Roms zurückzugeben.

EXEKUTIV PRODUZIERT VON

Walter Parkes, Laurie MacDonald, Raymond Kirk, Aidan Elliott

PRODUZIERT VON

Douglas Wick, p.g.a., Ridley Scott, p.g.a., Lucy Fisher, p.g.a., Michael Pruss, p.g.a., David Franzoni

AUFGRUND VON CHARAKTEREN VON

David Franzoni

GESCHICHTE VON

Peter Craig und David Scarpa

DREHBUCH VON

David Scarpa

REGIE:

Ridley Scott

SCHAUSPIELER

Paul Mescal, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Lior Raz, Derek Jacobi, mit Connie Nielsen und Denzel Washington

#GLADIATORII

